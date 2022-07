L'Oréal Schweiz: CEO Sophie Berrest über Kosmetik und Beauty

Beauty-Markt «Jetzt ist die Zeit der Mikro-Influencer»: L'Oréal-Schweiz-Chefin über Tiktok, Mikroplastik in Cremes und Co. – und die Zielgruppe Männer Sophie Berrest leitet seit vier Jahren den hiesigen Markt für den französischen Kosmetikriesen. Im Interview spricht sie über Beauty-Trends, die Zusammenarbeit mit Influencern und welche Rolle Tech-Firmen in der Kosmetik-Industrie spielen. Interview: Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Deutsch-Französin leitet in Genf die Geschicke von L'Oréal Schweiz. Insgesamt sind dort ungefähr 400 Leute beschäftigt. © Niels Ackermann / / www.lundi13.ch / Lundi13

Vor dem Interview wird Sophie Berrest noch rasch nachgeschminkt. Der Lippenstift der Länderchefin brauche Auffrischung. Zeit, um sich diskret umzuschauen. Die Arbeitstische im Grossraumbüro sind tadellos aufgeräumt, die Clean-Desk-Policy scheint bei L’Oréal Schweiz zu funktionieren. Blickt man aus dem Fenster, sieht man Le Salève, den Genfer Hausberg, der eigentlich schon auf französischem Boden liegt.

Schminkprodukte waren auch schon gefragter. Der Trend geht hin zu mehr Natürlichkeit. Brechen der Kosmetik-Branche die Umsätze weg?

Sophie Berrest: Beauty ist etwas Essenzielles und in unserem Leben fest verankert. Das gilt, selbst wenn sich bestimmte Bedürfnisse über die Zeit verändern. In den letzten zwei Jahrzehnten ist der Beauty-Markt Jahr für Jahr gewachsen. Einzige Ausnahme war 2020.

Weltweit waren Angestellte dann im Homeoffice. Make-up, Lippenstift oder Haargel konnte man sich für Zoom- und Team-Meetings sparen.

Sophie Berrest: Der Verkauf von Make-up und Lippenstift brach wegen der Maskenpflicht zwar temporär ein. Hauptgrund für den Umsatzrückgang 2020 waren aber die Ladenschliessungen. Die Menschen wollten nicht weniger Beauty-Produkte benutzen, sie hatten nur schlechteren Zugang zu ihnen. Generell ist ein natürlicher Look aber tatsächlich im Trend. Frauen schminken sich heutzutage nicht weniger, aber dezenter, natürlicher.

Welche Trends beobachten Sie im Beauty-Markt sonst noch? Auch mit Blick auf die Männer?

Ein klarer Trend ist, dass die Menschen schon in jüngeren Jahren zu Pflegeprodukten wie Gesichtscremes und Körperlotions greifen. Dieser Markt wächst stark. Ebenso der Markt für Haarpflegeprodukte. Männer spielen dabei eine wichtige Rolle, da schätzungsweise 20 bis 25 Prozent des Beauty-Verbrauchermarktes von Männern generiert werden. Dann beobachten wir, dass Produkte wie Augencremes und Gesichtspflegemasken, die nur für bestimmte Zielgruppen gedacht waren, dank Social Media plötzlich breiter genutzt werden.

Was gehört zu Ihrer Pflegeroutine?

Hie und da teste ich andere Marken, ansonsten verwende ich Marken aus dem L’Oréal Portfolio: Gesichtscreme von La Roche-Posay, Make-up von Giorgio Armani, Mascara von Lancôme und Haarpflege von Kérastase. Ich schminke mich in der Regel dezent, ohne Wimperntusche gehe ich aber fast nie aus dem Haus.

Vom Coiffeur-Zulieferer zum Weltkonzern mit 34 Marken Sophie Berrest ist seit 1997 für L’Oréal tätig. Die Deutsch-Französin hatte diverse Positionen im Marketing und Sales in Deutschland, in der Zentrale in Paris sowie in Kanada inne. Seit 2018 ist sie Chefin von L’Oréal Schweiz in Genf, wo sie mit ihrer Familie lebt. Bei L’Oréal Schweiz in Genf werden rund 400 Mitarbeitende beschäftigt, weltweit sind es über 85’000. Gegründet wurde das Unternehmen 1909 vom Chemiker Eugène Schueller. Das erste Produkt war ein Haarfärbemittel. Heute unterscheidet L'Oréal zwischen den vier Divisionen Massenmarkt, Luxusmarkt, professioneller (Coiffeur-) Markt und Apothekenmarkt. 2021 erzielte der Weltkonzern einen Umsatz von über 32 Milliarden Euro. Nestlé hält eine Beteiligung von 21 Prozent an L’Oréal. Die Familie Bettencourt hält 33 Prozent der Aktien. Francoise Bettencourt Meyers, die Enkelin des L’Oréal-Gründers, ist mit einem Vermögen von 74,8 Milliarden Dollar laut Forbes die reichste Frau der Welt. (gjo)

Sie haben Social Media erwähnt. Sind Influencer in der Werbung noch wichtig?

Wir arbeiten selbstverständlich mit Influencern zusammen, vor allem auf Tiktok. Die Zeit, in der einige wenige Influencer bestimmt haben, was angesagt ist, ist aber vorbei. Jetzt ist die Zeit der Mikro-Influencer: Konsumenten, die von sich aus Videos ins Netz stellen, in denen sie beispielsweise eben Beauty-Produkte testen und bewerten. Das ist für uns doppelt vorteilhaft. Erstens machen unsere Konsumentinnen und Konsumenten auf diese Weise freiwillig Werbung für uns, zweitens spiegeln sie uns zurück, was sie wollen und was nicht. So sind wir unglaublich nahe an den Konsumenten. Weltweit investierte L’Oréal 2021 bis zu 70 Prozent des Werbebudgets in digitale Werbung.

Ein grosses Kundenbedürfnis ist Nachhaltigkeit. In Sachen Mikroplastik scheint die Kosmetik-Branche inklusive L’Oréal noch nicht sehr weit, wie Greenpeace in regelmässigen Abständen kritisiert.

Wichtig zu sagen ist, dass wir seit 2017 keine Mikroplastik-Partikel als Reinigungs- oder Peelingwirkstoffe in unseren Rinse-off-Produkten mehr verwenden. Das sind Produkte wie Duschgels oder Shampoos, die mit Wasser entfernt werden. Für Leave-on-Produkte wie Make-up und Sonnenschutzprodukte arbeiten wir aktiv an Alternativen, um Mikroplastik vollständig zu ersetzen.

Wie steht es um Tierversuche?

Es ist interessant, dass diese Frage immer wieder kommt. L’Oréal testet keines seiner Produkte oder Inhaltsstoffe an Tieren. Schon seit Jahren nicht mehr. Und zwar weltweit nicht. Die EU hat 2013 ein Tierversuch-Verbot für Kosmetika eingeführt, wir halten uns natürlich daran. Um Kosmetika zu testen, bietet die Forschung eine ganze Reihe von Alternativmethoden, mit denen sich L’Oréal seit über 30 Jahren beschäftigt. Eine davon heisst Episkin, eine rekonstruierte Haut aus dem Labor, die unsere Forscherinnen und Forscher – weltweit beschäftigt L’Oréal 4000 – entwickelt haben. Darauf testen wir sämtliche Produkte auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit. Ein sehr wichtiger Aspekt ist ausserdem die Herkunft der Inhaltsstoffe.

Sophie Berrest nahm sich für das Interview mit CH Media genügend Zeit. An weitere Termine musste sie an dem Nachmittag nicht hetzen. © Niels Ackermann / / www.lundi13.ch / Lundi13

Woher kommen denn die Inhaltsstoffe? Auf der Website sind beispielsweise Avocado-Öl, Palmöl, Kokosöl, Aloe Vera oder Honig aufgelistet.

Aus verschiedensten Regionen und Ressourcen. Öle werden nur wenig benötigt und sind aus zertifiziertem Anbau. Safran zum Beispiel kommt aus Marokko, Vanille aus Madagaskar. Wir kennen von jeder Ingredienz die gesamte Wertschöpfungskette. Damit ein Produkt als nachhaltig bezeichnet werden kann, müssen sich natürlich auch Lieferanten an die Vorgaben halten. Wer mehr über unsere Inhaltsstoffe wissen will, findet auf unserer Website eine Art Glossar mit sämtlichen Informationen. Um Nachhaltigkeit weiter zu fördern, arbeitet die Branche aktuell ausserdem an einem Produktelabel.

Ein Label, wie es sie bei Lebensmitteln und Textilien gibt?

Ja, aber besser. Im Lebensmittelsektor wimmelt es von Labeln und Bio-Marken einzelner Händler. Wir arbeiten an einem branchenübergreifenden, wissenschaftsbasierten System, für das sich inzwischen 36 Konzerne zusammengeschlossen haben, von Henkel über LVMH, Beiersdorf bis zu Estée Lauder und Johnson & Johnson. Der sogenannte Ecobeautyscore wird die Produkte hinsichtlich Nachhaltigkeit bewerten.

Ab wann?

Bei unserer Marke Garnier haben wir den Score in 20 europäischen Ländern inklusive der Schweiz schon lanciert, sowie für Biotherm, Vichy, La Roche-Posay, L’Oréal Paris in Frankreich und Deutschland. Im Rahmen des Ecobeautyscore will die Branche die nächsten Bewertungen nächstes Jahr liefern.

Stichwort Wirksamkeit: L’Oréal verkauft sowohl Produkte im Massenmarkt als auch im Luxussegment. Sind teurere Produkte wie Lancôme oder Biotherm besser als günstigere wie Garnier oder Maybelline?

Es geht nicht um besser oder schlechter, es geht darum, welches Bedürfnis man hat. Auch wenn jede Rezeptur einzigartig ist, enthalten alle Produktformeln mehrere Rohstoffe mit unterschiedlichen Funktionen – die Preise der Wirkstoffe, Düfte, Öle oder Texturen können erheblich variieren. Um das geeignete Produkt für sich zu finden, hilft die Digitalisierung. Auf ihrer Website bietet Vichy zum Beispiel einen Hautscan, den jeder und jede mit einer Smartphone-Kamera ausprobieren kann. Das Diagnose-Tool wurde vom Unternehmen Modiface entwickelt, das im Bereich Künstliche Intelligenz tätig ist und das L’Oréal vor einigen Jahren übernommen hat. Dank diesem lässt sich bei uns auch Make-up virtuell ausprobieren. Sämtliche Daten werden beim Scan selbstverständlich anonymisiert.

Beauty und Tech gehen also schon Hand in Hand. Welche Akquisitionen kommen noch?

Dazu kann ich mich als Schweiz-Länderchefin nicht äussern. Allgemein lässt sich aber sagen, dass L’Oréal nicht mehr nur nach spannenden Marken Ausschau hält, sondern nach neuen Erkenntnissen und möglichen Kollaborationen – eben zum Beispiel mit Tech-Firmen. Weiterhin wichtig bleibt der Service. Selbst wenn wir viel über Digital sprechen: Die Beratung rund um die Anwendung unserer Produkte wird essenziell bleiben.

Themawechsel: Im März hat L’Oréal alle Werke und Marken-Shops in Russland geschlossen. L’Oréal-Produkte lassen sich dort also nicht mehr kaufen?

Was unsere Aktivitäten in Russland betrifft, so schliessen wir uns voll und ganz der Position der französischen und europäischen Behörden an. Die Gruppe hat beschlossen, alle ihre eigenen Geschäfte und direkt betriebenen Verkaufsstellen in Kaufhäusern vorübergehend zu schliessen und alle industriellen und nationalen Medieninvestitionen auszusetzen. Ausserdem hat sie beschlossen, unsere E-Commerce-Websites für Eigenmarken in Russland vorübergehend zu schliessen. Wir prüfen weitere Massnahmen, kümmern uns aber weiterhin um unsere 2500 russischen Mitarbeiter.

L’Oréal-Produkte kosten hierzulande mehr als beispielsweise in Frankreich. Warum? Eine Fabrik samt höheren Produktionskosten gibt es hier ja nicht.

Wie in den meisten Branchen gibt es auch in der Kosmetik-Branche Preisunterschiede zwischen der Eurozone und der Schweiz. L’Oréal Schweiz hat alle Funktionen wie Logistik, Verkauf, Marketing und Infrastruktur in der Schweiz angesiedelt und entsprechend höhere Kosten für Löhne, Mieten etc. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Festlegung der Endverbraucherpreise nicht in unserer Hand liegt. Die Preise macht der Handel. Es steht uns daher nicht zu, sie zu kommentieren.

Weshalb schöpft L’Oréal die Margen nicht selbst via eigenen Webshop ab? Will man eines Ihrer Produkte kaufen, wird man aktuell auf Onlineportale wie Brack, Digitec oder Manor umgeleitet.

Einzelne Marken haben eigene Webshops aufgebaut. Abgesehen davon ist das aber nicht unser Kerngeschäft. Wir sind keine Retailer, sondern verlassen uns bei dieser Aufgabe auf unsere Handelspartner.

«Beauty ist etwas Essenzielles», sagt die L'Oréal-Schweiz-Chefin. © Niels Ackermann / / www.lundi13.ch / Lundi13

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen