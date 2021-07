Banken Urner Kantonalbank zieht positive Halbjahresbilanz Der Gewinn konnte um 10 Prozent gesteigert werden, die Sparquote nimmt zu. Auch die Finanzmärkte geben positive Signale. Christian Tschümperlin 30.07.2021, 10.16 Uhr

Die Urner Kantonalbank erzielte im ersten Halbjahr 2021 ein erfreuliches Halbjahresergebnis. Der Gewinn für die ersten sechs Monate des aktuellen Jahres konnte gegenüber dem letzten Halbjahr um 10 Prozent gesteigert werden auf 9,8 Millionen Franken. Zur guten Entwicklung haben sowohl das Zinsengeschäft als auch das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft sowie das Handelsgeschäft beigetragen. Der positive Beitrag aus dem Zinsengeschäft ist hauptsächlich auf die Auflösung von Wertberichtigungen für Ausfallrisiken zurückzuführen.

«Dies unterstreicht die trotz Covid-19-Krise nachhaltig hohe Qualität des Kreditportfolios der Bank», schreibt die Urner Kantonalbank in ihrem Halbjahresabschluss. Einen starken Zuwachs legten die Kundeneinlagen hin. Diese erhöhten sich um 84 9 Millionen Franken oder 4 Prozent auf 2,188 Milliarden Franken. Die Gründe für die höhere Sparquote könnten mit den Coronamassnahmen zusammenhängen, mutmasst man bei der Urner Kantonalbank auf Anfrage. Getragen durch die positive Stimmung an den Märkten konnte die Bank zudem den Ertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft auf 4,1 Millionen Franken steigern. Dies sei ein Signal dafür, dass der Markt an die positive Wirtschaftsentwicklung und die Überwindung der Covid-Krise glaubt. Verschiedene Digitalisierungsprojekte und IT-Projekte im Rahmen der strategischen Neuausrichtung führten aber auch zu einem Kostenanstieg. Bei der Urner Kantonalbank ist man zur Erkenntnis gelangt, dass sich das Bankgeschäft generell weg vom physischen Schaltergeschäft und hin zu digitalen Kontaktpunkten verlagert. Der Schalterservice wird aber sowohl in Erstfeld wie auch in Altdorf an der Bahnhofstrasse 1 für die Kundschaft auch über 2021 angeboten.

Während der Coronapandemie hat sich das Zahlungsverhalten der Urnerinnen und Urner stark verändert. Es zeigte sich ein deutlicher Trend, dass die Kundschaft vermehrt auf digitale Bezahllösungen wie Kreditkarte und Twint setzt. «Die Popularität der elektronischen Bezahlmöglichkeiten, welche sicher auch in Zukunft bestehen bleibt, wird mehrheitlich als praktisch und zeitgemäss wahrgenommen», gibt sich Christoph Bugnon überzeugt. Es wurde deutlich weniger Bargeld abgehoben oder eingesetzt. Bargeldtransaktionen werden aber weiterhin angeboten.

Nachhaltigkeit wird grossgeschrieben

Die UKB anerkennt die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Pariser Klimaabkommens, welche die Schweiz unterzeichnet hat. «Aktuell wird die Nachhaltigkeitsstrategie zusammen mit der Strategie 2022–2025 in Einklang gebracht und auch mit externen Spezialisten weiterentwickelt», sagt Christoph Bugnon, CEO UKB, in dem Bericht.

«Es ist wichtig, die Transformation zu einer treibhausgasneutralen Wirtschaft verantwortungsvoll zu gestalten und den betroffenen Menschen und Unternehmen neue Perspektiven zu bieten. Für die UKB ist klar, dass in der Bankenbranche wichtige Hebelwirkungen zu erzielen sind.» Diese müssten zukünftig noch besser für alle Anspruchsgruppen in Erscheinung treten. Dies gelte auch für den Neubau am Bahnhofplatz 1 in Altdorf, welcher ab Frühjahr 2022 bezugsbereit sein wird.