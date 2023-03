Die Credit Suisse bekommt frisches Geld von der Nationalbank

Bankenkrise Bis zu 50 Milliarden Franken: Die Credit Suisse verschafft sich Luft mit einer SNB-Anleihe Ein Paukenschlag mitten in der Nacht: Die angeschlagene Credit Suisse gibt bekannt, dass sie vom Angebot der Schweizerischen Nationalbank Gebrauch macht und sich bis zu 50 Milliarden Franken ausleihen will. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 16.03.2023, 04.18 Uhr

Am Mittwoch ging es mit der CS an der Börse abwärts; nun beschafft sich die Grossbank bei der SNB frische Liquidität. Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Credit Suisse beschafft sich mehr Geld. Bis zu 50 Milliarden Franken will sich die Grossbank von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) leihen, wie es in einer Mitteilung heisst, die in der Nacht auf den Donnerstag verschickt wurde. Diese kurzfristige Geldspritze, verbunden mit dem Rückkauf von Schuldtiteln in Höhe von bis zu 3 Milliarden Franken, komme einer «entschlossenen Massnahme zur präventiven Stärkung» der Liquidität gleich.

Die Credit Suisse greift damit auf ein Angebot der SNB zurück, das erst einige Stunden alt ist. Am Mittwoch, als die Börsen in den USA noch offen waren, gab die Nationalbank nämlich in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Finanzmarktaufsicht (Finma) bekannt, dass sie der Grossbank nötigenfalls unter die Arme greifen wird. Ausserdem versicherten die beiden Aufsichtsbehörden: «Aufgrund der aktuellen Verwerfungen auf dem US-Bankenmarkt bestehen keine Hinweise auf eine direkte Ansteckungsgefahr für Schweizer Institute.»

In der CS-Mitteilung, die vorerst nur auf Englisch zur Verfügung stand, wird Konzernchef Ulrich Körner mit den Worten zitiert: «Diese Massnahmen zeigen entschlossenes Handeln zur Stärkung der Credit Suisse, während wir unsere strategische Transformation fortsetzen.» Am Ende dieses Prozesses werde eine «simplere» und «stärker fokussierte» Bank stehen.

Die Aktie der CS hatte am Mittwoch an der Börse in Zürich 24 Prozent ihres Wertes verloren. In New York belief sich das Minus auf 14 Prozent; das Papier reagierte rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss positiv auf die Ankündigung von SNB und Finma.

