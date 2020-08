Bereichsleiter verlässt CKW 12.08.2020, 10.34 Uhr

War vier Jahre lang bei CKW tätig: Felix Landert. Bild: PD

(gr) Die Luzerner Energieproduzentin CKW muss sich nach einem neuen Leiter für den Geschäftsbereich Gebäudetechnik umsehen. Felix Landert habe sich nach vier Jahren im Unternehmen entschlossen, als Bereichsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung zurückzutreten, schreibt die CKW in einer Medienmitteilung. Landert werde das Unternehmen per 31. Januar 2021 verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren. Der Nachfolgeprozess werde in den nächsten Tagen gestartet