Spritkrise wegen Brexit und Covid: Jede 2.Tankstelle bleibt zu

Spritkrise Jede zweite Tankstelle in London ist geschlossen: Benzinknappheit sorgt für Chaostage in Grossbritannien Keine Lastwagenfahrer, keine Fachkräfte: Der Druck auf Brexit-Premierminister Boris Johnson steigt. Sebastian Borger, London 28.09.2021, 18.06 Uhr

«Sorry. We are currently closed»: Etliche Tankstellen im Lande bleiben geschlossen. Key

Die Benzinversorgungskrise scheint kein Ende zu nehmen. In stark betroffenen Gebieten wie in London bleibt jede zweite Tankstelle geschlossen, vor den verbliebenen Zapfsäulen bilden sich teils kilometerlange Schlangen. Vereinzelt kommt es gar zu Prügeleien um wenige Liter Benzin. Schon warnt der Ärzteverband vor Personalproblemen in Spitälern, Logistikfirmen kündigen erhebliche Verzögerungen bei der Paketauslieferung an. Die britische Armee bildet im Schnellverfahren Tankwagenfahrer aus, um den Kollaps der Volkswirtschaft zu verhindern.