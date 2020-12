Börse HBM Healthcare Top, Orascom Flop: Das Börsenjahr aus Zentralschweizer Sicht Zentralschweizer Aktientitel schlugen sich vergleichsweise gut im Coronajahr, doch es gibt auch typische Krisenverlierer. Christopher Gilb 31.12.2020, 05.00 Uhr

Hätte das Börsenjahr bereits am 17. März geendet, hätten bei einem Verkauf ihrer Aktien viele Anleger von Zentralschweizer Unternehmen Geld verloren. Die Aktie des Baarer Bauchemieherstellers Sika beispielsweise stand damals noch bei rund 143 Franken und damit etwa 16 Prozent tiefer als am 3. Januar, die vom Rohstoffkonzern Glencore war gar um 33 Prozent gefallen, die vom Emmer IT-Logistiker also um fast 18 Prozent.

«Niemand wusste, wie diese neuartige Pandemie weitergeht und was sie noch für Schäden anrichtet», das wirkte sich stark auf die Kurse aus», sagt Maurice Pedergnana, Professor für Banking und Finance an der Hochschule Luzern und Studienleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ).

Doch das Börsenjahr ging bekanntlich weiter. «Und dann gab es erste Unterstützungssignale der Zentralbanken für die Wirtschaft und erste Märkte im Ausland erholten sich bereits», erinnert sich Pedergnana. «Und im Healthcare-Bereich ergaben sich neue Absatzmöglichkeiten. Und Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung wurden beschleunigt.» Gerade in der Zentralschweiz wurden so aus anfänglichen Krisenverlierern an der Börse auch Krisengewinner.

Hätte man 2020 gleichgewichtet in alle Zentralschweizer Aktien investiert, wäre die Rendite 13 Prozent über dem Durchschnitt des Swiss Market Index (SMI) gelegen. Bei Kühne + Nagel, dem globalen Logistikkonzern in Schindellegi, mit einer Marktkapitalisierung von rund 24 Milliarden Franken eines der wertvollsten Unternehmen in der Region, liegt der Aktienwert Ende Jahr sogar mit rund 200 Franken mehr als 20 Prozent über dem Wert Anfang Jahres.

Der Hauptsitz des Logistikunternehmens Kühne + Nagel in Schindellegi, Kanton Schwyz. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

«Als im ersten Lockdown viele Lieferketten zusammenbrachen, wollte keiner mehr Aktien von Kühne + Nagel kaufen», sagt Maurice Pedergnana. Doch das Unternehmen sei eigenkapitalstark und hätte in der Folge gerade im asiatischen Raum kleine von der Krise getroffene Spediteure übernehmen können.

«Und heute ist Kühne + Nagel weltweit einer der wichtigsten Partner für die Impfstoffauslieferung.»

Auch Sika, inzwischen unter den Top Ten der kapitalstärksten Unternehmen der Schweiz, erholte sich aus dem Tal der Tränen und konnte den Kurs im Laufe des Jahres um über 30 Prozent steigern. Wie viele andere Zentralschweizer Unternehmen habe auch Sika in der Krise von der globalen Ausrichtung profitiert, etwa durch die weiterhin hohe Bautätigkeit in Wachstumsmärkten wie Indien und China, so Pedergnana.

«Der kleine Heimmarkt zwang viele Firmen in der Region, schon immer global zu denken, das sorgte in der Krise für die nötige Agilität.»

Ein überaus gutes Börsenjahr wurde es für den IT-Logistiker Also mit einem plus von über 50 Prozent und den Urner Industriezulieferer Dätwyler mit fast 40 Prozent, gerade diese Woche wurde bekannt, dass Letzterer einen neuen Mehrjahresvertrag mit Nespresso unterzeichnen konnte, was der Aktie noch einmal Schub verlieh.

Als typischen Coronagewinner sieht Pedergnana die Investitionsgesellschaft HBM Healthcare in Zug, deren Kurs 2020 noch einmal um über 40 Prozent auf über 300 Franken stieg.

«Dies weil die Forschung innerhalb der Gesundheitsbranche während der Pandemie stark an Bedeutung gewonnen hat und somit auch viele der Firmen, in die HBM Healthcare investiert», so Pedergnana. Insgesamt war die vom ehemaligen Roche-Finanzchef, Henri B. Meier, gegründete Beteiligungsgesellschaft dieses Jahr bereits an zehn Börsengängen und sechs Verkäufe beteiligt.

Erfreulich findet Maurice Pedergnana auch, wie sich der Neuling unter den Zentralschweizer Firmen an der Schweizer Börse Six bisher geschlagen hat. Der Haushaltsgerätehersteller V-Zug war Mitte des Jahres von der Muttergesellschaft Metall Zug abgespalten worden. Mit dem Ziel, der Traditionsmarke mehr Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Der Eröffnungskurs am 25. Juni lag bei 72 Franken, in den letzten Wochen nun ging es fast nur aufwärts um gesamt fast 20 Prozent, geprägt auch von positivem Aussagen zum Geschäftsverlauf.

Ansicht auf die Lagerhalle von V-Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 19. August 2020)

V-Zug hat die Coronapandemie kaum zu spüren bekommen und geht daher für 2020 von steigenden Umsätzen und einem Ergebnisplus aus. «Das ist ein gelungener Einsteig und dass gute Haushaltsgeräte für die Leute im Homeoffice noch mehr an Bedeutung gewinnen werden, spielt dem Konzern auch für die Zukunft in die Hand», so Pedergnana

Doch es gibt an der Börse auch Krisenverlierer. Der Tourismus ist einer der Sektoren, der am stärksten unter der Coronapandemie leidet. Das bekam Samih Sawiris Orascom zu spüren, die unter anderem das Chedi in Andermatt und Resorts in Ägypten betreibt. Der Aktienwert sank um über 40 Prozent und damit fast gleich viel, wie der von HBM Healthcare im gleichen Zeitraum stieg, sodass eine Orascom Aktie derzeit einen Wert von unter 10 Franken hat.

Auch andere in der Region ansässige Immobiliengesellschaften zählen teils zu den Krisenverlierern. «Weil Hotels und Einkaufscenter nicht ausgelastet waren und so auch umsatzorientierte Mieten tiefer ausfielen», sagt Maurice Pedergnana.

Besonders hart traf es auch die Bergbahnen, die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis verloren beispielsweise gegen 30 Prozent an Aktienwert. «In diesem Bereich wird die Erholung der Aktien sicher noch einige Zeit brauchen, da das wichtige internationale Tourismusgeschäft weiterhin stark eingeschränkt ist», so Pedergnana.

Die Corona-Sicherheitsmassnahmen bei der Talstation der Engelberg-Titlis-Bahnen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (18. Dezember 2020)

Unter den Zentralschweizer Firmen, deren Aktien 2020 deutlich an Wert verloren, finden sich aber auch Firmen, die schon länger kriseln oder sich gerade in einer Restrukturierung befinden, die Aktie des Milchzulieferer Hochdorf beispielsweise verlor fast 25 Prozent, die vom Stahlkocher Swiss Steel über 10 Prozent.

Zu den Verlierern an der Börse gehört auch Komax. Um rund 26 Prozent sank der Kurs des Automobilzulieferers aus Dierikon bis anhin gesamt, erholt sich derzeit aber wieder. «Denn die Autoproduktion zog im zweiten Halbjahr wieder an, weil in der Krise Konsumenten auf langfristige Investitionen setzen», sagt Pedergnana. Dass Komax sich noch nicht so schnell vom Nachfrageeinbruch wie andere Zulieferer wie beispielsweise Dätwyler erholt habe, liege vermutlich daran, dass diese breiter aufgestellt seien. So habe die Dätwyler-Aktie stark vom Wachstumstrend im Geschäftsfeld Healthcare Solutions profitiert. Zusammengefasst, so Pedergnana, lasse sich sagen, wer wie Komax eigenkapitalstark, innovativ und agil sei, dessen langfristiger Börsenperformance werde der Einfluss der Coronakrise nicht schaden.