Was sind «Güter des täglichen Bedarfs»? Babyläden kritisieren Willkür Gemäss der bundesrätlichen Verordnung dürfen bis Ende Februar nur noch sogenannte Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden. Doch was dazu zählt und was nicht, ist umstritten. «Systemrelevante» Artikel für junge Eltern kann man in den Läden aktuell nicht kaufen.

Seit einer Woche und noch bis Ende Februar sind Einkaufsläden wegen der Coronapandemie geschlossen – es sei denn, sie bieten sogenannte «Güter des täglichen Bedarfs» an. Schon beim ersten Lockdown im Frühling 2020 sorgte die Auslegung dieser Definition für Diskussionen. Dass Lebensmittel weiterhin verkauft werden können, ist klar. Warum Blumenläden offen haben, Buchhandlungen aber zusperren mussten, erschliesst sich hingegen manchem nicht. Kommt hinzu, dass nicht alle Läden in feste Kategorien zu fassen sind. Wer ein breites Sortiment hat, muss einen Teil seiner Ware abdecken – was bei der Kundschaft oft Kopfschütteln auslöst.

Ein aktuelles Beispiel zeigt, dass die bundesrätliche Verordnung für Verwirrung im Handel sorgen kann. Baby- und Kinderfachgeschäfte wussten vergangene Woche nicht, was Sache ist: Während es in der deutschsprachigen Version der Verordnung hiess, nur Babynahrung, Babypflegeprodukte und Babybekleidung dürfe verkauft werden, war in der französischsprachigen Version ganz einfach von «articles pour bébés» die Rede. Die Babyläden in der Westschweiz hielten sich denn auch an den genauen Wortlaut und liessen praktisch sämtliche Artikel im Sortiment – Deutschschweizer Mitbewerber mussten derweil viele Produkte abdecken.

Thermometer ja, Autositze nein

Was das genau bedeutet, erklärt Melanie Hess. Die 39-Jährige führt seit zwölf Jahren das Fachgeschäft für Babybedarf Storchenstube in Sursee und seit kurzem auch in Luzern. Sie darf gemäss der Verordnung zwar weiterhin Babynahrung, Kleider und Pflegeprodukte wie Thermometer verkaufen, den grössten Teil des Sortiments muss sie aber abdecken.

Melanie Hess, Geschäftsführerin der Storchenstube in Sursee, zeigt, welche Artikel sie verkaufen darf und welche nicht. Links von ihr verbotene Artikel wie Kindersitze, Absperrgitter und Kinderwagen. Rechts von ihr Artikel, die verkauft werden dürfen: Pflegeprodukte, Waschmittel oder eine Badewanne. Bild: Pius Amrein (Sursee, 25. Januar 2021)

Nicht verkaufen darf sie unter anderem Autositze, Tragetücher, Babytrinkflaschen, Stillartikel, oder auch Treppengitter, Schlafsäcke und Kinderwagen. Für junge Familien seien solche Artikel «systemrelevant», sagt sie. Hess berichtet weiter:

«Uns erreichen täglich viele Anrufe von Müttern und Vätern, die überfordert sind und nicht wissen, wo sie welche Produkte erhalten.»

Dazu zählen Mütter, die dringend Milchpumpen benötigen, oder Väter, deren Autositz defekt ist. Da Melanie Hess diese Produkte nicht im Laden verkaufen darf, kann sie die Kunden auch nicht vor Ort beraten. Zwar betreibt Hess einen Onlineshop, doch seien viele Artikel im Babybereich beratungsintensiv.

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) heisst es dazu auf Anfrage, es könne in der Umsetzung der Verordnung zu «gewissen Unterschieden kommen». Die Massnahmen seien vom Bundesrat nach Konsultation der entsprechenden Vorschläge der Sozialpartner, Gewerbeverbände und weiterer betroffener Kreise sowie der Anhörung der Kantone beschlossen worden. «In Anbetracht der riesigen Menge der heute angebotenen Produkte kann es nicht vermieden werden, dass die getroffenen Abgrenzungen in Einzelfällen zu kritischen Rückfragen führen», so der Sprecher des BAG.

Es sei nicht zu verhindern, dass kurz nach Inkrafttreten der neuen Regelung noch Unterschiede im Vollzug bestünden. Das BAG sei bestrebt, in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den Detailhändlern diese Unterschiede zu bereinigen. Tatsächlich hat das BAG die Verordnung auf Französisch mittlerweile angepasst. Nun dürfen auch Westschweizer Geschäfte nur noch Babynahrung, Pflegeprodukte und Bekleidung im Sortiment behalten.

Für Melanie Hess ist es ein schwacher Trost, dass nun auch die Westschweizer Babyläden keine Autositze oder Milchpumpen verkaufen können, denn sie muss nach wie vor den grössten Teil des Sortiments abdecken, obschon für Eltern diese Produkte immens wichtig sind. «Eltern können viele Artikel gar nicht im Voraus kaufen und sind deshalb darauf angewiesen, solche Bedarfsartikel schnell und unkompliziert in Fachgeschäften beziehen zu können, so wie man beim Bäcker Brot kauft», sagt Hess. Sie setzt ein grosses Fragezeichen hinter der Liste der Güter des täglichen Bedarfs: «Niemand in Bundesbern scheint an schwangere Frauen und Familien mit Kleinkindern zu denken.»