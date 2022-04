UBS erreicht den Höhepunkt - Volatilität an Finanzmärkten half

Banken Trotz ernüchternden Zahlen der Vermögensverwaltung: Die UBS erreicht den Höhepunkt Die Grossbank zeigt das beste Quartalsergebnis seit 2007. Es dürfte auf längere Zeit nicht mehr zu übertreffen sein. Daniel Zulauf 26.04.2022, 14.07 Uhr

Die Grossbank UBS überzeugt mit ihren Quartalszahlen. Keystone

Die UBS hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres das beste Quartalsergebnis seit 2007 abgeliefert. Ein deutlicheres Signal für den hohen Formstand hätte die grösste Schweizer Bank kaum aussenden können. Mit 2,1 Milliarden Dollar bewegt sich der Konzerngewinn im Berichtsabschnitt 17 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Der eindrücklichen Steigerungslauf kann allerdings kaum als Versprechen für die Zukunft genommen werden.

Die Archegos-Pleite verzerrt das Bild

Ins Auge fällt zunächst ein simpler Basiseffekt. So hatte die UBS im Frühjahr 2021 aus Geschäften mit dem fallierten US-Hedge-Fonds Archegos einen Verlust von 774 Millionen Dollar gezogen. Ohne die Archegos-Pleite hätte die UBS rein rechnerisch einen leicht tieferen Gewinn als im Vorjahr ausweisen müssen.

Für eine vorwärts gerichtete Einschätzung des vorliegenden Leistungsausweises sind andere Faktoren aber wichtiger. So ist das Spitzenresultat der UBS vor allem dem aussergewöhnlich erfolgreichen Handel mit Aktienderivaten und Devisen geschuldet. Mit den Einnahmen aus diesen, bei der UBS traditionell besonders starken Geschäftsfeldern kompensierte die Investmentbank nicht nur den genannten Archegos-Verlust, sondern machte auch den Rückgang des Fusions- und Übernahmeberatungsgeschäftes um 30 Prozent oder 238 Millionen Dollar teilweise wett.

Ukraine-Krieg befeuert Handel mit Aktien

Mit einem Vorsteuergewinn von 929 Millionen Dollar gegenüber 412 Millionen Dollar im Vorjahr zeigte die Investment Bank denn auch einen besonders spektakulären Ertragssprung. Im Wissen, dass sich solche Ertragsausschläge im Handel nur selten wiederholen lassen, rümpft etwa die Deutschen Bank stellvertretend für die ganze Analystengemeinde die Nase ob der Qualität des aktuellen Quartalsausweises. Tatsächlich dürfte die starke Volatilität der Finanzmärkte, wie sie im März im Zug der russischen Invasion in der Ukraine zu beobachten war, das Handelsergebnis der Bank kurzfristig stark positiv beeinflusst haben.

Für eine gewisse Ernüchterung sorgte im Berichtsabschnitt auch die Leistung der Flaggschiffdivision globale Vermögensverwaltung. Diese musste einen Rückgang des Vorsteuergewinns im Vorjahresvergleich um sieben Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar hinnehmen. Ausschlaggebend dafür war gemäss Angaben der UBS ein abnehmender Risikoappetit der asiatischen Kundschaft.

Schuldenrückbau in China dämpft Wachstum

Die teilweise durch staatliche Interventionen stark abgebremste Entwicklung des chinesischen Immobilienmarktes, der noch bis vor kurzer Zeit einen sehr substantiellen Beitrag zur Wirtschaftsleistung des Landes geleistet hatte, könnte im laufenden Jahr zu einer Halbierung des chinesischen Wirtschaftswachstums von 8,1 Prozent im Vorjahr führen.

Vor diesem Hintergrund sind viele chinesische Haushalte derzeit damit beschäftigt, ihre Schulden abzubauen. Die neuen, strikten Lockdowns in mehreren chinesischen Grossstädten sind der Stimmung der Investoren ebenfalls wenig förderlich. Das eingetrübte Klima in China erklärt auch, weshalb die UBS im Berichtsabschnitt einen Rückgang der Kreditvergaben in der Region und einen Einbruch des Vorsteuergewinns in asiatischen Vermögensverwaltungsgeschäft um 38 Prozent auf 288 Millionen Dollar hinnehmen musste.

Wie schnell sich dieser für die UBS äusserst wichtige Markt erholen wird, bleibt abzuwarten. Vieles deutet indessen darauf hin, dass das vorliegende Spitzenergebnis nicht so schnell egalisiert werden kann. Die UBS-Investoren zeigen sich in der Mehrheit dennoch beeindruckt von der durchaus bemerkenswerten Resilienz der Bank. In einem positiveren Gesamtmarkt legten die Aktien im Morgenhandel zwei Prozent auf über 16,5 Franken zu.