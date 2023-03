USA: Setzt die Notenbank nun neue Zinsrunde aus?

Banken in den USA Wie reagiert nun die amerikanische Notenbank auf die Kurz-Panik in der amerikanischen Bankenbranche? Nächste Woche berät die Federal Reserve über die nächste Zinsrunde. Die Inflationsdaten würden eine Erhöhung des US-Leitzinses rechtfertigen. Nun zittern die verunsicherten Finanzmärkte diesem Entscheid entgegen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 14.03.2023, 17.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie weiter, Herr Powell? Nächste Woche muss Fed-Chef Jerome Powell entscheiden, ob der Leitzins in den USA weiter erhöht werden soll. Jose Luis Magana / AP

Die Panikattacke scheint vorerst vorbei zu sein. Am Dienstag erholten sich die Aktienkurse regionaler Bankinstitute an den amerikanischen Börsen auf breiter Front. So legte die First Republic Bank aus San Francisco (Kalifornien) zwischenzeitlich mehr als 63 Prozent zu, nachdem die Aktie des Finanzinstitutes, das sich auf Vermögensverwaltung spezialisiert hat, am Montag bis zu 75 Prozent ihres Wertes eingebüsst hatte.

Weil auch ein «Bankrun» ausblieb und die echten und virtuellen Schalter der angeschlagenen Banken nicht von verunsicherten Kundinnen und Kunden belagert wurden, richtet sich der Fokus nun auf Washington.

Zum einen ist die Politik gefragt: Der rasante Zusammenbruch zweier mittelgrosser Banken zeigte in den Augen vieler Finanzexperten auf, dass die Instrumente, mit denen die Aufsichtsgremien hantieren, nicht mehr zeitgemäss sind. Plötzlich scheinen nicht nur global operierende Banken «systemrelevant» zu sein, sondern auch Institute, die bisher über die Grenzen eines Bundesstaates hinweg nicht bekannt waren.

Die Silicon Valley Bank in Kalifornien beispielsweise, die am Freitag abgewickelt werden musste, und nach dem Zusammenbruch einer weiteren Bank in New York am Wochenende für Panikreaktionen sorgte. Um eine Ansteckung der gesamten Branche zu verhindern, hebelten die Aufsichtsbehörden kurzerhand die Regel aus, wonach Kundeneinlagen nur bis zur Obergrenze von 250'000 Dollar garantiert sind.

Werden Aufsichtsregeln nun verschärft?

Erste Reaktionen deuten allerdings darauf hin, dass es schwer sein wird, einen politischen Konsens über eine Verschärfung der Aufsichtsregeln zu finden. Republikanische Politiker machten in den vergangenen Tagen das Management der Silicon Valley Bank für den Zusammenbruch verantwortlich, weil es angeblich zu «woke» gewesen sei, und beim Versuch, möglichst aufgeklärt zu wirken die Bilanz vergessen habe. Linke Kritiker finden ersteren Vorwurf absurd; die Führungsriege der Silicon Valley Bank habe schlicht und einfach schlecht gewirtschaftet, sagen sie, und sei dabei von keiner Aufsichtsbehörde gebremst worden.

Das zweite Scheinwerferlicht richtet sich auf die amerikanische Notenbank. Nächste Woche wird der geldpolitische Ausschuss der Federal Reserve darüber beraten, ob eine weitere Erhöhung des Leitzinssatzes angebracht ist, der sich aktuell in einem Zielband von 4,5 Prozent bis 4,75 Prozent bewegt. Die ökonomischen Daten würden eigentlich ein weiteres Drehen an der Zinsschraube rechtfertigen. Die Preissteigerung kühlte sich zwar im vergangenen Monat erneut ab, mit 6 Prozent liegt die Inflation aber noch immer deutlich über dem Wert, der in den Augen der amerikanischen Währungshüter akzeptabel ist. Dieser Wert beläuft sich auf dem Papier auf 2 Prozent.

Die logische Reaktion auf diese Entwicklung? Eine weitere Zinserhöhung durch die Notenbanker am Mittwoch kommender Woche. «In normalen Zeiten», sagte am Dienstag Aichi Amemiya, ein Ökonom des japanischen Finanzinstitutes Nomura, würden diese Daten eine «starke Erhöhung» des Leitzinses rechtfertigen, um bis zu einem halben Basispunkt.

Keine Zinserhöhung in der nächsten Woche?

Die Zeiten sind aber nicht normal. Deshalb prognostiziert Amemiya nun eine Zinssenkung der Federal Reserve, und zwar um einen Viertelpunkt. Nur so könne die Notenbank verhindern, dass die steigenden Kreditkosten - aufgrund der hohen Zinsen - nicht zu einem Zusammenbruch der Volkswirtschaft führten.

Mit dieser Meinung steht Amemiya zwar vorerst allein auf weiter Flur. Beobachter waren sich aber einig darüber, dass die bereits schwierige Aufgabe von Fed-Chef Jerome Powell nun noch schwieriger geworden ist. Preisstabilität gehört zu den Kernaufgaben der US-Notenbank und Powell hat sich in den vergangenen Monaten zu diesem Ziel mehrfach und in klaren Worten bekannt.

Eine weitere Erhöhung der Zinsen könnte aber die Probleme im Bankensektor verschärfen, da sich nicht nur die Silicon Valley Bank mit langfristigen Anleihen eingedeckt hat, die nun weniger wert sind.