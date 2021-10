Der September war der schlechteste Börsenmonat des Jahres

Börse An den Aktienmärkten herbstelt es – stürzen die Kurse noch weiter ab? Der SMI hat in den vergangenen vier Wochen 6,4 Prozent verloren. Damit wird der September seinem Ruf als schlechtester Börsenmonat auch heuer gerecht. Und es gibt beunruhigend viele Gründe, dass die Kurse auch weiter nach unten rasseln könnten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Börsenregeln gibt es viele, aber so richtig zuverlässig ist natürlich keine. Eines lässt sich statistisch aber immerhin recht gut belegen: Im Herbst, wenn im Wald die Blätter fallen, purzeln auch an den Aktienmärkten die Kurse. Vergleiche über 30 Jahre zeigen, dass der September sowohl in Amerika als auch in Europa der schlechteste Börsenmonat ist.

Diesem Ruf wurde der Kalender heuer wieder einmal vollauf gerecht. In den zurückliegenden vier Wochen hat der Swiss-Market-Index 6,4 Prozent verloren. Das ist deutlich mehr als in jedem anderen Monat des laufenden Jahres und fast genauso viel wie im Oktober 2020.

Es liegen ungemütliche Szenarien in der Luft

Tatsächlich lässt sich der Beginn des schlechteren Winterhalbjahres je nach Statistik auch im Oktober verorten. Fakt ist, dass die grossen Börseneinbrüche in den vergangenen Jahrzehnten stets im Oktober stattfanden. Das gilt für den Börsenkrach im Jahr 1929 ebenso wie für den Crash 1987 als auch für den Lehman-Kollaps im Jahr 2008. Auch jetzt liegen wieder Szenarien in der Luft, die der Wirtschaft und somit auch den Aktienmärkten ganz schlecht bekommen könnten.

Die grosse Konjunkturerholung nach dem scharfen, pandemiebedingten Einbruch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres verliert ihren Schwung. Nicht nur in Amerika und in China werden die Wachstumserwartungen derzeit nach unten korrigiert.

Auch die Schweizerische Nationalbank hat unlängst ihre Prognose für Veränderung des Bruttoinlandproduktes im laufenden Jahr auf 3 Prozent gesenkt, nachdem sie noch vor drei Monaten von 3,5 Prozent ausgegangen war. Es gibt eine Reihe von Argumenten, die für eine fortgesetzte und sogar beschleunigte Wachstumsverlangsamung sprechen.

So könnten die Probleme des hochverschuldeten chinesischen Immobilienentwicklers Evergrande das Wachstum der chinesischen Wirtschaft zusätzlich bremsen, wenn der Immobilienmarkt im Reich der Mitte auf breiter Front ins Stocken geraten sollte. Tatsächlich hat der Immobilienmarkt in China in den letzten Jahren rund einen Viertel zum Wirtschaftswachstum des Landes beigetragen, was dem Entstehen einer höchst ungesunden Schuldenwirtschaft Vorschub geleistet hat.

Das Schuldenproblem geht natürlich weit über die chinesischen Unternehmen und Privathaushalte hinaus, wie der amerikanische Senat der Welt gerade wieder einmal vor Augen geführt hat. Das US-Parlament hat sich in dieser Woche zwar gerade noch auf ein Notbudget geeinigt, um eine Haushaltssperre kurzfristig zu verhindern.

Doch der Kampf um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze, wie sie Präsident Joe Biden zur Umsetzung seiner riesigen Agenda benötigt, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Wirtschaft auch von der fiskalischen Seite keine Stimuli mehr erwarten kann.

Bösartige und gutartige Zinserhöhungen

Wenig erbaulich sind auch die Signale, wie sie derzeit von den Kapitalmärkten kommen. In den USA bewegen sich die Renditen für Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit seit kurzem wieder über dem Niveau von 1,5 Prozent. Schon vor ziemlich genau einem Jahr hatten sich die Renditen stark nach oben bewegt und das derzeitige Niveau im März sogar klar übertroffen. Doch der seinerzeitige Renditeaufschlag war insofern von gutartiger Natur, als er eine wider Erwarten starke Konjunkturerholung nach der Pandemie vorweggenommen hatte.

Diesmal aber hat der Zinsanstieg einen eher bösartigen Hintergrund. Die Märkte misstrauen den Notenbanken, die den aktuellen Inflationsanstieg in vielen Ländern immer noch als temporäres Phänomen bezeichnen. Sollten sich die Notenbanken irren, wären sie möglicherweise gezwungen, die Normalisierung der ultralockeren Geldpolitik schneller und resoluter an die Hand zu nehmen als geplant und kommuniziert.

Die Zäsur bringt prominente Verlierer hervor

Auf der Mainstreet der Expertenmeinungen herrscht inzwischen die Ansicht vor, «dass die besten Zeiten hinter uns liegen», wie es Anastassios Frangulidis, Chefökonom bei der Privatbank Pictet ausdrückt. Vom Crash-Szenario ist der Konsens aber immer noch weit entfernt.

Allerdings kann schon eine mässige Zinswende am Kapitalmarkt für eine Zäsur in den Börsentableaus sorgen. Zu den grossen Verlierern gehörten im September die sogenannten Wachstumsaktien. Das sind die Titel jener Firmen, denen die Anleger stabile Gewinnsteigerungen über einen sehr langen Zeitraum zutrauen.

In diese Kategorie gehören die wertvollsten Firmen der Welt wie Apple, Microsoft, Google oder Amazon. Der gleichen Gruppe werden hierzulande Namen wie Partners Group oder Logitech zugeordnet. In der Logik der Investoren gilt der Grundsatz: Je tiefer der Zins, desto höher ist der Barwert aller in der Zukunft liegenden Gewinne. Im Umkehrschluss bedeutet diese Rechnung aber, dass der Firmenwert bei steigenden Zinsen sinken muss.

Das ist der Grund, weshalb die Börsenüberflieger von gestern jetzt die Verlierer sind. Zu den wenigen Gewinnern gehören Rohstofftitel wie jene der grossen Erdölkonzerne, die von steigenden Preisen profitieren.