Stadler gewinnt: Das Wichtigste zum Milliarden-Auftrag der SBB

Bahnverkehr Warum braucht es neue Züge und wie unterscheiden sie sich von den alten? Die zehn wichtigsten Antworten zu Stadlers Milliardendeal Ab 2025 fahren in der Schweiz neue Züge aus dem Hause Stadler. Die SBB setzen damit auf bewährtes Rollmaterial. Der Zwei-Milliarden-Auftrag kommt dem Bahnhersteller aus der Ostschweiz gut gelegen.

Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 05.10.2021, 16.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So sollen die neuen Züge von innen aussehen. Visualisierung: PD

Die SBB und ihre beiden Tochterunternehmen, Thurbo aus der Ostschweiz und RegionAlps aus dem Wallis, müssen in den nächsten Jahren altes Rollmaterial ersetzen. Sie haben deshalb dem Thurgauer Bahnhersteller Stadler den Auftrag für 286 neue Regionalzüge erteilt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum grossen Deal.

Der SBB-Chef Vincent Ducrot erklärt den Entscheid an einer Medienkonferenz wie folgt: «Das Angebot von Stadler hat sowohl wirtschaftlich als auch qualitativ überzeugt.» Insbesondere die tiefen Betriebskosten seien ein Grund für die Wahl des Angebots von Stadler gewesen.

Bei der Beurteilung der Offerten hat die Bahn die Kriterien Wirtschaftlichkeit, Qualität, die Erfüllung des Anforderungskatalogs sowie weitere Einzelaspekte berücksichtigt. «Es war uns zudem sehr wichtig, dass wir auf eine bewährte Plattform setzen und unsere Flotte vereinheitlichen können», so Ducrot weiter. Dies vereinfache in Zukunft die Wartung und den Unterhalt der Züge.

Sowohl Alstom aus Frankreich als auch das deutsche Unternehmen Siemens haben im Frühling dieses Jahres eine Offerte eingereicht. Sie haben die Möglichkeit, gegen den Entscheid der SBB innerhalb der nächsten 20 Tage Rekurs einzulegen. Ob sie das tun, ist noch unklar: «Wir sind sehr enttäuscht, dass wir den Auftrag nicht gewonnen haben. Wir sind der Meinung, dass wir ein sehr gutes, realistisches und konkurrenzfähiges Angebot abgegeben haben», schreibt Siemens auf Anfrage.

Das Unternehmen werde den Vergabeentscheid nun intern analysieren und über die nächsten Schritte entscheiden. Auch Alstom zeigt sich enttäuscht, den Zuschlag nicht erhalten zu haben. «Wir warten jetzt das Debriefing ab, bevor wir über das weitere Vorgehen entscheiden», sagt Alstom-Mediensprecher Andreas Bonifazi.

Wie Stadler Rail in einer Mitteilung schreibt, werden die Züge vollumfänglich in ihrem Werk im thurgauischen Bussnang hergestellt. Der Schweizer Anteil an der Wertschöpfung betrage gegen 75 Prozent.

Die neuen einstöckigen Züge von Stadler basieren auf den bereits heute im Einsatz stehenden Zügen des Flirt-Typs. Sie sollen allerdings neu über Steckdosen in jedem Abteil und mehr Stauraum für Velos, Kinderwagen und Gepäck verfügen. Zudem wird überall guter Mobilfunkempfang verfügbar sein. Geplant sind vierteilige Züge, in jedem Zug soll es ein rollstuhlgängiges WC geben.

Visualisierung der neuen Stadler-Züge für SBB, RegionAlps und Thurbo. PD So sieht es in der zweiten Klasse der neuen Flirt-Züge von Stadler aus. PD Blick in die 1. Klasse. PD Die SBB hat 286 neue Flirt-Züge bei Hersteller Stadler Rail bestellt. PD

Die SBB rechnen damit, dass die ersten Züge der neuen Flotte im Dezember 2025 eingesetzt werden können. Bis 2034 sollen laufend alte Züge ersetzt werden. Das Betriebskonzept sieht vor, dass die neuen Züge ab 2026 in der Ostschweiz und im Wallis verkehren. Ab 2028 soll die Zentralschweiz hinzukommen, später dann auch das Mittelland, Fribourg, Waadt und Jura. Der neue Zug soll für Fahrten in der Schweiz, Deutschland und Österreich zugelassen werden.

Das Auftragsvolumen umfasst zwei Milliarden Franken. Ein Zug kostet sieben Millionen Franken. Es ist der grösste Auftrag, der in der Schweizer Bahngeschichte je vergeben wurde.

Die SBB haben bei Stadler 155 Züge bestellt, Thurbo 107 und RegionAlps 24. Zudem besteht die Option, dass Stadler weitere 224 Fahrzeuge herstellen kann, wenn die drei Unternehmen Bedarf anmelden. Ursprünglich sollten lediglich 194 Züge beschafft werden. Die Menge wurde um 50 Prozent ausgeweitet, nachdem Bund und Kantone das künftige Einsatzgebiet definitiv festgelegt hatten.

SBB-Chef Ducrot zeigte sich an der Medienkonferenz überzeugt, dass der Regionalverkehr in Zukunft an Bedeutung gewinnen werde. Da es immer einige Jahre brauche, bis die neuen Züge eingesetzt werden können, sei es jetzt an der Zeit, die Produktion in Auftrag zu geben. Die neuen Züge sollen jene ersetzen, die in den kommenden Jahren an ihre Altersgrenze stossen.

Der Auftrag kommt dem Ostschweizer Unternehmen sehr gelegen. Denn aufgrund einer fehlenden rechtsgültigen Unterschrift verliert Stadler womöglich einen Auftrag der ÖBB im Umfang von drei Milliarden Franken. Der Entscheid ist noch hängig, Stadler hat angekündigt, diesen mit sämtlichen zur Verfügung stehenden Rechtsmitteln anzufechten.

«Wie wir das bis jetzt einschätzen können, erfüllen die neuen Züge alle Kriterien, die heutzutage von den Bahnbenutzern gefordert werden», sagt Edwin Dutler von Pro Bahn Schweiz. Einziger Wermutstropfen sei, dass es pro Zug nur ein WC geben soll. Das könne er insofern verstehen, als das Bundesamt für Verkehr für Regionalzüge lediglich eine Toilette pro Zug vorschreibt. «Dann ist klar, dass die SBB nicht freiwillig eine zusätzliche Toilette einbauen lässt», erklärt Dutler.