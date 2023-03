Peter Spuhler: «Wir können auch mal einen Auftrag sausen lassen»

Bahnindustrie «Wir können auch mal einen Auftrag sausen lassen»: Stadler-Patron Peter Spuhler über rappelvolle Auftragsbücher und die Gewinnschmelze – und seinen Spass mit schwierigen Investments Der Zugbauer Stadler hat Aufträge wie noch nie, doch die Frankenstärke nagt an der Marge. Im Interview sagt der exekutive Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, wie er die zahlreichen Widrigkeiten meistert, wo Stadler auf Talentsuche geht, wie er in Asien endlich punkten will und warum es mit seinem neuen Konzernchef klappen soll. Thomas Griesser Kym Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Spuhler, exekutiver Verwaltungsratspräsident des Bahnbauers Stadler. Bild: Ralph Ribi

Die ersten Reaktionen auf Stadlers Jahresabschluss waren wenig schmeichelhaft: Gewinneinbruch, verfehlte Prognosen, enttäuschte Erwartungen. Ihr Eindruck?

Peter Spuhler: Wir können die äusseren Einflüsse nicht ausklammern. Ohne die negativen Währungseffekte wäre die operative Marge statt auf 5,5 Prozent auf 7 Prozent des Umsatzes zu liegen gekommen. Und das toxische Umfeld hat sicher einen weiteren halben bis ganzen Prozentpunkt Marge gekostet. Wenn man all das miteinbezieht, wären wir bei rund 8 Prozent und damit am unteren Rand unseres mittelfristigen Zielbands.

Dennoch: Die Stadler-Aktie ist am Mittwoch unter die Marke von 33 Franken gefallen. Seit dem Börsengang im April 2019 mit einem Emissionspreis von 38 Franken gibt der Kurs nach.

Ich kann jede Aktionärin und jeden Aktionär verstehen, die oder der mit der Kursentwicklung unzufrieden ist. Aber seit unserem Börsengang hat es immer wieder massive globale Verwerfungen gegeben. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg. Hinzu kommen der Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, Lieferkettenstörungen, Inflation und Zinsanstieg, die Frankenstärke, Lohnerhöhungen und die faktische Stilllegung unseres Werks in Weissrussland.

Wo gibt es Lichtblicke?

Die Rohstoffe- und Energiepreise haben sich etwas entspannt. Lohnerhöhungen – in Spanien hatten wir 7 Prozent, in Deutschland 8,5 Prozent und in Polen 12 bis 13 Prozent – mussten auch unsere Konkurrenten gewähren. Die Produktion aus Weissrussland haben wir in unser polnisches Werk verlagert. Ich hoffe, dass der Franken gegenüber dem Euro nicht noch stärker wird.

In der Vergangenheit hat es auch bei Stadler ab und zu eine Lieferverzögerung gegeben, und der Auftragsbestand ist mit 22 Milliarden Franken so hoch wie nie. Wie garantieren Sie, dass Ihre Kunden nicht auf bestellte Züge und Trams warten müssen?

Das Problem mit den Lieferketten besteht nur noch punktuell. Zudem haben wir 2022 die Anstrengungen, unsere Produktionsabläufe zu optimieren, intensiviert und arbeiten weiter an Prozessen und der Effizienz, um eine fristgerechte Auslieferung der Fahrzeuge sicherzustellen.

Stadlers Produktionskapazität ist ausreichend für einen Umsatz von über 4 Milliarden Franken. Aber da ist noch der Fachkräftemangel. Ihnen fehlen gruppenweit allein mehrere hundert Ingenieurinnen und Ingenieure. Inwieweit kann das zu Problemen bei der Abarbeitung von Aufträgen führen?

Arbeitskräftemangel ist für uns nichts Neues. Aber erstens laufen viele unserer Aufträge über mehrere Jahre, und wir haben bewährte Produkte in oft grösserer Stückzahl. So lassen sich Arbeiten rationeller erledigen. Zudem haben wir die Möglichkeit, einzelne Arbeitsschritte wie Verkabelungen oder Innenausbauten an Zulieferer zu vergeben. Das reduziert zwar unsere Wertschöpfung ein wenig, gewährleistet aber die Einhaltung des Zeitplans.

Produktionshalle von Stadler am Hauptsitz im thurgauischen Bussnang. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Was tut denn Stadler, um junge Talente als Arbeitskräfte zu gewinnen?

Wir verstärken einerseits die Rekrutierung. Andererseits gehen wir auf Talentsuche an die ETH, an Universitäten und Fachhochschulen, wo wir uns den Studierenden vorstellen.

Mit dem aktuellen Auftragsbestand hat Stadler bereits 95 Prozent des für 2023 erwarteten Umsatzes in den Büchern, 85 Prozent für 2024 und 70 Prozent für 2025. Verzichtet man da auch mal auf die Teilnahme an einer Ausschreibung?

Ja, wir können durchaus auch mal einen Auftrag sausen lassen, sei es, dass wir an einer Ausschreibung nicht teilnehmen oder dass wir bewusst mit einer höheren Marge kalkulieren und somit ein höheres Preisangebot abgeben. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit dem hohen Auftragseingang eine gute Auslastung in den Werken haben.

Stadlers Gotthard-Hochgeschwindigkeitszug Giruno hat sich noch immer nicht ins Ausland verkauft. Wo klemmt es?

Wir haben 29 Züge an die SBB geliefert, und diese haben eine Option für weitere sieben Stück eingelöst, wobei wir gerne mehr liefern würden. Im Ausland jedoch gibt es im Hochgeschwindigkeitsbereich momentan auch kaum Ausschreibungen.

Auch in Asien harzt es, wo Stadler seit bald zehn Jahren vergeblich versucht, mit einer eigenen Basis Wurzeln zu schlagen.

Wir haben 2019 in Indonesien ein Joint Venture vereinbart, dann wurde ein Werk gebaut und von der Regierung bezahlt. Dann kam Corona, und alles inklusive eines geplanten S-Bahn-Auftrags wurde eingestellt und auf Eis gelegt.

Nun versucht sich Stadler gerade an zwei Ausschreibungen in Indien. Wie läuft es?

Bei der einen Ausschreibung geht es um 200 Züge auch mit Schlafwagen. Wir haben hierfür zusammen mit unserem indischen Partner das teuerste von fünf Angeboten eingereicht. Das klingt auf den ersten Blick nicht gerade vielversprechend. Das war aber erst die erste Runde. Es kann noch viel passieren.

Besser schaut es für Stadler wohl bei der zweiten Ausschreibung aus für 100 Züge in Leichtbauweise aus Aluminium. Korrekt?

Hierfür braucht es mehr Know-how als für Stahlzüge. Wir beteiligen uns an der Ausschreibung, Alstom auch. Und eventuell ist Siemens dabei.

Falls es in Indien nicht klappt: Das Werk in Kasachstan, wo Stadler einen Schlafwagenauftrag gewonnen hat, kommt nicht als Basis infrage?

Nein. In diesem bestehenden Werk erbringen wir einen Teil der Wertschöpfung dieses Auftrags. Als Basis für den südostasiatischen Markt eignet es sich nicht.

Stadler-Präsident Peter Spuhler und sein neuer Konzernchef Markus Bernsteiner (rechts). Bild: Ralph Ribi

Per Anfang 2023 hat Sie Markus Bernsteiner als Stadler-CEO abgelöst. Warum soll mit ihm klappen, was mit Vorgänger Thomas Ahlburg nicht funktioniert hat?

Wir arbeiten seit 22 Jahren zusammen, wissen voneinander, wie der andere tickt, kennen uns in- und auswendig. Ich habe das Operative an ihn abgegeben und konzentriere mich nun als exekutiver Verwaltungsratspräsident auf strategische Aufgaben, Fusionen und Übernahmen, Vertriebsfragen und Kundenpflege.

Was macht Peter Spuhler mit der gewonnenen freien Zeit?

Ich werde sicher weiter arbeiten, aber weniger. Einerseits kümmere ich mich um meine PCS Holding, unter deren Dach 13 Beteiligungen versammelt sind. Darunter Firmen wie Rieter oder Swiss Steel – schwierige Investments, bei denen es aber Spass macht, mitzuhelfen, sie wieder an die Spitze zu bringen. Und ich nehme mir etwas mehr Zeit für meine Familie. Dann liegt auch mal ein verlängertes Wochenende zum Skifahren drin. Mit 64 Jahren darf ich es mir erlauben, etwas kürzerzutreten.

Keine Abstriche machen müssen die Aktionärinnen und Aktionäre Stadlers. Trotz Gewinnrückgangs bleibt die Dividende unverändert bei 90 Rappen pro Aktie. Warum?

Wir können uns diese Dividende leisten. Und die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nicht wegen negativer globaler Einflüsse abgestraft werden.

Flott in Fahrt Der Schienenfahrzeughersteller Stadler hat 2022 Aufträge im Wert von 8,6 Milliarden Franken erhalten, 3 Milliarden mehr als 2021. Das hat den Auftragsbestand zum Jahresende weiter anschwellen lassen, von 17,9 Milliarden vor Jahresfrist auf 22 Milliarden Franken, wie Stadler am Mittwoch mitteilte. Beim Umsatz legte Stadler um 3,2 Prozent auf 3,75 Milliarden Franken zu. Aufträge, abgewickelt in der Schweiz zu Kosten in Franken und verrechnet in Fremdwährungen, beeinträchtigten das Betriebsergebnis mit 60 Millionen Franken, das insgesamt von 224 auf 205 Millionen Franken zurückging. Die operative Marge sank von 6,2 auf 5,5 Prozent des Umsatzes. Die Dividende bleibt unverändert bei 90 Rappen pro Aktie. Für 2023 geht Stadler-Präsident Peter Spuhler von einem Umsatz zwischen 3,7 und 4 Milliarden Franken aus. Die Marge soll sich im Rahmen jener des Vorjahres bewegen. Mittelfristig geht Stadler weiterhin davon aus, «unter normalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen» eine Marge von 8 bis 9 Prozent erreichen zu können. (T. G.)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen