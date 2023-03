Credit Suisse: Marcel Rohner gegen Boni bei Verlust

Bankiervereinigung Oberster Banker der Schweiz: «Als Chef einer Bank, die Verlust macht, kriegt man keinen Bonus» Bankiervereinigungs-Präsident Marcel Rohner stellt sich hinter den CS-Deal. Er glaubt auch nicht, dass der Schweizer Finanzplatz deswegen ein Imageproblem bekommt. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 21.03.2023, 11.44 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Rohner, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Christian Merz / KEYSTONE

Er weiss es, die Frage der Banker-Boni dürfte nach der Zwangsübernahme der CS durch die UBS wieder heiss diskutiert werden. Marcel Rohner, Präsident der Bankiervereinigung, erwartet «eine emotionale Diskussion», wie er am Dienstag in Zürich vor der Presse festhielt. Dennoch will er sich mit seinem Bankenverband nicht einmischen, die Vergütungsfrage sei Sache der privaten Vertragspartner. Aber eine Botschaft hatte er dennoch: «Als Chef einer Bank, die Verlust macht, kriegt man keinen Bonus.» Und Rohner machte klar, dass diese Maxime auch für sich selber gelte. Er selber habe 2007, 2008 und 2009 keinen Bonus bezogen bei der UBS, deren Chef er kurzzeitig war und die damals vom Staat gerettet werden musste.

Zur Frage, ob die glücklosen CS-Lenker der Vergangenheit nun ihre Boni zurückzahlen müssten, wollte sich Rohner nicht äussern. Er hielt nur allgemein fest, dass die Fragen der Verantwortlichkeiten nun gestellt und geklärt werden sollten.

Ansonsten stellte sich Rohner mit seinem Bankenverband hinter den CS-Deal. Letztlich, so seine Argumentationslinie, war die Übernahme durch die UBS die bessere, weil weniger schädliche Alternative als die staatliche Abwicklung. Er zeigte sich überzeugt, dass das Risiko sehr klein sei, dass die 9 Milliarden Steuer-Franken schwere Garantie kaum benötigt würde, welche der Bund gegenüber der UBS abgegeben hat, um allfällige toxische CS-Altlasten-Kosten abzufedern.

Die Folgen für Rohner sind nicht dramatisch: Der vielerorts monierte Totalverlust der Gläubiger der Wandelanleihen, der sogenannten AT1-Papiere, wäre auch bei einer Abwicklung passiert, die Klagerisiken von Aktionären wohl schon einkalkuliert, die regulatorischen Erfordernisse an Kapital und Liquidität für die neue Bank, würden deren Geschäftsmodell mitprägen und in Richtung weniger risikoreiches Engagement lenken. Und auch die Fragen zu einer allfälligen Übermacht der XL-UBS in der Schweiz, temperierte Rohner ab. Wie genau diese neue UBS aussehen werde, sei ja noch nicht klar. Er versprach aber, dass seine Bankiervereinigung auch in Zukunft für eine «hohe Wettbewerbsintensität» einstehen werde.

Rohners Optimismus ist gross: Das Image des Finanzplatzes Schweiz werde aufgrund des CS-Debakels nicht leiden. Natürlich sei so etwas nicht gut, aber die Schweiz habe bewiesen, dass sie ein solch grosses Problem bewältigen könne. Behörden und Banken hätten gemeinsam eine Lösung gefunden. «Und das ist ein Zeichen der Stärke.»