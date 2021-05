Börsen-Blog ALSO Holding mit neuem Rekord: +345.7% in fünf Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: Also Holding. François Bloch 10.05.2021, 16.13 Uhr

Marktstimmung: · SMI über dem Niveau von 10'444 (Aktuell: 11'123) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.75% – Zinsen in den USA, bleiben extrem tief bis Ende 2021 -- Gold über der Marke von 1 560 US$ pro Unze (Aktuell: 1 843 US$)! Öl schwingt sich nach unten (Aktuell: 64.81 US$) – Volkswagen (Börsensymbol: VOW3 GY) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde

ALSO Holding mit neuem Rekord: +345.7% in 5 Jahren (Kaufstopp)

Anlagevorschlag: Halten Sie einfach durch in Sachen Also Holding (Börsensymbol: ALSN SW) und ein Ende dieses Höhenfluges ist noch lange nicht in Sicht. Hintergrund ist das mehr als sensationelle Jahresergebnis 2020, welches am 23. Februar 2021 präsentiert wurde. Die Also-Gruppe rechnet für 2021 mit einem weiteren Umsatzanstieg über dem prognostizierten Marktwachstum, dass gemäss dem Forschungsinstitut Gartner 1,8% betragen wird. Der Konzerngewinn des IT-Distributors soll derweil stärker ansteigen als der Umsatz. Die mittelfristigen Ziele erhöht das Management: So soll der Umsatz laut meinen Modellen im 2022 erstmals die Marke von 13.22 Milliarden Euro erreichen. Im 2017 lag diese Kennzahl noch bei 8.9 Milliarden Euro. Der Anteil des Geschäftsbereichs Solutions soll dabei rund 35% betragen, jener der Services rund 15%. Dementsprechend möchte die Also auch seine künftigen Akquisitionen schwerpunktmässig in diesen Bereichen tätigen. 2017 betrug der Umsatzanteil von Solutions 18,0% und jener von Services 3,7%“. Konkret wird auch die Dividende erhöht und es gibt keinen Grund die langfristige Politik des Unternehmens in Frage zu stellen. Mit 1.57% ist die Dividendenrendite mehr als in Ordnung und ich gehe davon aus, dass diese Kennzahl bis ins 2022 nochmals erhöht wird und gegen 1.76% ansteigen könnte. Speziell die langfristige Performance über fünf Jahre ist eine Sensation: +345,7% versus +62.3% mit dem SMI Index, während der gleichen Periode. Mit einem Zuwachs von 37% innert einem Jahr geht die Rechnung voll für Sie beim 3.5 Milliarden Franken Wert auf.

Anlagestrategie: Halten unter allen Umständen. (Nachladeverbot)

Fazit: Eine Anlageperformance, welche eine MEGA out-performance gegenüber dem Markt darstellt und weiterhin noch Potential nach oben bietet.

