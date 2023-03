Credit Suisse fällt unter 2 Franken: Talfahrt ohne Ende

Bankenkrise Weniger als 2 Franken: Die Aktie der Credit Suisse fällt um 20 Prozent – nach dieser Aussage eines Top-Aktionärs Die Talfahrt der Bank-Aktien nimmt wieder an Fahrt auf - ganz besonders stark betroffen ist die schlingernde Credit Suisse. Florence Vuichard, Niklaus Vontobel 1 Kommentar 15.03.2023, 12.04 Uhr

Es geht bei der Credit Suisse nur noch abwärts. Andrea Zahler / CH Media

Es war nur eine kurze Verschnaufpause: Nun scheint die Panik, die durch die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank ausgelöst wurde, zurück an den Börsen. Die Bankenaktien fallen wieder - und zwar alle. Besonders hart trifft es die arg gebeutelte Credit Suisse: Sie hat am Mittwochvormittag mehr als 20 Prozent verloren und ist mittlerweile nur noch 1.75 Franken wert. Damit ist der Börsenwert der Credit Suisse innerhalb von zwölf Monaten um mehr als zwei Drittel auf rund 7 Milliarden Franken gefallen. Zum Vergleich: Zu ihren Glanzzeiten, also 2007 und damit vor der Finanzkrise, lag der Aktienwert noch bei über 80 Franken.