Clariant: Bilanzmanipulation löst Kurssturz an der Börse aus

Spezialchemie Ärger wegen Bilanzmanipulation: Clariant untersucht verdächtige Vorkommnisse Der Kurs der Aktien des Spezialchemieherstellers ist heute um 18 Prozent eingebrochen. Die Firma verschiebt den Jahresabschluss und die Generalversammlung. Daniel Zulauf 14.02.2022, 14.25 Uhr

Das Chemiewerk der Firma Clariant in Muttenz bei Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der in Muttenz bei Basel domizilierte Spezialchemiekonzern Clariant prüft mögliche Bilanzmanipulationen in den Jahren 2020 und 2021. Im Zug einer am Montagmorgen veröffentlichten Mitteilung, in der der Konzern auch die Verschiebung der für Mittwoch geplanten Jahresbilanzpressekonferenz und der nachfolgenden Generalversammlung ankündigte, kam es an der Börse zu einem Einbruch des Aktienkurses um 18 Prozent.