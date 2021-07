Moody's stuft Credit Suisse zurück

Banken Nach den milliardenschweren Fehlinvestitionen: Die Bonität der Credit Suisse wird zurückgestuft Greensill und Archegos haben Folgen: Die Ratingagentur Moody’s korrigiert ihre Einschätzung zur Schweizer Grossbank. 13.07.2021, 19.44 Uhr

Moody’s senkt das Rating für die Credit Suisse. Keystone

Die Credit Suisse kommt aus den Negativ-Schlagzeilen nicht heraus. Die beiden milliardenteuren Fehlinvestitionen – in den intransparenten Hedgefonds Archegos sowie in das Lieferkettenfinanzierungsvehikel Greensill – sorgen in regelmässigen Abständen für Unbill, auch gestern wieder, als die Kreditbewertungsagentur Moody’s die Bonität der langfristigen Schulden der Grossbank um eine Stufe zurückgestuft hat: von «Aa3» auf «A1».