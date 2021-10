Bausektor Dekarbonisierung: Zentralschweizer Unternehmen setzen auf Recyclingbeton Verschiedene Akteure führen Projekte durch und installieren neuartige Anlagen, die aus Altbeton neues Material herstellen. Die Bauindustrie will damit ihren ökologischen Fussabdruck verkleinern. Ob sich die Methoden auch finanziell auszahlen, muss sich aber erst noch zeigen. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Abbruch der Kehrichtverbrennungsanlage Ibach: Hier gibt es Material, das rezykliert werden kann. Bild: Patrick Hürlimann (Emmen, 7. Oktober 2020)

Der Bausektor spielt eine grosse Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise, denn die CO 2 -Emissionen sind in dieser Branche gewaltig. Insbesondere bei der Produktion von Beton mit Hilfe von Kies und dem immer knapper werdenden Sand entstehen grosse Mengen CO 2 . Darum gibt es seit geraumer Zeit Bemühungen, den weltweit meistverwendeten Baustoff klimafreundlicher herzustellen. Das Stichwort lautet: Dekarbonisierung der Bauindustrie.

Widerstandsfähiger als angenommen

Eine der meistdiskutierten Möglichkeiten ist der Einsatz von Recyclingbeton. Denn wo gebaut wird, wird auch abgerissen – daraus entsteht wertvolles Abbruchmaterial, das aber meistens auf Mülldeponien landet. Beton von Abbruchhäusern soll nun aber vermehrt so aufbereitet werden, dass er wiederverwendet werden kann. Von den 40 Millionen Tonnen Beton, die in der Schweiz jährlich verbaut werden, macht solcher Recyclingbeton derzeit lediglich 15 Prozent aus. Ein Hauptgrund dafür ist, dass nach bisherigen Methoden hergestellter Recyclingbeton eine tiefere Festigkeit hat und deshalb nicht uneingeschränkt einsetzbar ist.

Doch mittlerweile sind mehrere neue Verfahren entwickelt worden, die vielversprechend sind. Ein Belastungstest der Hochschule Luzern zeigte bereits vor zwei Jahren, dass Recyclingbeton widerstandsfähiger ist als bisher angenommen. Die Anwendungsmöglichkeiten wären also vielfältiger als heute üblich. «Man wird keinen reinen Recyclingbeton herstellen können. Frischer Kies und Sand sind weiterhin nötig», sagte zwar Albin Kenel, Professor für Bauingenieurwesen an der Hochschule Luzern, vor zwei Jahren gegenüber unserer Zeitung. Doch ergänzte er: «Wir können aber problemlos bis zu 50 Prozent Mischgranulat verwenden.»

Mehrere Projekte in der Region

Seitdem hat sich einiges getan in der Branche. Der Baarer Baustoffkonzern Sika hat nun vor wenigen Tagen nichts weniger als ein «neuartiges, bahnbrechendes Betonrecyclingverfahren» vorgeführt. Das «reCO2ver» genannte Konzept könne als Durchbruch im Betonrecycling angesehen werden und habe das Potenzial, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft zu leisten, teilte Sika mit. In einer Pilotanlage auf dem Gelände der Klotener Baufirma Eberhard in der Nähe des Zürcher Flughafens zeigt Sika, wie das Verfahren funktioniert: Dort wird Altbeton zerkleinert und mit Hilfe eines Zusatzmittels von Sika in seine Einzelteile Kiesel, Sand und Kalkstein zerlegt. Zusätzlich entsteht dabei ein feines Pulver, das als Zementersatz verwendet werden kann. Damit das funktioniert, braucht die Anlage Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Das CO 2 wird schlussendlich in pulverförmigem Kalkstein gebunden.

In der Zürcher Pilotanlage werden aktuell maximal 5 Tonnen Altbeton pro Stunde rezykliert. Wenn sich das Verfahren durchsetzt, sind jedoch industrielle Anlagen mit einer Kapazität von 50 bis 200 Tonnen pro Stunde denkbar. Das Interesse diverser Firmen aus dem In- und Ausland soll gross sein.

Auch andere Unternehmen arbeiten an ähnlichen Methoden. So hat erst kürzlich die Belag und Beton AG Rothenburg einen Feldversuch durchgeführt, um klimaschädliches Kohlendioxid der Atmosphäre zu entziehen und dauerhaft in Beton zu binden. Der Sika-Konkurrent Holcim mit Hauptsitz in Zug hat die Anstrengungen im Bereich Recyclingbeton ebenfalls intensiviert: Ein Gemeinschaftsunternehmen der Holcim Kies und Beton AG und der Zimmermann Umweltlogistik AG hat diesen Sommer im nidwaldnerischen Oberdorf eine entsprechende Recycling-Aufbereitungsanlage in Betrieb genommen. Die Arge Evorec produziert aus Beton- und Mischabbruch aus der Region Nidwalden ein Beton- und Mischgranulat, das wiederum für die Produktion von Recyclingbeton verwendet wird.

Ökologisch sinnvoll – und wirtschaftlich?

Ökologisch machen diese Projekte sicher Sinn, doch nicht überall ist klar, ob die Anwendungen letztlich auch wirtschaftlich sind. In Bezug auf die Wirtschaftlichkeit hatte die Hochschule Luzern vor zwei Jahren noch kaum konkrete Vorteile festgestellt. Das Aufbereiten des Abbruchmaterials koste gleich viel wie der Abbau von frischen Rohstoffen, hiess es damals.

Die von Sika patentierte Methode scheint nun aber eine Wende zu bringen. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagt Sika-Chef Thomas Hasler, mit dem neuen Sika-Verfahren lasse sich künftig auf mehrere Arten Geld verdienen: Zum einen mit dem wiedergewonnenen Kiesel und Sand sowie mit dem feinen Pulver. Zum anderen mit dem Binden von CO 2 , das im Zuge des Prozesses der Atmosphäre entzogen wird. Gleichzeitig sagte aber der Sika-Forschungschef Frank Hoefflin der NZZ, das neue Konzept sei «visionär, aber noch kein Geschäftsmodell». Der kommerzielle Betrieb wird nicht vor 2023 erwartet.