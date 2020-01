Kommentar Beim «grössten Medienpreis der Welt» waren Medien nicht willkommen Beim höchst dotierten Medienpreis der Welt, den Fetisov Journalism Awards in Luzern, hatten unabhängige Medien keinen Zutritt. Dafür folgte ein Schweizer Parlamentarier der Einladung des preisstiftenden Oligarchen. Gregory Remez 25.01.2020, 05.00 Uhr

Gregory Remez, Stv. Ressortleiter Wirtschaft



Zehn Sekunden. Genau so lange dauerte es, bis mich der befrackte Platzanweiser im festlich hergerichteten Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof Luzern erblickt hatte. Dann war meine Kurzzeitvisite bei den Fetisov Journalism Awards, notabene der höchst dotierte Medienpreis der Welt, schon wieder vorbei. Ich möge mich doch umgehend wieder entfernen, fügte der Mann mit Headset am Ohr hinzu, um anschliessend all meine Fragen mit einem lakonischen «Kein Kommentar» abzuwehren.

Es entbehrte nicht einer besonderen Ironie, dass auf der eigens für die Zeremonie errichteten Bühne kurz davor mehrere Journalisten für ihre «aussergewöhnlichen Beiträge» ausgezeichnet worden waren, lokale Berufskollegen von den Veranstaltern nun aber wie pöbelnde Nachtklubbesucher behandelt wurden – und zwar ohne jede Erklärung.

Trotz wiederholter Bitte war den ganzen Abend über niemand bereit, sich offiziell zur Veranstaltung zu äussern. Auch nicht der ebenfalls anwesende Stifter und Namensgeber des Medienpreises, der Oligarch Gleb Fetissow mit nebulöser Vergangenheit in der russischen Aluminium- und Bankenbranche.

Die Gewinner des Medienpreises, gestiftet vom Oligarchen Gleb Fetissow (Mitte), im Hotel Schweizerhof Luzern. Bild: PD (22. Januar 2020)

Kein einziger Journalist aus der Schweiz durfte an diesem Mittwochabend den Zeugheersaal im Schweizerhof betreten. Auf den Versuch hin, mich im Vorfeld der Preisverleihung akkreditieren zu lassen, hatte die Vorsitzende des Veranstaltungskomitees, Eva Merkachewa, geantwortet: «Aufgrund des gestiegenen Medieninteresses müssen wir alle Anfragen von Medienrepräsentanten ablehnen. Wegen der Platzverhältnisse können wir nicht alle beherbergen und möchten niemanden bevorzugen. Wir hoffen auf Verständnis.»

Nun ja, ehrlicherweise fällt es mir schwer, Verständnis für einen Veranstalter aufzubringen, der sich auf seiner Webseite in überschwänglichen Tönen zur Arbeit von Journalisten äussert und eine Feier im Namen der unabhängigen Vierten Gewalt schmeisst, dies aber um jeden Preis unter Ausschluss der Öffentlichkeit tun möchte.

Anderen Schweizer Medienleuten erging es an diesem Abend offenbar ähnlich wie mir. So schreibt ein Journalist des Branchenportals «Medienwoche», seine Akkreditierung sei ebenfalls im letzten Moment zurückgezogen worden – mit derselben fadenscheinigen Begründung.

Augenscheinlich waren die ach so wichtigen unabhängigen Berichterstatter in diesem Fall nicht willkommen. Warum sich die Organisatoren eines Medienpreises lieber in Schweigen hüllen, statt die Medien mit einzubeziehen, wird wohl – falls sie sich denn nicht zu einem abrupten Strategiewechsel in Sachen Kommunikation entschliessen – für immer ihr Geheimnis bleiben.

Umso irritierender scheint vor diesem Hintergrund, dass offensichtlich ein prominentes Gesicht aus dem Schweizer Politbetrieb eingeladen war. Auf Bildern, die im Nachgang der Fetisov Awards auf der Webseite publiziert wurden, ist der Zürcher GLP-Nationalrat Martin Bäumle zu sehen. Im dazugehörigen Communiqué heisst es, der Politiker habe die anwesenden Gäste in seiner Eröffnungsrede wie folgt begrüsst:

«Wir freuen uns, die besten Experten aus dem Feld des Journalismus in der Schweiz willkommen zu heissen. Die Fetisov Journalism Awards sind ohne Zweifel eines der herausragendsten Ereignisse der vergangenen Jahre. Wir erleben einen historischen Moment.»

Konfrontiert mit der Tatsache, dass Schweizer Medienschaffende in corpore von diesem historischen Moment ausgeschlossen wurden, reagierte Bäumle, der nach eigenen Angaben seit längerem mit Fetissow befreundet ist, überrascht. Er habe davon nichts mitbekommen, erklärte er in einem Telefonat, und fügte an: «Herr Fetissow meint es ehrlich, da bin ich sicher.»

Ehrlich meinte es der Milliardär an diesem Abend zumindest mit der Ehrung der Journalisten. Zwar wurde laut dem Communiqué ein kleineres Preisgeld als die ursprünglich angekündigten 520000 Franken verteilt – vor allem aufgrund der geringen Zahl an Einsendungen. Drei Erstplatzierte durften sich aber je über einen satten Zustupf von 100000 Franken freuen, darunter beispielsweise der bekannte argentinische Investigativreporter Diego Cabot.

Übrigens: Bei einer zufälligen Begegnung spätabends in der Hotellobby war schliesslich doch noch jemand bereit, mit mir zu reden – wenn auch inoffiziell. Angesprochen auf die befremdliche Verschwiegenheit der Veranstalter, meinte das Mitglied des Expertenrates, das die eingegangenen Beiträge der Journalisten bearbeitet hatte, lediglich: «Ich hoffe, dass die Absichten der Organisatoren gut sind.» Ganz ehrlich: Das hoffe ich auch.