«Beliebtester Snuff in der Schweiz»: Wettbewerbskommission geht gegen Schnupftabakhersteller vor Der deutsche Schnupftabakhersteller Pöschl und sein Schweizer Ableger mit Sitz in Reiden sehen sich mit einer Untersuchung der Wettbewerbshüter konfrontiert. Es geht um die mutmassliche Behinderung von Importen – das Unternehmen will kooperieren.

Herrlich fruchtig, mit einer feinen Aprikosennote. So beschreiben Schweizer Tabakhändler den Schnupftabak Gawith Apricot. Nach Aussagen des deutschen Herstellers Pöschl handelt es sich dabei um den «beliebtesten Snuff in der Schweiz», sein fruchtiges Aroma sei beliebt bei Alt und Jung. Eine Dose à 10 Gramm kostet hierzulande rund 3 bis 5 Franken. Der Hersteller ist mit seinen Produkten regelmässig an Eidgenössischen Schwing- und Älplerfesten oder Schweizer Schnupfmeisterschaften vertreten.

Die Hände werden als Ritual beim Schnupfen zu einem Kreis zusammengefügt, bevor der Tabak konsumiert wird. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Laut der Wettbewerbskommission (Weko) geht im Handel mit diesem beliebten Schnupftabak aber nicht alles mit rechten Dingen zu. Sie hat am Montag eine Untersuchung gegen Pöschl eröffnet. Das Unternehmen soll mutmasslich Importe von Tabakprodukten in die Schweiz behindert haben. Laut einer Mitteilung der Weko liegen ihr «Anhaltspunkte vor, dass zwischen einer deutschen Herstellerin von Tabakprodukten und einigen Vertriebspartnern in verschiedenen Ländern ausserhalb der Schweiz vertragliche Exportverbote bestanden». Diese Verbote behinderten allenfalls Parallel- und Direktimporte von Tabakprodukten in die Schweiz. Im Rahmen der Untersuchung prüfe man nun, ob die Exportverbote unzulässige vertikale Gebietsschutzabreden im Sinne des Kartellgesetzes darstellen, teilen die Wettbewerbshüter mit.

Weltweit grösster Produzent von Schnupftabak

Den Namen des Herstellers nennt die Weko in ihrer Mitteilung nicht. Das niederbayerische Unternehmen selbst bestätigt aber auf Anfrage unserer Zeitung entsprechende Recherchen: «Es trifft zu, dass die Schweizerische Wettbewerbskommission eine Untersuchung gegen die Pöschl Tabak GmbH & Co. KG und die Pöschl Tobacco Switzerland AG eröffnet hat», heisst es in einer Stellungnahme. Bei der Pöschl Tobacco Switzerland AG handelt es sich um den Schweizer Ableger mit Sitz in Reiden. Laut Aussagen von Pöschl wird in diesem Verfahren «ausschliesslich vergangenes Verhalten» untersucht.

Pöschl ist nach eigenen Angaben der weltweit grösste Produzent von Schnupftabak. Die 1902 gegründete Firmengruppe erwirtschaftete letztes Jahr mit über 800 Angestellten weltweit einen Umsatz von fast 600 Millionen Euro. Zum Sortiment gehören auch Pfeifentabak, Feinschnitt und Zigaretten.

Es gab schon ähnliche Fälle

Laut der Weko hat ein Schweizer Händler im Februar 2019 eine Anzeige eingereicht, weil er Schnupftabak aus dem Ausland importieren wollte, er aber daran gehindert worden sei. Wie ein Branchenkenner sagt, soll dabei der Import von Gawith Apricot Stein des Anstosses gewesen sein. Danach haben die Wettbewerbshüter die Vertriebsstruktur des Unternehmens analysiert und festgestellt, dass das mutmassliche Exportverbot auch für andere Produkte gilt. «Der deutsche Tabakhersteller verbot anscheinend einigen seiner Grosshändler, ausserhalb ihres Gebiets ihre Ware zu verkaufen», sagt Weko-Direktor Patrik Ducrey.

Der Fall sei vergleichbar mit früheren Wettbewerbsfällen, die zu Sanktionen geführt haben: So musste vor fünf Jahren etwa BMW eine Busse von 156 Millionen Franken bezahlen, weil der deutsche Autohersteller seine deutschen Händler anwies, Schweizer Kunden keine Autos für den Import in die Schweiz zu verkaufen. In einem kleineren Fall büsste die Weko vor zwei Jahren den deutschen Kofferhersteller Rimowa mit 135'000 Franken. Rimowa ­hatte seinen deutschen Vertriebspartnern verboten, Produkte in die Schweiz zu exportieren. Weil Rimowa eine einvernehmliche Regelung mit der Weko abschloss, fiel die Busse reduziert aus.

Nach den Ermittlungen der Weko wird Pöschl nun Stellung dazu nehmen können; danach fällt der Entscheid. Kommt es nicht zu einer einvernehmlichen Regelung, riskiert der deutsche Tabakhersteller eine Busse von bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes. Man arbeite mit den Wettbewerbsbehörden zusammen, damit die Untersuchung baldmöglichst abgeschlossen werden könne, teilte Pöschl mit.