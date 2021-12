Banken 14 Jahre nach ihrer Rettung: Die UBS gibt wieder Vollgas in den USA Es endete im Desaster, als die UBS zuletzt in den USA die Nummer Eins werden wollte – nun greift sie die US-Bankengiganten wieder an. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Durch ein Stadionsponsoring hat sich die UBS unter die nordamerikanische Eishockey-Liga gemischt. Bruce Bennett / Getty Images North America

Die UBS hat wieder grosse Pläne für die USA. Als sie dies zuletzt hatte, und sie die amerikanischen Investmentbanken herausforderte, da musste sie rund 40 Milliarden Franken abschreiben und sich vom Staat retten lassen. Ihr Verwaltungsratspräsident Marcel Ospel wurde er von der Bankenaufsicht zum Rücktritt gezwungen.

Dass die UBS in den USA eine grosse Offensive vorbereitet, dafür hat es genug Vorzeichen. Nur hat man es in der Schweizer Öffentlichkeit noch nicht richtig wahrgenommen. In Finanzmedien ist das anders. «Den US-Markt aufmischen» wolle die UBS, schreibt das Finanzportal Finews. Die «Financial Times» meint, es sei ein «Hauptpfeiler» der neuen Strategie des neuen CEO Ralph Hamers, dass die Grossbank «in direkte Konkurrenz trete mit Giganten wie Morgan Stanley und JPMorgan Chase.»

Dafür hat die UBS in ein Stadionsponsoring investiert. «UBS Arena» heisst es, das neue Stadion der «New York Islanders», die in der höchsten nordamerikanischen Eishockey-Liga spielen. UBS hat die Namensrechte für 20 Jahre gesichert. Ein hoher UBS-Manager begründete dies so: «Wir wollen unsere Präsenz in den USA unbedingt ausbauen. Dies ist eine Chance, dieses Engagement zu demonstrieren und zu beschleunigen.»

Auf zwei Spitzenposten neu Veteranen der US-Banken

Die UBS sieht sich als «Challenger» – als «sehr grossen Herausforderer», immerhin sei man grösster globaler Vermögensverwalter. So ist es aus der Grossbank zu vernehmen. «Einzigartig» sein man auf dem amerikanischen Markt. Schliesslich gebe es dort gar keinen anderen grossen ausländischen Vermögensverwalter. Was die UBS habe – globale Einsichten, globale Lösungen – böten wenige in den USA in dem Mass an.

Gleich zwei Spitzenposten hat die UBS neu besetzt mit Insidern des US-Bankenplatzes. Verwaltungsratspräsident wird der Ire Colm Kelleher. In seiner Karriere war er meist bei Morgan Stanley, in Augen der UBS ein enger Konkurrent. Finanzchefin wird Sarah Youngwood. Die Franco-Amerikanerin war lang bei JP Morgan Chase, die grösste Bank der USA. Im «Wall Street Journal» hiess es zu ihrem Zuzug: «Das ist eine weitere hochkarätige Anstellung einer amerikanischen Bankveteranin, mit der die UBS ihre Konkurrenten in den USA angreift.»

2004 nannte die UBS grosse Ziele und fiel danach tief

All das hat für ein schweizerisches Publikum ein gewisses Déjà-vu. Im Dezember 2004, erschien in der Wirtschaftszeitung «Cash» ein Interview, in dem der damalige UBS-Verwaltungratspräsident Marcel Ospel sein grosses Ziel nannte: «Unsere Investmentbank soll die Nummer Eins werden.»

Dafür werde man von der Konkurrenz weitere A-Spezialisten und A-Teams abwerben, die dann weitere A-Leute nachzögen. So werde man Marktanteile gewinnen. «Unser Ziel ist es, die profitabelste Investmentbank zu werden. Die Folge davon wird sein: Marktführerschaft.» Und Ospel nannte ein Jahr, bis wann das Ziel erreicht sein sollte: 2008.

Marcel Ospel an einer ausserordentlichen Generalversammlung im Februar 2008: Da sah es noch so, als könnte sich die UBS noch mithilfe privater Investoren retten. Keystone

Es kam bekanntlich nicht so. Im Jahr davor begann die übelste Finanzkrise seit der Grossen Depression der 1930er-Jahre. In den USA waren die Preise von Immobilien zuvor in luftige Höhen gestiegen. Es wurden Hypotheken verpackt und neu verpackt in Wertpapiere mit einem Kauderwelsch an Namen: MBS, CDO, CDO squared, Subprime oder «Super Senior Tranchen». Dann sanken die Preise. Und alles wurde toxisch, was zuvor laut Ratingagenturen noch so sicher war wie US-Staatsanleihen.

Will man wieder zur Nummer 1 werden?

In der UBS hatte der Verwaltungsrat nicht etwa Casino gespielt. Sondern man glaubte, es sei alles unter Kontrolle. Das war es, was die mathematischen Modelle sagten, genauso wie all die Physiker in den Risikoabteilungen. Erst als es zu spät war, erkannte man den Fehler.

«Die Nationalbank ist für die Ewigkeit da»: Als die UBS gerettet werden musste, war Jean-Pierre Roth der Präsident der Schweizerischen Nationalbank. Keystone

Wie ehrgeizig die Pläne der UBS dieses Mal ausfallen, zeigt sich im Februar, wenn Hamers neue Ziele bekannt gibt. Dass die USA zentral sind in seinen Überlegungen, liess er schon durchblicken. Als er die Quartalszahlen vorstellte, bezeichnete er «Amerika» als «eine von zwei Regionen, die für uns entscheidend sind». Dabei geht es vor allem um die USA. Der Pool an Vermögen sei dort weltweit am grössten. Wie Hamers klarmachte: «Worauf wir in den USA abzielen, ist Wachstum.»

Und erreichen will die UBS dies, indem sie verstärkt nicht nur die Ultrareichen anspricht, sondern Reiche. Sie sollen ein digitales Angebot erhalten, bei Bedarf auch eine Fernberatung. An einer Konferenz sagte Hamers: «Das ist der Sweet Spot, den wir anvisieren wollen.» An dieser süssen Stelle hat es jedoch schon einige amerikanische Bankengiganten.

In der UBS glaubt man, die aus der Vergangenheit gelernt zu haben. Man greift dieses Mal auf bekanntem Terrain an, in der Vermögensverwaltung. Das kenne man, das habe man schon immer gemacht: in der Schweiz, und weltweit. Auch in den USA mache man dies schon seit einigen Jahren, mit grossem Erfolg. Auf dieser Grundlage werde die neue Offensive nun aufgebaut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen