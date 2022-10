Zu unpünktlich: Schweiz verliert direkte Züge nach Deutschland

Bahn Weil die ICE-Züge aus Deutschland so unpünktlich sind: Diese Direktzüge verliert die Schweiz ab Dezember Ab dem Fahrplanwechsel fahren viele ICE-Züge aus und nach Deutschland auf einer kürzeren Strecke. Damit wollen die SBB einen stabileren Fahrplan garantieren – auch auf Kosten einer grossen Tourismusregion. Dort ist man nicht begeistert. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wahrscheinlich verspätet: Ein ICE-Zug auf dem Weg in die Schweiz. keystone

Was die Deutsche Bahn (DB) mittlerweile als positive Nachricht verkündet, ist eigentlich zum Heulen: Im September verkehrten ihre Fernverkehrszüge zwar wieder pünktlicher, aber noch immer waren 20 Prozent der Züge mehr als 15 Minuten verspätet, fast 40 Prozent kamen mehr als fünf Minuten zu spät an. Das merken auch Reisende in und aus der Schweiz.

Die ICE-Züge aus Deutschland via Basel nach Zürich, Chur, Bern und Interlaken kommen häufig so stark verspätet in Basel an, dass sie dort enden. Für den Schweizer Abschnitt stellen die SBB einen Ersatzzug bereit, doch für die Reisenden auf den ICE-Zügen bedeutet das zusätzliches Umsteigen und Warten auf die nächste reguläre Verbindung. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird das Problem nun noch akuter.

Chur muss verzichten

Schon diesen Juli haben die SBB beschlossen, die ICE-Verbindungen der Linien 4 und 71 nur bis Basel zu führen – statt wie eigentlich vorgesehen bis nach Zürich und Chur. Das sollte laut einer Mitteilung die Situation in Basel eigentlich schon kurzfristig verbessern. Doch nun zeigt sich: Diese Massnahme alleine reicht noch nicht aus.

Wie CH Media erfahren hat und die SBB bestätigen, werden per 11. Dezember und bis auf Weiteres zusätzliche ICE-Verbindungen gekürzt. Der ICE 75 von Hamburg, Frankfurt, Basel und Zürich nach Chur verkehrt ab dann nur noch bis Zürich statt bis Chur. Die eigentlich geplante und bereits kommunizierte Verlängerung der ICE 4, 73, 272 und 292 von Zürich nach Chur respektive umgekehrt an den Wochenenden wird nicht umgesetzt. Auch der ICE 71 endet weiterhin in Basel SBB statt in Chur, der ICE 72 in Gegenrichtung startet in Basel statt in Chur.

«Verspätungen werden 1:1 übertragen»

Das bedeutet für betroffene Reisende ab Zürich und damit auch aus weiten Teilen der Ost- und Zentralschweiz einmal mehr Umsteigen in Basel – und für jene ab und nach Chur, Landquart und Sargans teils sogar zwei zusätzliche Zugwechsel in Zürich und Basel.

«Seit einigen Monaten ist die Pünktlichkeit der ICE-Züge aus Deutschland stark eingebrochen», begründet Thomas Schmid vom Amt für Energie und Verkehr des Kanton Graubünden das neue Konzept. «Durch die Einbindung dieser internationalen Verbindungen in den Schweizer Taktfahrplan werden diese Verspätungen 1:1 in unser System übertragen.»

«Nicht erfreulich»

Das im Sommer dieses Jahres eingeführte Konzept müsse noch einmal angepasst werden, sagt er. «Dies führt leider zu weniger Direktverbindungen als ursprünglich vorgesehen.» In der bei Ferienreisenden aus Deutschland beliebten Region ist der Unmut spürbar.

«Solche Notlösungen sind nicht kundengerecht und für uns als Tourismuskanton alles andere als erfreulich», sagt Schmid. Deutschland gehöre zu den wichtigsten Märkten in Sachen anreisende Touristen. Etwas gutes gewinnt er dem neuen Konzept aber ab: Dank ihm könne eine maximale Anzahl pünktlicher Züge von und nach Graubünden sichergestellt werden.

Normalität ab Sommer 2023?

Die DB hat laut Schmid verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der Pünktlichkeit eingeleitet. Immerhin ist Schmid etwas optimistischer bezüglich der Dauer der Einschränkungen als die SBB: Nach Einschätzung des Kanton Graubünden sollte spätestens im Sommer 2023 wieder der übliche Fahrplan nach Deutschland gelten.

Die Massnahmen sind für den Tourismuskanton Graubünden auch deshalb ärgerlich, weil die Anreise von Touristen per Bahn hier eine Erfolgsgeschichte ist. «Sie wird von den Gästen sehr geschätzt und im Vergleich zu anderen Ferienregionen überdurchschnittlich genutzt», sagt Schmid. Das gelte für Gäste aus der Schweiz, Deutschland und von weiter entfernten Ländern ab dem Flughafen Zürich.

Ein Ersatzzug mehr

Ein umsteigefreies Anreisen ist ein wichtiges Argument für viele Menschen, die Bahn zu nutzen. Das zeigt eine Studie des Verbands öffentlicher Verkehr auf Basis von Daten der SBB. Ein zusätzlicher Umsteigevorgang führt demnach zu Kundenverlusten von bis zu 20 Prozent. «Tatsächlich ist eine direkte Fahrt für die Fahrgäste manchmal wichtiger als die Gesamtreisezeit inklusive Umsteigens», heisst es im Papier.

SBB-Sprecherin Sabrina Schellenberg begründet die Kürzung der Züge per Dezember damit, dass sich die Situation bezüglich Pünktlichkeit seit der Umsetzung der ersten Massnahmen per diesen Sommer nicht verbessert habe. «Durch die Änderung steht künftig in Basel ganztags ein ICE als Ersatzzug zur Verfügung», sagt Schellenberg.

Derzeit sei das nur zwischen 13 und 18 Uhr der Fall. «Dies erlaubt es, den Fahrplan zu stabilisieren und die negativen Auswirkungen von verspäteten grenzüberschreitenden Zügen auf die Reisenden in der Schweiz zu minimieren.»

SBB fast auf Vorkrisenniveau Weniger als 5 Prozent Minus Im September wurden in den Zügen der SBB über 1650 Millionen Personenkilometer zurückgelegt - so viele wie zuletzt im November 2019. Gegenüber dem September 2021 entspricht das einer Steigerung von 26,4 Prozent. Gegenüber dem September 2019 und damit demselben Monat im Jahr vor der Coronakrise betrug der Rückgang nur noch 4,9 Prozent. Die Erholung fand gleichmässig im Regional- und Fernverkehr statt. Letzterer ist für fast 72 Prozent aller in den SBB-Zügen zurückgelegten Kilometer verantwortlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen