UBS: Grossbank profitiert kaum vom Exodus bei der CS

Banken Kundenexodus beim Rivalen: Die UBS profitierte kaum von der CS-Krise Asiatische Kunden migrierten offenbar zu Banken mit einem grösseren Risikoappetit als die Schweizer Marktführerin. Dennoch zeigt die UBS mit dem Jahresergebnis hohe Neugeldzuflüsse. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 31.01.2023, 18.01 Uhr

«Wir haben nicht den gleichen Risikoappetit wie andere Banken in der Region.» UBS-CEO Ralph Hamers über das Geschäft in Asien. Gaetan Bally/Keystone

An dem am Dienstag vorgelegten Jahresergebnis der UBS interessierte vor allem die Frage, ob und inwieweit die grösste Schweizer Bank von der Krise ihrer Rivalin Credit Suisse profitiert hat. Ende November musste die Credit Suisse bekanntgeben, dass Kunden vor allem aus dem internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft Einlagen im Umfang von über 80 Milliarden Franken abgezogen hätten.

Seither fragt man sich in der Schweizer Bankenwelt, wohin diese Mittel wohl geflossen sein könnten – beziehungsweise wer von den Spekulationen und Gerüchten über eine Liquiditätsknappheit der Credit Suisse profitiert hat. Die UBS galt vielen Beobachtern als naheliegendste Ausweichstelle für aufgescheuchte CS-Kunden. So formulierte ein Finanzanalyst am Dienstag auf einer Telefonkonferenz mit UBS-CEO Ralph Hamers und dessen Finanzchefin Sarah Youngwood denn auch seine Frage nach dem Verbleib der abgezogenen CS-Kundengelder.

Das Schweizer Geschäft der UBS hat 2022 gut floriert. Yuelan/iStock Editorial

Die Antwort des UBS-Chefs fiel einigermassen deutlich aus. Gerade in Asien, wo die CS offenbar besonders viele Kundengelder verloren hat, sei die UBS keineswegs die naheliegendste Alternative. Die UBS sei in der Region etwa doppelt so gross wie ihre nächste Konkurrentin. Er gehe deshalb davon aus, dass viele ehemalige CS-Kunden stets auch eine Beziehung zur UBS unterhielten – um nicht alle Eier ins gleiche Körbchen zu legen, wie es der Volksmund wohl ausdrücken würde.

Alles eine Frage der Risikostrategie

In der nachfolgenden Telefonkonferenz mit Journalisten liess sich Hamers dann aber noch ein zweites Argument entlocken, weshalb die flüchtigen CS-Kunden ihr Geld nicht doch ganz einfach auf ihr ohnehin schon bestehendes UBS-Konto verschoben hätten. «Wir haben nicht den gleichen Risikoappetit wie andere Banken in der Region», erklärte der Niederländer.

Dass reiche Chinesen gern auch riskantere Geschäfte tätigen, ist ein bekanntes Phänomen. Hamers deutet mit seiner Aussage mindestens an, dass sich die risikofreudigen Kunden in der Region für bestimmte Geschäfte eher an die Credit Suisse als an die UBS wenden mussten. Davon lässt sich wiederum die These ableiten, dass diese Kunden im vergangenen November ihre Credit-Suisse-Einlagen zu Banken transferiert haben, die eine ähnliche Risikostrategie wie die Credit Suisse verfolgen.

Um welche Banken es dabei gehen könnte, bleibt allerdings unklar. Zu den grössten Auslandsbanken in China gehören nebst der britischen HSBC namentlich auch die grossen Wall-Street-Adressen. Einige dieser grossen US-Häuser waren notabene mit von der Partie, als die Credit Suisse im Frühjahr 2021 in einem wahnwitzigen Kreditgeschäft mit dem US-Hedge-Fonds Archegos 5 Milliarden Dollar verlor und dabei von den anderen Gläubigerbanken regelrecht vorgeführt wurde.

Am wichtigsten war es Hamers aber zu betonen, dass ein allfälliger Credit-Suisse-Migrationseffekt einen völlig untergeordneten Einfluss auf die Kundengeldzuflüsse der UBS hatte, die sich allein im Schlussquartal des Berichtsjahres auf 23 Milliarden Dollar und im Gesamtjahr sogar auf 60 Milliarden Dollar belaufen haben.

Glänzen konnte die UBS 2022 trotzdem nicht. Das schlechte Börsenjahr liess den Wert der investierten Kundenvermögen abschmelzen, was sich negativ auf die vermögensabhängigen Verwaltungseinnahmen auswirkte. Dank eines Sondereffekts resultierte dennoch ein Rekordergebnis von 7,6 Milliarden Dollar, das der Verwaltungsrat zu 95 Prozent den Aktionären übertragen will. Für die Ausschüttung der beantragten Dividende von 0,55 Dollar werden rund 1,7 Milliarden Dollar benötigt. Zudem plant die Bank wie im Vorjahr, Aktien im Wert von bis zu 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.

Die grosszügigen Ausschüttungspläne konnten an der Börse allerdings kein Kursfeuerwerk entfachen. Die UBS-Aktien verloren in einem schwachen Gesamtmarkt mehr als zwei Prozent und verpassten es, erstmals seit sieben Jahren wieder die Kursmarke von 20 Franken zu knacken.

Ein Journalist frage Hamers in der Telefonkonferenz, weshalb die UBS-Aktien mit Blick auf das robuste Zahlenwerk keine bessere Performance hingelegt hätten. Der CEO zeigte sich naturgemäss zurückhaltend in der Kommentierung des eigenen Aktienkurses, meinte dann aber, dass die Titel in den zurückliegenden Wochen und Monaten einen besonders guten Lauf gehabt hätten (+30 Prozent in sechs Monaten).

Das insinuierte Argument der Gewinnmitnahmen vermag allerdings nicht vollständig zu überzeugen. So haben beispielsweise auch die Aktien der italienischen Grossbank Unicredit in den vergangenen sechs Monaten rund 40 Prozent an Wert gewonnen und trotzdem legten die Papiere am Dienstag nach Vorlage der Jahreszahlen abermals elf Prozent zu. Sicher ist, dass UBS-Präsident Colm Kelleher mit dem Aktienkurs seiner Bank noch nicht zufrieden ist, wie er unlängst in diversen Interviews betonte.

UBS-Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher ist mit dem Aktienkurs seiner Bank noch nicht zufrieden. Karin Hofer/NZZ

