Das Weltmonopoly der Buchverlage: Fortsetzung folgt

Big Five des Buchhandels Ein filmreifer Wirtschaftskrimi Die Fusion von Penguin Random House mit Simon & Schuster ist vorerst gescheitert. Doch das Monopoly der Weltkonzerne des Buches geht weiter. Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Weg zum Gericht: der US-Erfolgsautor Stephen King. Bild: Patrick Semansky / ap

Der Thrillerautor Stephen King wird zu seinem 75. Geburtstag geehrt, sechs seiner grossen Romane bringt der Heyne-Verlag in Lizenz dazu erneut in den Handel. Der deutsche Verlag ist ein Mosaikstein im weltgrössten Buchkonzern Penguin Random House, der wiederum Teil des Bertelsmann-Imperiums ist. Doch die Freude der Bertelsmänner an Stephen King, dessen Bücher im Original bei Simon & Schuster verlegt werden, ist getrübt: In einem aufsehenerregenden Auftritt vor einem US-Gericht hatte King gegen die Übernahme des US-Verlags Simon & Schuster durch Penguin Random House geworben und als Sieger den Gerichtssaal verlassen: Die vor zwei Jahren angekündigte Fusion ist vorerst gescheitert, vom Gericht untersagt.

Das Besondere ist die kartellrechtliche Begründung: Starautoren wie King, die für einen Buchvertrag vorab mehr als eine Viertelmillion Dollar erhalten, würden durch eine Fusion benachteiligt. Die Richterin befand: Wenn Penguin Random House und Simon & Schuster, die Weltnummer 3 der Buchverlage, sich bei potenziellen Big Sellern künftig nicht mehr mit Angeboten überbieten, schmälere dies den Wettbewerb für Autoren.

Branchenfusion oder doch Private Equity?

Doch wie weiter? Paramount, der Eigner von Simon & Schuster, will den wirtschaftlich angeschlagenen Buchkonzern loswerden. So kommt es wohl in jedem Fall zu einer weiteren Konzentration unter den «Big Five». Neben Bertelsmann haben auch Harper Collins aus dem Murdoch-Imperium und Hachette aus dem französischen Medienkonglomerat Lagardère Kaufinteresse angemeldet – allerdings wohl nicht zu dem von Bertelsmann gebotenen Preis von 2,1 Milliarden Dollar. Nur Macmillan, eine Tochter des Holtzbrinck-Konzerns und die fünfte im Bunde, hält die Füsse still.

Sollte das US-Gericht jeden Zusammenschluss unter den «Grossen Fünf» unterbinden, stünde mit KKR eine Privat-Equity-Firma als Käuferin für Simon & Schuster bereit. Dies wäre allerdings mit einem Kahlschlag verbunden. Die Folge: Simon & Schuster könnte dann nicht mehr mit den Grossen mithalten, wie die Zeitschrift «The New Republic» meint. Das heisst, auch dann gäbe es nur noch die «Big Four».

Bertelsmann mit ungebremstem Wachstumswillen

Bertelsmann hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Damit sich Simon & Schuster nicht anderweitig umsieht, wollen die Deutschen den US-Verlag an sich binden und ihm Geldmittel vorschiessen, berichtet das «Wall Street Journal». Denn Bertelsmanns Wille zur Grösse ist ungebrochen: Nach Random House (1998) und Penguin (2013/2020) ist für ihn die Einverleibung von Simon & Schuster nur der nächste logische Schritt.

Mit einem Umsatz von über 4 Milliarden Dollar würde Bertelsmann zum absolut dominierenden Buchkonzern. Doch «The New Republic» prophezeit: Dies würde zwangsläufig den Zusammenschluss von Harper-Collings, Hachette und Macmillan provozieren. Dann gäbe es noch die «Big Two». Fortsetzung folgt.

Unbekannter Riese: Bertelsmann in der Schweiz Für Bertelsmann ist die Schweiz ein attraktiver Absatzmarkt. Mit RTL und den Zeitschriften von Gruner + Jahr («Stern», «Geo», «Brigitte») macht der Medienkonzern ebenso Umsatz wie mit den Büchern aus seinen Buchverlagen. In früheren Jahren betrieb er jedoch einen Buchklub, zeitweise investierte er in Fachverlage und zu Beginn des Internetzeitalters war Bertelsmann Online (BOL) aus der Schweiz heraus aktiv. Heute ist Bertelsmann in der Schweiz vor allem eine Adresshändlerin (AZ Direct) und eine Inkassofirma (Infoscore). Und wenn es gilt, Firmen zu verschieben, so steht Bertelsmann in Zug auch noch der Arcadia-Verlag zur Verfügung.

