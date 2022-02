Bewerbungsfrist läuft IHZ vergibt Innovationspreis 2022 Bis 29. April 2022 können Zentralschweizer Unternehmen ihre Innovationsprojekte einreichen. 02.02.2022, 10.55 Uhr

Gewinner des IHZ-Innovationspreises 2021: GWF-Geschäftsführer Florian Strasser zeigt den prämierten Wasserzähler «Sonico». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. September 2021)

Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ würdigt auch in diesem Jahr wieder aussergewöhnliche Leistungen von Zentralschweizer Unternehmen mit dem Innovationspreis. Noch bis 29. April 2022 können Unternehmen ihre Projekte einreichen. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen mit Sitz in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- oder Nidwalden. Gemäss IHZ ist der Preis nicht an spezifische Branchen oder Kriterien hinsichtlich der Unternehmensgrösse gebunden. Die eingereichten Projekte sollen jedoch «über einen hohen Innovationsgehalt verfügen» und bereits «erfolgreich im Markt eingeführt» worden sein.