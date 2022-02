Filialen «Wir verlieren die einzige Bank im Dorf»: Diese fünf Luzerner Gemeinden sind vom Valiant-Abbau betroffen Die Valiant Bank schliesst landesweit eine von vier Filialen. Betroffen sind ausschliesslich Stammgebiete wie der Kanton Luzern. Von der erst 2017 übernommenen Triba bleibt nur noch ein Standort übrig. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 21.02.2022, 16.00 Uhr

Die Valiant Bank in Nebikon ist eine von insgesamt 23 Filialen, die schweizweit geschlossen werden. Bild: Pius Amrein (Nebikon, 21. Februar 2022)

55 Millionen Franken bezahlte die Valiant Bank vor fünf Jahren für die komplette Übernahme der damaligen Partnerbank Triba. 16’000 Kunden, 30 Mitarbeitende, eine Bilanzsumme von fast einer Milliarde Franken und fünf Filialen in Triengen, Büron, Nebikon, Reiden und Sempach-Station stiessen damals zur Valiant.

Zumindest was den nach aussen sichtbaren Teil der Banken – die Filialen – betrifft, macht Valiant die damalige Übernahme nun weitgehend rückgängig. Das regional verankerte Finanzinstitut hat nämlich Ende vergangener Woche bekanntgegeben, dass sie die Valiant-Filialen in Buchrain, Büron, Grosswangen, Nebikon und Reiden noch dieses Jahr schliessen wird. Drei dieser fünf Filialen sind ehemalige Triba-Standorte. Bereits vor zwei Jahren hatte Valiant den Ex-Triba-Standort in Sempach-Station geschlossen. Von der ehemaligen Triba bleibt also nur noch der Stammsitz in Triengen übrig.

In den Gemeinden hofft man, wenigstens den Bancomat nicht zu verlieren

Jahrelang war Valiant der Inbegriff für die ländliche Bank mit regionaler Verankerung in den Kantonen Bern, Luzern und Aargau. Mit dem jetzt beschlossenen Abbau ändert sich das Gesicht der Bank allmählich. In den Stammlanden löst das viel Bedauern aus. So sagt Reto Steinmann, Gemeindepräsident von Nebikon: «Der Gemeinderat bedauert die Schliessung der Geschäftsstelle in Nebikon zutiefst. Auch wenn aufgrund der Dichte des bestehenden Filialnetzes der Entscheid nachvollziehbar scheint, ergeben sich doch einige Fragezeichen. Mit dem Wegfall der Valiant verliert Nebikon die einzige Bank im Dorf.»

Der Gemeinderat habe genau dies eigentlich als Standortvorteil gegenüber anderen Gemeinden gesehen, sagt Steinmann. Er nehme jedoch auch zur Kenntnis, dass sich die Leitung der Geschäftsstelle und des Regionalsitzes für den Erhalt des Bancomat einsetzen wollen. Auch andere Gemeinden drängen darauf, wenigstens den Bancomat beizubehalten.

«Dass der heutige Bancomat bestehen bleibt, ist uns ein grosses Anliegen»,

sagt etwa Ivo Egger, Gemeindepräsident von Buchrain. Auch er hat noch offene Fragen. «Wir erfuhren den Schliessungsentscheid in einem Schreiben sehr kurzfristig vor der Publikation der zu schliessenden Geschäftsstellen», sagt Egger. Man habe keine Details über die weiteren Schritte.

Der Schalter der Valiant-Filiale Buchrain wurde bereits vor Jahren aufgegeben und in eine Kundenzone mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen umgewandelt. Tatsächlich wurden sämtliche 23 Filialen, die nun geschlossen werden, mit Videoempfang ausgerüstet. In den Gemeinden ging man davon aus, dass diese Modernisierung eine komplette Schliessung verhindert. Der Gemeindepräsident im bernischen Wohlen sagte der «Berner Zeitung», die Filiale sei noch vor wenigen Jahren modernisiert und mit einem Videoempfang ausgestattet worden. «Wir dachten, das würde den Standort längerfristig sichern. Jetzt war das nicht einmal mittelfristig zutreffend», liess sich Bänz Müller zitieren. Valiant hat in den letzten Jahren über 60 Bargeldschalter digitalisiert. Sechs weitere Geschäftsstellen werden in den kommenden zwei Jahren mit Videoempfang und digitalen Dienstleistungen modernisiert, darunter jene in Triengen.

Abbau in den Stammlanden, Ausbau in den neuen Gebieten

Die Valiant Bank mit Holdingsitz in Luzern ist 1997 durch den Zusammenschluss dreier Berner Regionalbanken entstanden. danach folgten weitere Übernahmen in den Kantonen Luzern und Aargau. 2002 kam die Luzerner Regio dazu. Ausgerechnet in diesen drei Kantonen baut Valiant nun die meisten Filialen ab. Sie streicht schweizweit insgesamt 23 von aktuell 101 Filialen, zwölf davon im Heimatkanton Bern. Der Aargau ist mit vier Schliessungen konfrontiert, darunter etwa in Beinwil am See. Je ein Standort schliesst in den Kantonen Solothurn und Jura. 50 Vollzeitstellen fallen den Filialschliessungen und anderen Sparmassnahmen zum Opfer. Valiant hat das Ziel, den geplanten Abbau über die natürliche Fluktuation durchzuführen. Die Bank betont, dass nur Filialen betroffen sind, die geografisch nahe einer anderen Geschäftsstelle liegen. Den betroffenen Mitarbeitenden wird denn auch eine Stelle in der nächstgelegenen Geschäftsstelle angeboten.

Die Filialschliessungen im Stammgebiet sind Teil eines Programms zur Erhöhung der Rentabilität. Der Hintergrund ist klar: Die Schaltertransaktionen sind seit Jahren rückläufig. Für Irritation in den Gemeinden sorgt aber, dass Valiant gleichzeitig seit zwei Jahren in anderen Gebieten auf Expansionskurs ist. In der Ost- und Westschweiz sowie in Zürich werden reihenweise Filialen eröffnet und Stellen geschaffen. Durch den Abbau von 50 Jobs im Stammgebiet werden nun schweizweit zwischen 2020 und 2024 unter dem Strich nur noch 120 neue Vollzeitstellen geschaffen statt 170 wie ursprünglich geplant.

