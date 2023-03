Neue Bankenkrise: Die Zeichen stehen auf Sturm

Bankenszene Aktien im freien Fall: Der Vertrauensverlust erhöht die Gefahr einer globalen Bankenkrise – und schadet besonders der CS Die Pleite einer Regionalbank bringt die weltweite Bankenszene zum Zittern. Wieso? Und was hat das mit der Zinswende zu tun? Und was bedeutet das für die Schweizer Banken? Daniel Zulauf und Florence Vuichard 1 Kommentar 13.03.2023, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schaltersturm am Montag danach: Kunden der Silicon Valley Bank stehen am 13. März vor der Filiale in Wellesley, Massachusetts, Schlange, um ihr Geld zu sichern. Bild: Cj Gunther / EPA

Weltweit brechen an den Börsen die Kurse der Aktien von Banken ein. Die amerikanischen Behörden berufen dringliche Sitzungen ein, und an den Finanzmärkten herrscht eine sehr grosse Nervosität. Es ist, also ob sich eine neue globale Finanzkrise ankündigen würde. Die Spirale in Bewegung setzte eine am Freitag amtlich geschlossene Bank, das bis dahin im breiteren Publikum völlig unbekannte kalifornische Regionalinstitut Silicon Valley Bank.

Die kalifornische Regionalbank wurde zum Opfer eines Schaltersturms beziehungsweise eines Bankruns, wie der Vorgang in der heutigen, zunehmend bargeldlosen Zeit treffender beschrieben wird. Ein Bankrun kommt in der Regel nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis einer längeren Erosion des Kundenvertrauens, das irgendwann so offensichtlich wird, dass der Bankrun eine dramatische Beschleunigung erfährt.

Im Fall der Silicon Valley Bank war das auslösende Moment die Kapitalerhöhung, die notwendig geworden war, weil die Bank im Zuge der Kundengeldabflüsse gezwungen wurde, Wertpapierpositionen mit einem Milliardenverlust zu verkaufen. Die Probleme kamen aber mit der Zinswende, welche die amerikanische Notenbank ab Frühling 2022 zur Bekämpfung der galoppierenden Inflation stark beschleunigen musste.

Um bei der Silicon Valley Bank zu bleiben: Diese hat sich auf die Finanzierung von jungen Technologiefirmen spezialisiert. Solche Start-ups bergen naturgemäss grosse Risiken für die Kapitalgeber, denn es braucht Zeit, bis eine junge Firma so viel Geld verdient, dass sie alte Schulden zurückbezahlen kann. Steigen die Zinsen, müssen diese Firmen umso mehr strampeln. Die Milliardenpleite der Kryptobörsenplattform FTX hat dann auch noch gezeigt, dass gewisse Geschäftsmodelle bei höheren Zinsen keine Zukunft mehr haben. Wer sein Geld bei der Silicon Valley Bank liegen hatte, konnte sich also schon länger auf schwierige Zeiten einstellen. Die Bank machte offenbar aber auch einige Anfängerfehler.

So investierte sie einen grossen Teil der für das Kreditgeschäft nicht benötigten Kundeneinlagen in langlaufende amerikanische Schatzanleihen. Es ist ein rein rechnerischer Vorgang, dass der Wert einer Obligation, die beispielsweise Anfang 2022 mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einer Verzinsung von 1 Prozent gekauft wurde, sinken muss, wenn das Zinsniveau steigt und ein Jahr später gleichwertige Obligationen mit einer Verzinsung von 4 Prozent erhältlich sind.

Weil der Silicon Valley Bank zu viele Kunden davon gelaufen sind, musste sie einen Teil des in solche Schuldverschreibungen investierten Kapitals verflüssigen und die Obligationen mit einem Milliardenverlust an der Börse verkaufen. Spätestens in jenem Moment war für alle ersichtlich, dass die Bank ein Liquiditätsproblem hat und die Kundengelder dort nicht mehr ganz sicher sein könnten.

Die Regionalbank Silicon Valley Bank macht die ganze Bankenwelt nervös. Bild: Michael Probst / AP

Dieser weltweite Kurseinbruch ist Ausdruck einer neuen Vertrauenskrise in das globale Bankensystem. Alle Banken haben ihr Kapital irgendwo investiert, wo es vielleicht gerade Verluste gibt. Solange die Kunden ihr Geld nicht abziehen, können die Banken solche Verluste aussitzen. Aber wenn das Vertrauen erodiert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass manche Banken gezwungen werden, solche Verluste nach dem Muster der Silicon Valley Bank zu realisieren. Weil in einer solchen Situation niemand der oder die Letzte sein will, reagieren alle viel früher als nötig, was das Problem natürlich nur verschlimmert.

Auch die damalige Finanzkrise kam nicht über Nacht. Auch sie war die Folge eines während Jahren künstlich tief gehaltenen Zinsniveaus, das am Ende zu massiven Fehlzuteilungen von Kapital oder ganz einfach zu einer immensen Preisblase am amerikanischen Immobilienmarkt führte. Ein Anstieg des Zinsniveaus liess diese Preisblase platzen. Banken mussten immense Verluste aus Hypothekarkrediten schultern, die von den Schuldnern nicht mehr bedient werden konnten.

Damals wie heute waren es aber nicht die Kleinsparer, die das Unheil kommen sahen. Es waren zuerst professionelle Geldverwalter, die im Sommer 2007 anfingen, grosse Summen von Banken abzuziehen, die direkt oder indirekt stark im amerikanischen Immobilienmarkt investiert waren. Erst als diese Vorgänge breit sichtbar wurden und einzelne Banken in Bedrängnis brachten, entwickelte sich die Vertrauenskrise zu einem sich rasch ausbreitenden Flächenbrand.

US-Finanzministerin Janet Yellen. Bild: Mariam Zuhaib / AP

Die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank hat bei den amerikanischen Behörden übers Wochenende eine gewisse Hektik ausgelöst. Sie haben etliche Massnahmen ergriffen mit dem Ziel, die Gemüter zu beruhigen. So haben sie mit der Signature Bank eine weitere, offensichtlich als gefährdet eingestufte Bank geschlossen. Im Verwaltungsrat der Signature Bank sass übrigens Barney Frank, der frühere demokratische Abgeordneter im Repräsentantenhaus und Autor von Dodd-Frank, dem Monstergesetz, mit dem die US-Politik nach der Finanzkrise versuchte, eine Wiederholung der Panik von 2007/08 zu verhindern.

Zudem haben die Behörden entschieden, dass sämtliche Kundeneinlagen geschützt sein sollen, wie die US-Notenbank Fed, die amerikanische Einlagenversicherung FDIC und das Finanzministerium von Janet Yellen am Sonntag gemeinsam mitteilten. «Wir wollen sicherstellen, dass die Probleme, die bei einer Bank bestehen, keine Ansteckung anderer, gesunder Banken verursachen», sagte Yellen danach in einem Fernsehinterview. Konkret: Die vom FDIC zugesicherte Obergrenze von 250'000 Dollar pro Person soll für die Kundinnen und Kunden der Silicon Valley Bank aufgehoben werden. Das heisst: Diese können ab Montag auf ihr Geld zugreifen. Die Hoffnung ist, dass sie es nicht tun, weil ihr Geld jetzt gesichert ist.

Leider ist zu befürchten, dass sich die Krise weiter verschärfen wird. Aber die US-Behörden haben wohl kurzfristig die richtige Massnahme getroffen. De facto haben die amerikanischen Behörden die Passiv- oder Schuldenseite der Bilanz der Silicon Valley Bank via Vollkasko-Garantie der quasi-staatlichen Einlagenversicherung nun verstaatlicht. Damit sollten sich verängstigten Silicon-Valley-Bank-Kunden tatsächlich sofort beruhigen lassen.

Das Gegenteil erreichte der britische Finanzminister Alistair Darling 2008, als er die Verstaatlichung der schlingernden Northern-Rock-Bank in Newcastle zu verhindern versucht hatte. Darling versprach öffentlich, die Regierung werde dem Institut die nötige Liquidität zur Verfügung stellen in der Erwartung, dass sich die Kundengeldrückzüge so zum Stillstand bringen lassen würden.

Der Plan misslang aber gründlich. Die Kunden lösten ihre Konten erst auf, als sie wussten, dass die Liquidität dafür vorhanden war. Das Problem jeder Verstaatlichung ist aber, dass Steuerzahler für Verluste aufkommen müssen, die Banken mit fehlgeleiteten Strategien verursacht und ihre Aktionäre mit ebenfalls fehlgeleiteten Renditeerwartungen gestützt haben. Das ist das alte Dilemma, das letztlich auch zum Kollaps der US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 geführt hatte. Nicht wenige Beobachter urteilten im Rückblick, dass es ein Fehler der US-Behörden war, die Bank pleite gehen zu lassen.

Der Sündenfall: Kunden stehen vor einer Londoner Filiale der Bank Northern Rock. Bild: Max Nash / AP

Das Vertrauen fehlt überall. Das sieht man daran, dass alle Bankaktien markante Kursverluste erleiden. Der Markt nimmt allerdings schon Unterscheidungen vor und bestraft die Titel von Instituten, die als weniger stabil bewertet werden, deutlich stärker. So verlieren in der Schweiz die Titel der Credit Suisse zweimal so viel wie die Papiere der UBS. In Deutschland geht es mit den Aktien der Commerzbank steiler bergab als mit den Titeln der Deutschen Bank. Im Durchschnitt sind die europäischen Bankaktien am Montag um etwa 10 Prozent gefallen, die UBS steht also besser und die Credit Suisse schlechter da als der Durchschnitt.

Die Finanzmarktaufsicht (Finma) nehme die Medienberichte zur Silicon Valley Bank – oder Signature oder Silvergate – in den USA zur Kenntnis und beobachte die Situation genau, wie Tobias Lux, Sprecher der Schweizer Aufsichtsbehörde, auf Anfrage mitteilt. «Wie bei solchen Vorkommnissen üblich, evaluiert die Finma das direkte und indirekte Exposure der von ihr beaufsichtigten Banken und Versicherungen gegenüber den betroffenen Instituten.»

Ziel sei es, frühzeitig allfällige Klumpenrisiken und allfälliges Ansteckungspotenzial zu erkennen. Die Finma stehe diesbezüglich mit verschiedenen Instituten wie standardmässig üblich in Kontakt und fordere regelmässig relevante Informationen ein. Und sie steht auch mit relevanten ausländischen Behörden diesbezüglich in Kontakt, wie Lux anfügt.

Zum Fall Credit Suisse äussert sich die Finma nicht, nimmt sie doch generell nicht zu einzelnen Instituten oder Einzelheiten ihrer Aufsichtstätigkeit Stellung. Ebenso wortkarg geben sich die beiden anderen Institutionen, die bei einer allfälligen CS-Rettung involviert wären: Die Nationalbank sagt gar nichts, das Finanzdepartement hält einzig fest, dass die Credit Suisse im Oktober 2022 eine Neuausrichtung ihrer Strategie beschlossen habe, die sie jetzt umsetze. «Die Finanzmarktaufsicht Finma begleitet die Credit Suisse im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit eng.»