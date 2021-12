Schweizer Industriefirma LNS wird schwedisch

Industrie Besitzerwechsel zu Weihnachten: LNS im Berner Jura wird schwedisch Die Beteiligungsgesellschaft Storskogen kauft das Industrieunternehmen. Florence Vuichard 27.12.2021, 15.30 Uhr

Neu in schwedischen Händen: Die Firma LNS in Orvin BE. Zvg / LNS

Die schwedische Beteiligungsgesellschaft Storskogen hat 2021 hierzulande schon mehrmals zugeschlagen: im Februar erwarb etwa sie die Schweizer E-Commerce-Plattform für Haar- und Beautyprodukte Perfecthair, im Sommer die Industrieholding Artum – und nun übernimmt Storskogen für einen Verkaufspreis von 185 Millionen Franken den Industriebetrieb LNS, der laut eigenen Angaben weltweit führende Anbieter von sogenannten «Peripheriegeräten», welche wiederum die Produktivität von Werkzeugmaschinen erhöhen.

Die rund 120 LNS-Stellen sollen in der Schweiz bleiben

LNS mit Sitz im bernjurassischen Orvin wurde ursprünglich 1973 als Zulieferer für die heimische Uhrenindustrie gegründet und ist mittlerweile zu einem global tätigen Unternehmen mit 9 Produktionsstandorten sowie Vertretungen in 31 Ländern herangewachsen und hat im per Ende September zu Ende gehenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 180 Millionen und ein Betriebsergebnis (Ebita) von 20,6 Millionen Franken erwirtschaftet.

Insgesamt zählt das Unternehmen 950 Vollzeitstellen, davon rund 120 in der Schweiz. Für sie wie für ihre Chefs soll sich letztlich nicht viel ändern, verspricht Mikael Neglén, Chef für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) bei Storskogen. LNS werde mit dem bisherigen Management als eigenständige Einheit weitergeführt, am angestammten Hauptsitz in Orvin und unter dem gleichen Namen. Die Firma werde aber unter den neuen Besitzern – organisch aber auch mittels Akquisitionen – weiter wachsen, ergänzt DACH-Chef Neglén.

Suche nach gesunden Firmen mit Umsätzen von 20 bis 250 Millionen

Anders als herkömmliche Private-Equity-Firmen übernimmt die schwedische Beteiligungsgesellschaft keine restrukturierungsbedürftigen Unternehmen, um diese nach erfolgtem Umbau mit Gewinn weiterzuverkaufen, sondern erwirbt gesunde und gut geführte Firmen, wie Neglén erklärt. «Wir wollen die Unternehmen nicht verkaufen, sondern gehen davon aus, dass sie 100 Jahre in unserem Besitz bleiben.»

Auf der Storskogen-Wunschliste stehen Unternehmen – und mit Vorliebe Familienunternehmen – mit Umsätzen zwischen 20 und 250 Millionen Franken und einer Betriebsgewinnmarge von rund 10 Prozent. Renditemässig passt LNS damit bestens ins Profil, vom Umsatz ist die bernjurassische Firma am oberen Ende der Skala anzusiedeln. Es sei bis heute der grösste Kauf, den Storskogen getätigt habe, sagt Neglén.

Ursprünglich gegründet von der Familie Scemama

Bis zur Übernahme durch Storskogen befand sich LNS vollständig im Besitz der Familie Scemama, die das Unternehmen vor fast 50 Jahren gegründet hat. «Wir vertrauen auf den Willen und die Fähigkeiten von Storskogen, dieses industrielle Abenteuer fortzusetzen und den Erfolg der LNS-Gruppe fortzusetzen», hält LNS-Präsident Philippe Scemama fest.