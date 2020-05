Baarer Firma eröffnet neue US-Produktionsstätte für Covid-Absaugpumpen Bis August will Medela weltweit bis zu 10'000 Einheiten an Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen ausliefern. 19.05.2020, 10.42 Uhr

Produktion mehr als verdreifacht: Bei Medela in Baar wird seit Mitte März in zwei Schichten produziert. Bild: PD

(gr) Das Baarer Unternehmen Medela baut seinen medizinischen Geschäftsbereich weiter aus. Wie die für ihre Milchpumpen bekannte Firma am Dienstag mitteilte, hat sie eine neue Produktionsstätte in den USA in Betrieb genommen, um der Nachfrage nach chirurgischen Absaugpumpen nachzukommen. Die Geräte werden zur Unterstützung von klinischen Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten verwendet.