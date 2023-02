Bezahlen im ÖV Auf die richtige Karte gesetzt Im Bus oder Zug direkt per Bankkarte ein Billett lösen? Ja, bitte! Pascal Michel Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Im Dezember 2022 hat Graubünden die Kartenlösung «Venda» lanciert. Bus und Service AG

Die Medienmitteilung verkündete eine Trendwende: «Das Bargeld ist wieder meistgenutztes Zahlungsmittel.» Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Tatsächlich begleicht die Kundschaft kleine Beträge wieder etwas öfter in bar. Die Entwicklung geht aber in die andere Richtung. Gemessen am Umsatz bleiben Kredit- und Debitkarten die erste Wahl. Und auch das mobile Zahlen holt seit vier Jahren rasant auf.

Das spüren auch die Verkehrsunternehmen. Bereits zwei Drittel der Einzelbillette verkaufen SBB und Co. über ihre digitalen Kanäle. Dass sich die Branche deshalb fragt, wie viel Geld sie noch in teure Ticketautomaten investieren will, ist nur konsequent. Schliesslich ist sie angehalten, die Infrastrukturkosten und damit indirekt die Billettpreise nicht unnötig zu verteuern. Ebenso konsequent ist es, in der Diskussion um die Zukunft des Ticketverkaufs, die Debit- und Kreditkarten als Zahlungsmittel einzubeziehen. Auch wenn dies eine Übergangslösung auf dem Weg zum digitalen Billett wäre, liegen die Vorteile auf der Hand.

Fast alle ÖV-Nutzer haben mittlerweile eine Bankkarte im Portemonnaie. Auch für Touristen, die der hiesige Tarifdschungel überfordert, bietet das Kartenmodell eine zugängliche Lösung. Das Ziel muss sein, den öffentlichen Verkehr möglichst attraktiv zu gestalten. Je tiefer die Hürde beim Billettkauf, desto besser.

Auch die Freunde des Bargelds können aufatmen. Münz und Nötli werden weiterhin akzeptiert. Wer sich sein Billett so kaufen will, braucht nur etwas mehr Zeit – und muss für diesen Service nicht einmal einen Aufpreis bezahlen.