Banklizenz, Investorengeld und Börsengang: Der Zuger Krypto-Pionier Bitcoin Suisse hat grosse Pläne Erst vor sieben Jahren gegründet, hat sich Bitcoin Suisse mittlerweile etabliert. Nun folgt der nächste Expansionsschritt. Maurizio Minetti 24.01.2020, 10.34 Uhr

Firmengründer Niklas Nikolajsen (links) und CEO Arthur Vayloyan. PD

Die Zahlen sind beeindruckend. Knapp 44 Millionen Franken Umsatz im Jahr 2018, über 25 Millionen Franken Reingewinn und ein 50 Millionen Franken dickes Polster an Eigenkapital. Dazu eine Belegschaft, die allein in den letzten beiden Jahren um hundert Personen auf aktuell 122 angestiegen ist: Die in Zug beheimatete Bitcoin Suisse AG gehört zur raren Spezies der Krypto-Unternehmen, die tatsächlich Gewinn machen und solide kapitalisiert sind. Das ist nicht selbstverständlich für eine Firma, die erst vor knapp sieben Jahren gegründet wurde und im volatilen Markt für Kryptowährungen unterwegs ist.