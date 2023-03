Credit Suisse fällt unter 2 Franken: Talfahrt ohne Ende

Bankenkrise Weniger als 2 Franken: Die Aktie der Credit Suisse fällt um über 20 Prozent – und das aus mehreren Gründen Die Talfahrt der Bankaktien nimmt wieder an Fahrt auf. Besonders stark betroffen ist die schlingernde Credit Suisse. Befeuert wurde die Talfahrt durch die Aussagen eines Aktionärs – und vor allem auch durch computergestützte Handelsprogramme. Florence Vuichard, Daniel Zulauf, Niklaus Vontobel 3 Kommentare Aktualisiert 15.03.2023, 15.34 Uhr

Es geht bei der Credit Suisse nur noch abwärts. Bild: Andrea Zahler/CH Media

Es war nur eine kurze Verschnaufpause: Nun scheint die Panik, die durch die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank ausgelöst wurde, zurück an den Börsen. Die Bankenaktien fallen wieder - und zwar alle. Besonders hart trifft es die arg gebeutelte Credit Suisse: Sie hat zwischendurch rund 30 Prozent an Wert verloren und ist nur noch 1.80 Franken wert. Damit ist der Börsenwert der Credit Suisse innerhalb von zwölf Monaten um mehr als zwei Drittel auf rund 7 Milliarden Franken gefallen. Zum Vergleich: Zu ihren Glanzzeiten, also 2007 und damit vor der Finanzkrise, lag der Aktienwert noch bei über 80 Franken.

Die potenzielle Bankenkrise trifft die Credit Suisse umso härter, als sie selbst in der Krise steckt. Im vierten Quartal 2022 musste die Bank Nettoneugeldabflüsse von gut 110 Milliarden verzeichnen. Im gesamten vergangenen Geschäftsjahr zogen Kunden Vermögen in Höhe von rund 123 Milliarden Franken ab. Für das vergangene Geschäftsjahr hatte die CS einen Jahresverlust von 7,3 Milliarden Franken ausweisen müssen.

Die magische Grenze von 2 Franken

Für den starken Kursrückgang der Credit-Suisse-Aktien gibt es eine Vielzahl von Erklärungen. Nicht unwichtig sind technische Faktoren. Etwa um 11 Uhr waren die Papiere unter die Marke von 2 Franken gefallen. Diese Marke hat sich im Rückblick als eine offensichtlich wichtige Hürde erwiesen. Nach dem Durchstich der Kursmarke kam es zu einer markanten Beschleunigung des Abwärtstrends, und dies bei einer sehr intensiven Handelsaktivität. Schon um 14 Uhr bewegte sich das Volumen mit 132 Millionen gehandelten Aktien fast um den Faktor sieben über dem Durchschnittsvolumen der vergangenen zehn Tage (21 Millionen Stück).

Nach der Einschätzung eines Händlers wurden bei der Marke von 2 Franken viele sogenannte Stop-Loss-Aufträge ausgelöst. Solche Limiten sind ein fester Bestandteil computergestützter Handelsprogramme, die auch an der Six Swiss Exchange einen erheblichen Teil des Handels bestreiten.

Für die sich selbstverstärkenden Effekte des Kurszerfalls gibt es aber auch andere Gründe. So sind die Credit-Suisse-Aktien seit geraumer Zeit besonders beliebte Basiswerte für renditeoptimierende strukturierte Finanzprodukte, sogenannte Barrier-Produkte. Das scharfe Risikoprofil der Credit-Suisse-Aktien, das im Jargon als «Volatilität» bezeichnet wird, ermöglicht es den Emittenten, Barrier- und ähnliche Produkte mit einer sehr attraktiven Verzinsung im zweistelligen Prozentbereich anzubieten. Die Rückabwicklung solcher Kontrakte sorgt für einen zusätzlichen Verkaufsdruck in den zugrunde liegenden Credit-Suisse-Aktien.

Ein Aktionär giesst Öl ins Feuer

Der ursprüngliche Auslöser des neuerlichen Kurszerfalls der CS-Aktien scheint aber das Interview eines Vertreters des aktuell grössten Aktionärs, der Saudi National Bank, gewesen zu sein. Deren Verwaltungsratspräsident Ammar Al Khudairy sagte gegenüber Bloomberg TV, weitere Investitionen in die angeschlagene Schweizer Bank seien ausgeschlossen, da eine grössere Beteiligung zusätzliche regulatorische Hürden mit sich bringen würde. Die Bank hat mit ihrer Beteiligung an der CS innerhalb von drei Monaten mehr als einen Drittel des Wertes verloren.

Wörtlich sagte der Verwaltungsratspräsident: «Die Antwort lautet: absolut nicht, und zwar aus vielen Gründen, abgesehen vom einfachsten Grund, nämlich den regulatorischen und gesetzlichen.» Er antwortete damit auf die Frage, ob die Bank für weitere Liquiditätsspritzen offen sei, falls es einen weiteren Bedarf an zusätzlicher Liquidität gebe.

Geäussert gegenüber Bloomberg hat sich auch CS-Präsident Axel Lehmann: Er wies am Mittwoch jede Vermutung zurück, dass seine krisengebeutelte Bank staatliche Hilfe benötige. Dies sei «kein Thema» für die Bank, sagt er.

Schutzmechanismen an der Börse

Trotz rasanter Talfahrt wurden die CS-Aktien nicht aus dem Handel genommen. An normalen Handelstagen müsste dies auf Antrag des Unternehmens geschehen, wie Jürg Schneider, Sprecher der Börsenbetreiberin Six, auf Anfrage erklärt. Und offensichtlich hat die CS keinen solchen Antrag gestellt. Hingegen hat die Börse verschiedene automatische Schutzmechanismen eingebaut, nicht dass es zu plötzlichen, ungewollten Kursbewegungen kommen kann. So hat die Six eine Handelsbandbreite von plus/minus 1,5 Prozent zum letzten Referenzpreis festgelegt. Das heisst: Können Aktien nur noch zu einem Preis abgeschlossen werden, der mehr als 1,5 Prozent unter dem letzten Deal liegt, dann wird der Handel automatisch für 5 Minuten ausgesetzt. Die Hoffnung: Die Trader kommen zur Raison.

Aber auch solche Schutzmechanismen können einen Kurssturz von 30 Prozent nicht verhindern, wie der Fall der Credit Suisse am Mittwoch klar macht. Der Sturz erfolgt einfach nur in kleineren Schritten.