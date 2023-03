Bankenkrise Verschwinden die CS-Filialen? Unsere Analyse zeigt: Viele liegen in unmittelbarer Nähe der UBS Die Filialnetze von UBS und Credit Suisse überlappen stark. Oft liegen zwischen den beiden Grossbanken nur wenige Gehminuten. Was plant die neue Megabank? Mark Walther Jetzt kommentieren 21.03.2023, 11.17 Uhr

UBS und CS am Paradeplatz. Michael Buholzer / EPA

Am Zürcher Paradeplatz sind die Credit Suisse und die UBS Nachbarinnen. Was die UBS nach der Übernahme der gefallenen Konkurrentin mit deren prestigeträchtigem Sandsteingebäude vor hat, ist noch offen - genauso wie die Zukunft des gesamten Filialnetzes der Credit Suisse.

Die Zwangsheirat wird einen grossen Personalabbau zur Folge haben. Ein Kahlschlag droht auch bei den Filialen: Eine computergestützte Datenanalyse von CH Media zeigt, dass Credit Suisse und UBS in vielen Schweizer Städten Geschäftsstellen in kurzer Gehdistanz betreiben. Rund 66 von 98 Standorten der Credit Suisse sind weniger als 300 Meter von einer UBS-Filiale entfernt, also in etwa fünf Minuten zu Fuss zu erreichen. Das sind zwei Drittel aller Filialen.

Tür an Tür: Credit Suisse und UBS in Olten. Google Street View

Nicht nur im Herzen der Stadt Zürich sind die Banken Nachbarinnen, sondern auch in Olten, Vevey und Winterthur. In fünf Städten im Kanton Aargau findet sich derselbe Strassenname in der Adresse der Filialen.

Das Filialnetz der Grossbanken ist vielerorts deckungsgleich

Quelle: Banken, Grafik: mwa

UBS-Präsident hält sich bedeckt

Die UBS betreibt 200 Geschäftsstellen und damit fast doppelt so viele wie die Credit Suisse. Die «Handelszeitung» schätzt, dass von den insgesamt fast 300 Filialen wohl die Hälfte geschlossen werden könnte. UBS-Präsident Colm Kelleher äusserte sich am Sonntag nicht konkret zu Stellen- oder Filialabbau: Es sei noch zu früh, um sagen zu können, ob es Stellenkürzungen geben werde.

In- und ausländische Banken haben in den vergangenen Jahren ihr Geschäftsstellennetz in der Schweiz ausgedünnt: Zwischen 2016 und 2021 fielen gemäss Daten der Nationalbank 440 Filialen, Vertretungen und Sitze weg. Von über 3100 Standorten sind noch knapp 2700 in Betrieb.