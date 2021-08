Die Bachem-Aktie gewann innerhalb von fünf Jahren 750 Prozent

Geldblog Der Baselbieter Börsenstar Bachem hat innerhalb von fünf Jahren um über 750 Prozent zugelegt Selbst der Norwegische Staatsfonds ist beim Peptide-Hersteller investiert. François Bloch 21.08.2021, 05.00 Uhr

Weniger als eine Woche müssen Sie sich noch gedulden, bevor der Baselbieter Börsenstar Bachem (BANB SW), sein Halbjahresergebnis 2021 präsentiert. Innerhalb von fünf Jahren konnte der mit 8,8 Milliarden Franken bewertete Höhenflieger um satte 755,2% zulegen. Lag das Betriebsergebnis 2018 noch bei 54,8 Millionen Franken, so erwarte ich eine Akzentuierung dieser Kennzahl auf 206 Millionen Franken bis 2024. Weltweite Giganten befinden sich unter den zehn grössten Investoren, wobei der Norwegische Staatsfonds sogar einen grösseren Anteil am Unternehmen aufweist als eine ZKB oder UBS. (Nachladen)

Auf Rekordkurs befindet sich der amerikanische Steuersoftwarespezialist Intuit (INTU US): +415,6% über die letzten fünf Jahre überzeugt auch den grössten Pessimisten beim 148-Milliarden- US-Dollar-Champion. Bei einer derartigen Anlagerendite sollte im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen, welche am 24. August 2021 präsentiert werden, eigentlich der konsequente Auftrag zur Gewinnmitnahme erfolgen, doch die langfristigen Wachstumsaussichten überwiegen in meinen Augen mehr, als hier die Rendite ins Trockene zu bringen. (Geniessen)

Einfach top ist die Preisentwicklung des Transportgiganten Kühne & Nagel (KNIN SW). Bei einer Anlagerendite von 101,8% über die letzten zwölf Monate befinden Sie sich als Investor auf der Gewinnerseite. Bis Ende August 2021 sollte der Performance­krösus erstmals die Marktkapitalisierungsgrenze von 40 Milliarden Franken erreichen. Wichtig ist von Ihrer Warte aus, dass Sie konsequent die jährliche Dividendenausschüttung in neue Papiere reinvestieren. (Geniessen)

Bleiben Sie weiterhin auf Kurs beim US Unternehmen United Health Group (UNHUS): +236,7% innert fünf Jahren dürfte Sie eigentlich begeistern. Das mit 403 Milliarden US-Dollar eva­luierte Unternehmen wird auch in den kommenden Jahren für eine satte Rendite in Ihrem Anlageportfolio sorgen. 2022 wird die weltweite Nummer 1 in ihrem Sektor erstmals einen Umsatz von über 300 Milliarden US-Dollar erzielen können. (Nachladen)

Immens ist die Begeisterung innerhalb meiner Leserschaft, dass der LUKB BRC (Valor: 52293061) mit einem fulminanten Jahreszins von 26,25% unbeschadet ins Ziel gerollt ist. Erst nach sieben Monaten hat die Kantonalbank mit starkem AA2-Rating das Produkt zur Rückzahlung angemeldet. Bei einer Anlagesumme von 26 Millionen Franken ist auch der Tatbeweis erbracht, dass es sich beim Anlagetipp nicht um Lockvogelangebote handelt, sondern enorme Volumen der Leserschaft auch wirklich zur Verfügung stehen.

Beim Anlagetipp von dieser Woche, konnte sich die Bank Vontobel gegen die internatio­nale Elite durchsetzen. Die Einstiegskosten bei abgrundtiefen 0,064% unterstreichen auf der ganzen Linie, dass hier alle an einem Strang ziehen, um Ihnen ein maximales Risiko-RenditeProfil zu ermöglichen. Montagfrüh stehen Millionen zum Originalpreis von 100% zur Verfügung. (Hammerkonditionen)

Anlagetipp Hervorstechend ist die Ausgestaltung des neuesten ­Vontobel-Produktes (Valor: 111 765195): Jahreszins von 23,19 Prozent in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb befinden sich ausschliesslich Topunternehmen, welche mit Abstand die weltweite Nr. 1 in ihrem Sektor darstellen: Solaredge, Nike und Nvidia. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei extrem tiefen 55 Prozent. Bewertung: 10/10 (maximale Offerte)

Rappenspalter Nur 670 Franken bezahlen Sie für fünf Nächte zu zweit im 30 m2 grossen Doppelzimmer inklusive Frühstück im Viersternehotel Alpina in Klosters. Bis zum 17. Oktober 2021 steht dieses famose Topangebot bei www.deindeal.ch für Sie zur Verfügung. Eine Probebuchung ­ auf der Hotelwebsite ergab einen Preis von 1315 Franken (Termin: Anfang September 2021) für das genau identische Angebot. Bewertung: 10/10 (maximal)