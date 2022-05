Rückgang an Tessiner Tankstellen ist nur in Grenznähe massiv

Benzinpreise Die Mär vom 90-Prozent-Rückgang: Solch hohe Verluste verzeichnen einzig die Tessiner Tankstellen in Grenznähe Italien lockt dank Steuerreduktionen mit tiefen Benzinpreisen. Der Rückgang bei den Spritverkäufen im Tessin variiert aber sehr stark. Gerhard Lob 04.05.2022, 05.00 Uhr

Hiobsbotschaften machten am Wochenende die Runde. Um 90 Prozent sei der Umsatz an Tankstellen im Tessin eingebrochen, diverse Tankstellenbetreiber kämpften ums Überleben. Grundlage für die Information war ein Artikel vom «Corriere del Ticino» vom Freitag zu den Treibstoffverkäufen. Allerdings war die in der Deutschschweiz aufgegriffene Nachricht nur die halbe Wahrheit.

Denn erstens betreffen die prozentualen Rückgänge nicht die Umsätze, sondern die verkauften Volumen, also Liter. Vor allem aber sind die Rückgänge lokal sehr unterschiedlich. Betroffen ist in erster Linie das Mendrisiotto, also das Südtessin in direkter Nähe zu Italien. «Wir verzeichnen dort Rückgänge von bis zu 90 Prozent, etwa in Pedrinate und Vacallo», präzisiert Matteo Centonze, Präsident des Tessiner Tankstellenverbands gegenüber dieser Zeitung. Im Grenzort Chiasso betrage der Rückgang 52 Prozent. Weiter im Landesinneren, in Agno, Locarno oder im Bleniotal, lägen die Raten wesentlich tiefer, bei Minus 15 bis 20 Prozent. Eine gesamtkantonale Erfassung wird im Moment erarbeitet.

Italiens teilweiser Verzicht auf Mineralölsteuer

Grund für die Entwicklung sind zweifellos die attraktiven Spritpreise ennet der Grenze. Die italienische Regierung hatte als Reaktion auf den Anstieg der Energiepreise aufgrund des Kriegs in der Ukraine auf den 23. März ein Dekret in Kraft gesetzt, um auf einen Teil der Mineralölsteuer zu verzichten. Diese Woche entschied die Regierung Draghi eine Verlängerung dieser Massnahme bis 8. Juli.

Die Folge: Ein Liter Benzin oder Diesel kostet in Italien rund 25 bis 30 Rappen weniger als in der Schweiz. Und genau diesen Preisvorteil machen sich Einheimische wie Tanktouristen zugute. Tessinerinnen und Tessiner, die bisher nur als Einkaufstouristen am Wochenende nach Italien strömten, suchen dort nun auch Tankstellen auf. Dazu kommt: Die 70000 italienischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die im Tessin arbeiten und bisher bei Preisparität vielleicht hier ihren Tank füllten, machen dies nun sicherlich in ihrem Heimatland.

Automatenbetrieb statt Bedienung

So kommt es zu den beschriebenen Verlusten. Deshalb haben nun einige Tankstellen im Tessin ihre Öffnungszeiten reduziert oder teils auf Automatenbetrieb umgestellt. Sollte Personal entlassen werden, wären allerdings wohl hauptsächlich Italiener betroffen. Denn bei den Tessiner Tankstellen arbeiten fast ausschliesslich Grenzgänger. Die Branche fordert derweil von der Schweizer Regierung, wie die Nachbarländer etwas gegen die hohen Preise zu tun. Avnergy, der Verband der Treibstoffimporteure, hat sich mit einem entsprechenden Anliegen an Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Finanzminister Ueli Maurer gewandt.

Die Tessiner Treibstoffhändler klagen nun. Doch in den vergangenen Jahren konnten sie häufig mit attraktiven Preisen punkten und italienische Autofahrer anlocken. Die Tankstellen in den benachbarten italienischen Provinzen kämpften hingegen um ihr Überleben. Die Lombardei hatte daher die Rabattkarte «Sconto carburante» eingeführt, die es den Einheimischen in einem Grenzgürtel von 20 Kilometern erlaubte, verbilligt zu tanken. Seit Februar ’22 galt diese Karte allerdings nicht mehr, weil der Preisunterschied zwischen der Schweiz und Italien zu gering war und damit die Voraussetzung für eine Subventionierung von Treibstoffen durch die Lombardei fehlte.

Bei der Nachfrage spielt auch der Wechselkurs eine Rolle – genauso wie beim Einkaufstourismus. Steigt der Euro, fahren weniger Tessiner nach Italien. Im Moment ist der Kurs günstig fürs Shopping im Nachbarland. Sicher ist: Die Grenze ist wie eine Schaukel. Mal sitzen die Profiteure auf der einen, mal auf der anderen Seite.