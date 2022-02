Schokoladenfirma Villars gelingt Teleshopping-Coup in Japan

Big in Japan 12'000 Bestellungen in 10 Minuten: Westschweizer Schoggi-Firma gelingt TV-Coup in Japan – und ist damit nicht allein Die Freiburger Schokoladenfirma Villars hat kürzlich ihre Produkte in einer japanischen Teleshopping-Show erfolgreich beworben. Auch andere Schweizer Kultmarken wie Betty Bossi und Lindt setzen auf ausländisches Verkaufsfernsehen – mit teils skurrilen Resultaten. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 16.02.2022, 12.00 Uhr

Es gibt Schweizer Schokoladenmarken, die sind auch im Ausland in aller Munde. Lindt oder Toblerone zum Beispiel. Und dann gibt es die kleineren, vor allem hierzulande bekannten Hersteller. Dazu gehört auch die Freiburger Villars-Fabrik mit ihren 150 Angestellten.

Zwar macht das Ausland-Geschäft schon heute zwei Drittel des Umsatzes aus. Doch im Konkurrenzvergleich ist Villars eine kleine Nummer. Umso bemerkenswerter ist der Marketingcoup, der den Freiburgern kürzlich gelungen ist. Nach einem ersten Versuch vor rund einem Jahr wagte sich Villars vor einigen Wochen erneut in den japanischen Teleshopping-Kanal «Shop Channel». Dabei erhalten Hersteller ein Zeitfenster im Fernsehprogramm, um ihr Produkt den Zuschauerinnen und Zuschauer schmackhaft zu machen.

Es folgen weitere Auftritte

Villars ist das eindrücklich gelungen: «In gerade mal 10 Minuten wurden über 12'000 Packungen verkauft», sagt Firmenchef Stephan Buchser. Der Vorschlag für diese Art der Vermarktung sei von einem japanischen Vertriebspartner gekommen. Aufgrund des Erfolgs wolle man auch künftig Villars-Schokolade im japanischen Teleshopping bewerben.

Ihre Bekanntheit und den Umsatz konnte die Freiburger Marke damit steigern. «Teleshopping ist sehr populär in Japan», sagt Buchser. Doch ob am Schluss auch ein Gewinn resultierte, verrät er nicht. Er macht keine Angaben zum Preis, der für die Teilnahme im Fernsehprogramm fällig wurde und zur Höhe einer allfälligen Kommission an den TV-Sender.

Lindt setzt ebenfalls aufs Teleshopping

Villars ist mit seiner TV-Strategie nicht allein. Auch andere bekannte Schweizer Markenhersteller setzen auf das Teleshopping. So zum Beispiel die grösste Schweizer Schokoladenmarke Lindt aus Kilchberg ZH. Auf Youtube sind zahlreiche Videos zu finden, auf denen der Traditionskonzern seine süssen Kugeln, Tafeln und Pralinen präsentiert. Allerdings: In deutschen Clips wirkt die Produktion und Präsentation zuweilen etwas billig und passt nicht wirklich zum Premium-Image, das Lindt in seinen Werbeclips mit den «Maître Chocolatiers» und Star-Botschafter Roger Federer zu vermitteln versucht (s. Clips).

Auch amerikanische Clips sind auf Youtube zu finden. Dort diskutieren gleich mehrere Frauen ausführlich über ihre Liebe zu den Lindor-Kugeln - von der Geschmacksrichtung bis hin zur bunten Verpackung (s. Clip).

In Nahaufnahmen wird die Füllung begutachtet und darüber geschwärmt. Tatsächlich ist Lindt in den USA seit vielen Jahren eine der bekanntesten Namen in den Supermarkt-Regalen und wird oft gar nicht als Schweizer Marke wahrgenommen. «Es ist die beste aller belgischen Schokoladen», sagt eine der euphorisierten Moderatorinnen denn auch an einer Stelle.

Man benutze QVC, um neue Konsumentengruppen anzusprechen, sagt eine Lindt-Sprecherin. Der Kanal bietet zur besten Sendezeit die Möglichkeit, die Marke und Produkte in Szene zu setzen. In Deutschland betreibe man bereits seit 18 Jahren Teleshopping, und in den USA seit 2017. «Wir sehen aktuell vor allem in diesen Ländern grosses Potenzial, prüfen aber auch laufend Optionen in anderen Ländern», sagt die Sprecherin. Dies hänge auch damit zusammen, als QVC heute kein reiner Teleshopping-Sender mehr sei, sondern auch online stark sei. Erfolgreich seien vor allem Lindor-Geschmacksvarianten, die in den nationalen Supermärkten jeweils nicht erhältlich seien, sowie spezielle Geschenkartikel zum Valentinstag, an Ostern oder Weihnachen.

Die Coop-Divsion Betty Bossi, bekannt für ihre Kochbücher und selbstentwickelten Kochwerkzeuge, ist seit rund vier Jahren ebenfalls im Verkaufsfernsehen aktiv, wie Firmenchef Lars Feldmann sagt. In den vergangenen Jahren kooperierte Betty Bossi mit dem weltweit grössten Teleshopping-Anbieter QVC - in europäischen Märkten wie Deutschland und Italien, aber auch in den USA. In Deutschland setzt sie zudem auf die Dienste des deutschen Senders HSE24.

«Bow-see? Betty Bowsee!»

Die Resultat sind auch hier zuweilen skurril aus Schweizer Sicht. «Bow-see? Betty? Betty Bowsee!» sagt die QVC-Moderatorin, die offensichtlich nicht mit der hiesigen Kultmarke vertraut ist, in einem Verkaufsvideo für ein Saucen-Gerät, das nach wie vor auf Youtube zu finden ist (s. Clip). Sogar als «brand new brand», als brandneue Marke wird Betty Bossi angepriesen. Und vom Resultat ist die Dame natürlich begeistert: «Oh my gosh, that looks incredible! Yum!»

QVC wurde 1986 in den USA gegründet und hat inzwischen Standorte in Deutschland, Grossbritannien, Japan, Italien, Polen und China. Laut eigenen Angaben sind über 21400 Angestellte für den Konzern tätig, der rund 12 Milliarden Dollar umsetzt.

«Unsere funktionalen Küchengeräte sind häufig eigene Erfindungen, die erst beim Bewegtbild richtig zur Geltung kommen», sagt Betty-Bossi-Chef Feldmann. «Dort kann man den Wow-Effekt perfekt zeigen.» Gerade während der Pandemie, habe das Verkaufsfernsehen an Bedeutung gewonnen. Denn viele Geschäfte in Einkaufsstrassen waren aufgrund der Covid-Krise zeitweise geschlossen und hatten auch danach mit Umsatzeinbussen zu kämpfen.

Schwere Verkaufsprognosen

Die grosse Herausforderung sei die Planbarkeit, sagt Feldmann. «Im Vorfeld weiss man nie, wie gut sich ein Produkt am Fernsehen verkauft. Wenn es das Angebot des Tages ist und einen Nerv trifft, können es schnell ein mal 20'000 oder sogar 30'000 Bestellungen sein.» Wenn der Artikel aber bloss während 2 Minuten in der Nacht um halb drei gezeigt werde, seien es halt nur 150 Stück. Über die Uhr- und Laufzeit entscheidet jeweils der Sender, der die Artikel jeweils im Vorfeld beim Hersteller bestellt. «Wir müssen uns aber in der Regel verpflichten, einen Teil zurückzunehmen, falls der Verkauf nicht wie erhofft verläuft», sagt Feldmann.

Die Teleshopping-Formate helfen Betty Bossi den Auslandumsatz zu steigern, der aktuell weniger als 5 Prozent ausmacht. «In den nächsten fünf Jahren möchten wir es auf einen zweistelligen Prozentbetrag bringen», sagt Feldmann. Denn die Schweiz sei nun mal ein relativ kleiner Markt, um eigene Innovationen zu entwickeln. «Wir brauchen die Mengen im Ausland.» Dabei helfe, dass sowohl QVC und HSE24 die Produkte sehr gut präsentieren würden und kein marktschreierisches Preisdumping betreiben würden. Zahlen nennt Feldmann keine. Am erfolgreichsten seien in den letzten vier Jahren aber der Spiralschneider «Twister» und der Gebäckformer «Wunder-Böxli» gewesen.

Kult-Marke aus Freiburg 121 Jahre lange Tradition Die wichtigsten Absatzmärkte von Villars sind Frankreich, die Schweiz, Russland und Südamerika. Gegründet wurde die Firma 1901 vom damals 28-jährigen Berner Wilhelm Kaiser in Villars-sur-Glâne. 1935 stellte die Fabrik die weltweit erste Likör-Schokoladentafel her. Seit 1995 ist Villars im Besitz der französischen Savencia-Gruppe, zu der auch die Käsemarken «Caprice des Dieux» und «Chavroux» gehören. (bwe)

