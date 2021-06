Schweizer Börse: Carl Zeiss Medical auf Erfolgskurs

Geld-Blog Diese Rendite ist auch ohne Lupe zu sehen: Bei diesen Anlagen dürfen Sie zuschlagen oder hoffen Carl Zeiss Medical stellt hochauflösende Mikroskope her und ist auf Erfolgskurs. François Bloch 26.06.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Marco Ratschiller

In einer ausgezeichneten Verfassung präsentiert sich der Zuger Tesla-Zulieferer Bossard (BOSN SW) an der Schweizer Börse: +201,6% innert fünf Jahren ist ein absolutes Glanzresultat für den 2,2-Milliarden-Franken-Titel. Die letztwöchige Empfehlung, nochmals zusätzliche Akzente zu ­setzen, war ein regelrechter Volltreffer: +8,1%. Jetzt gilt es, im übertragenen Sinn, einen Gang zurückzuschalten und von der Seitenlinie aus das Geschehen zu verfolgen: Dank dem neuformierten Management werden Sie auch in der Zukunft auf der Gewinnerseite sein. (Halten)

Am Zürcher Universitätsspital (USZ) ermöglichen die beiden millionenschweren Roboter des US-Unternehmens Intui­tive Surgical (ISRG US) bahnbrechende Operationen: Sie als Investor erleben beim 107-Milliarden-US-Dollar-Titel Rekordstände am laufenden Band. Bei einer Anlagerendite von 310,3% über die letzten fünf Jahre haben Sie ein goldenes Händchen bei diesem Papier bewiesen. Das Betriebsergebnis (Ebit) wird sich zwischen 2018 und 2024 von 1,537 Milliarden auf 3,021 Milliarden US-Dollar akzentuieren, womit dieses Investment Sie auch in der Zukunft begeistern wird. (Dauerkaufempfehlung)

Carl Zeiss Meditec AG (AFX GY), der deutsche Hersteller von hochauflösenden ­Mikroskopen, welche im medizinischen Bereich eingesetzt werden, erreicht neue Höchststände. Trotz einer Anlage­rendite von 360,4% innert fünf Jahren sollten Sie weiterhin beim 14,5-Milliarden-Euro-Titel mit von der Partie sein. Laut meinen Schätzungen wird sich das Ebit zwischen 2018 und 2024 mehr als verdoppeln. ­Obwohl das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 70,1 Punkten sportlich daherkommt, muss Sie dies nicht beunruhigen, denn erstmals in der Firmenge­schichte, wird die Umsatzren­dite bei hohen 20 Prozent liegen. (Nachladen)

Mehrere Drohmails erhielt ich, als die Titel des US-Finanzwerts KKR (KKR US) hier erstmals propagiert wurden, aber dies hat mich nicht verunsichert, denn der mit 50 Milliarden US-Dollar bewertete Höhenflieger, hat eine makellose Erfolgsbilanz. Bei einer Anlagerendite von 451,3% innert fünf Jahren läuft alles hervorragend für Sie. Falls meine kühnsten Schätzungen sich in die Realität umsetzen lassen können, wird sich das Ebit zwischen 2018 und 2024 um mehr als 375,2% erhöhen. Ihre wichtigste Aufgabe: Auf jährlicher Basis die angefallenen Dividenden in neue Papiere reinvestieren. (Halten)

Die Basler Straumann Holding (STMN SW) begeistert seit eh und je: +290,8% innert fünf Jahren ist ein Spitzenergebnis für den 23-Milliarden-Franken-Wert. 2021, wird das Ebit einen neuen Rekordwert erreichen. Bei einer aktuellen Umsatzrendite von 25,5% werden Sie als Investor auf der Gewinnerseite stehen. Nun hoffe ich, dass der Ex-Straumann- CEO Marco Gadola als neuer ­Verwaltungsrat bei der FC Basel ­Holding AG auch dort den ­Turnaround einleitet. (Hoffnung)

Anlagetipp Mehr als famos ist die Ausgestaltung des neuesten BCV Produktes (Valor: 112 317 414): Jahreszins von 19.64% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von 9 Monaten. In diesem Korb figurieren nur weltweite Champions aus dem Reisesektor: Boeing, Booking.com und Easyjet. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei tiefen 57.50%. Wichtig: Bewusst wurden nur Topaktien ausgewählt, um eine extreme Trefferquote zu erzielen. Note: 10/10 (Spitze)