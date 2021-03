Boom Crash, Comeback – und wieder Crash? Der Wahnsinn an den Börsen ein Jahr danach und wovor jetzt viele Angst haben Am 23. März 2020 kam es an den Aktienmärkten zur grossen Wende. Doch nun häufen sich die Anzeichen von irrationalem Übermut, wie die Beispiele von Bitcoin, Gamestop oder Tesla zeigen. Niklaus Vontobel 27.03.2021, 05.00 Uhr

Wie viel Schnauf hat der Bullen-Markt noch? Die Börsianer rätseln. Erik Mcgregor / LightRocket

Am 23. März 2020 erreicht der S&P 500 seinen Tiefpunkt in der Pandemie. Zuvor hat der amerikanische Börsenindex fast 34 Prozent verloren, die Zugewinne von drei Börsenjahren. Es ist ein Crash für die Geschichtsbücher. Doch nach einem Monat ist er vorbei. Die Zentralbanken greifen beherzt ein, lassen noch mehr Geld in die Märkte fliessen als ohnehin schon – und in der Finanzwelt endet die Coronakrise, als sie in der realen Welt gerade ihren Anfang nimmt.

Es folgt ein historischer Lauf über zwölf Monate. Ein Jahr später steht der S&P 500 fast 75 Prozent höher. Um ein noch besseres Börsenjahr zu finden, muss man weiter zurückgehen als bis zum 2. Weltkrieg: bis ins Jahr 1936.

An der Schweizer Börse ist das Comeback weniger fulminant, aber doch spektakulär. Der Swiss Market Index (SMI) erreicht den Tiefpunkt am selben Tag wie die US-Börsen. Am 23. März 2020 ist knapp ein Viertel jenes Börsenwerts vernichtet, der Anfang Jahr da war. Doch, als gäbe es keine globale Pandemie, folgt ein Höhenflug. Im Vergleich zum Jahresanfang 2020 steht der SMI aktuell um über 30 Prozent höher.

Und nun, wie geht es weiter? Das hässliche Wort von der Börsenblase geht um, und das macht Angst. Denn der Absturz kann vernichtend sein, der auf solche Höhenflüge folgen kann. Das wusste Ende des 19. Jahrhunderts schon der französische Schriftsteller Emile Zola, als er Börsencrashs beschrieb als «periodisch wiederkehrende verheerende Seuche, die alle zehn bis fünfzehn Jahre an den sogenannten schwarzen Freitagen den Markt rein fegt und den Boden mit Schutt bedeckt.»

Über hundert Jahre später gilt diese Beschreibung auch für das aktuelle Börsenhoch, glauben Investorenlegenden wie Jeremy Grantham. Dieses Hoch habe schon 2009 nach der Finanzkrise eingesetzt und habe sich nun gewandelt zu einer «epischen Blase». Irgendwann werde diese platzen. Dieser Knall werde für die meisten Investoren zum wichtigsten Ereignis ihres Berufslebens: «Die grossen Blasen sind es, wo Vermögen gemacht oder verloren werden.»

Viel steht auf dem Spiel, doch an allen möglichen Ecken und Enden zeigt sich, wie viel Geld herumirrt und nach einem Daheim sucht – oder einem Adrenalinschub. Ein Bitcoin soll aktuell fast 11 Mal mehr wert sein, als es die Kryptowährung vor einem Jahr war.

Der Aktienkurs des Videospiele-Händlers Gamestop fliegt fern jeder Realität hoch und stürzt zu Boden, fliegt empor und stürzt ab.

Über allem Wahn thront Elon Musk, als selbst ernannter Technologie-König von Tesla. Analysten haben ausgerechnet, dass der Aktienkurs des Elektroautoherstellers zeitweise nur Sinn ergab, wenn jeder Tesla zu einem unsinnigen Preis verkauft würde: zu 1,25 Millionen Dollar.

Solche Beispiele zeigen laut Historikern, dass eine wichtige Voraussetzung für eine Blase gegeben ist: Die breite Masse spekuliert an der Börse. Doch andere Experten halten dagegen, etwa diese Woche die Analytiker von Goldman Sachs in einer Studie. Es gebe nur vereinzelt Anzeichen eines gewissen Überschwangs. Die Märkte seien weit von einer Blase entfernt.

Nun war es schon zu Zeiten von Emile Zola unklug, blind auf beschwichtigende Worte von Analysten zu vertrauen. Zola warnte vor ihren Vorgängern: «Unter dem Anschein, bloss die Börsenkurse sowie sämtliche den kleinen Rentnern nützlichen technischen Mitteilungen zu veröffentlichen, liessen sie sich allmählich in der Form von Empfehlungen und Ratschlägen Reklameartikel einschleichen, zuerst ganz bescheidene und gemässigte, bald aber masslose Artikel von unverfrorener Schamlosigkeit, welche den Ruin in die Reihen der gläubigen Abnehmer hinein wehten.»

Doch die Unsicherheit ist tatsächlich gross. An der Diagnose einer Börsenblase zweifeln auch Experten, die vor der Finanzkrise als Warner auftraten. Im Vergleich zu damals werfen Schuldpapiere heute viel weniger ab, welche von Staaten oder Unternehmen herausgegeben werden. Aktien sind darum lohnender, als sie es vor der Finanzkrise waren. Dieses Kalkül hat bisher auch der neue US-Präsident Joe Biden nicht durcheinandergebracht.

Sein gewaltiges Rettungspaket von 1,9 Billionen Dollar hat zwar die Zinsen auf Staatsanleihen ansteigen lassen. Von den tiefsten Tiefen der Coronapandemie haben sie sich gelöst. Im historischen Vergleich bleiben sie aber niedrig. Und, was noch wichtiger ist: In den USA wird 2021 zum Boomjahr, ein Wachstum um die 6 Prozent wird erwartet. Und mehr Wachstum bedeutet höhere Gewinne, was wiederum die Börsenbewertungen in die Höhe drückt.

Selbst wenn es eine Blase ist, sollte eines ihrer Merkmale beachtet werden: Sie können Jahre andauern. Darum lassen sich viele Investoren von der Devise leiten, die vor drei Jahrhunderten ein britischer Banker während der berühmten Südseeblase so formulierte: Spielt die Welt verrückt, muss man mitspielen, zumindest ein bisschen.

Also rennt man besser nicht beim ersten Anzeichen einer Blase zum Ausgang. Aber vielleicht bewegt man sich ein paar Schritte in seine Richtung, je mehr die Börse dieser Beschreibung von Emile Zola ähnelt:

«Alle Werte waren in die Höhe gegangen, die zweifelhaftesten fanden gläubige Abnehmer, eine Überfülle fauler Gründungen überlastete den Markt.»