Kommentar Beim Härtefallprogramm sollten Kantone voneinander lernen Das Härtefallprogramm ist grundsätzlich eine erfolgreiche Massnahme. Um zukünftig die Effizienz zu steigern, sollten Erfahrungen untereinander ausgetauscht werden. Maurizio Minetti 06.07.2021

Es war für alle das erste Mal. Diese Pandemie hat Staat, Wirtschaft und Gesellschaft unvorbereitet getroffen. Und doch hat die Schweiz schnell und im internationalen Vergleich mit erstaunlich kreativen Massnahmen auf die Krise reagiert. Das Härtefallprogramm ist ein gutes Mittel, um insbesondere die stark betroffenen Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie vor einem Konkurs zu schützen.

Angesichts der beispiellosen Krise ist klar, dass mit dem Geld haushälterisch umgegangen werden muss. Genaue Prüfungen der Härtefallanträge können die Wahrscheinlichkeit eines Missbrauchs stark minimieren. Deshalb ist es richtig, dass die Kantone die Gesuche genau prüfen. Langwierige Verfahren können jedoch frustrierend sein. Insbesondere für Unternehmen, die ohne eigenes Verschulden horrende Umsatzrückgänge hinnehmen müssen und monatelang auf Geld warten.

Der Bund hat seit dem Ausbruch der Coronakrise hinzugelernt und die Härtefallkriterien laufend angepasst. Diese Justierungen kamen letztlich den Firmen zugute. Wichtig ist nun, dass die Zentralschweizer Kantone die Erfahrungen untereinander austauschen, damit ein einheitlicher Massstab angewendet wird. Sollte die aktuelle Pandemie doch länger dauern als es derzeit scheint oder sollte gar in Zukunft eine weitere auf uns zukommen, werden diese Erfahrungen wertvoll sein. Es ist immer besser, mit einem Mindestmass an Vorbereitung in eine Krise zu schlittern.