Money-Blog:Bachem mit Topzahlen: +180 % in 5 Jahren

Markstimmung: SMI unter dem Niveau von 11 444 (Aktuell: 10793) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -1.45% – Zinsen werden in den USA bis Mitte 2023 rasant ansteigen -- Gold über der Marke von 1 560 US-Dollar pro Unze (Aktuell: 1 797 US-Dollar)! Öl schwingt sich nach oben (Aktuell: 79 US-Dollar) –Tractor Supply (Börsensymbol: TSCO US) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben (Nachladen) – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Exxon Mobile (Börsensymbol: XOM US): Mit starker Performance (Nachkaufen)

Mit starker Performance UnitedHealth (Börsensymbol: UNH US): Nachkaufen

Chevron (Börsensymbol: CVX US): Zurück nach oben (Nachladen)

Firma: Die Bachem Holding AG (Börsensymbol: BANB SW) ist ein ein unabhängiges, technologiebasiertes Unternehmen, das auf die Herstellung von biochemikalischen und pharmazeutischen Präparaten spezialisiert ist. Kernkompetenz ist dabei die Produktion von Peptiden (Zwischenprodukte beim Abbau der Eiweiße). Hier nimmt Bachem eine weltweit führende Position ein. Zu den Abnehmern zählen neben Kliniken und Forschungseinrichtungen und Universitäten auch andere Biotechnologieunternehmen. Das Angebot des Unternehmens umfasst die cGMP-Produktion von Pharmawirkstoffen, die Grossproduktion von Aminosäuren und Peptidfragmenten, die Auftragssynthese und das Kataloggeschäft mit zahlreichen Life Sciences Produkten. (www.finanzen.net)

Anlagevorschlag: Ihr Durchhaltewillen wurde zum x-ten Mal belohnt, obwohl der Kursverlauf der Bachem zeitweise mehr als stürmisch verlaufen ist. Wie es sich gehört, habe ich für Sie eine Analyse der Finanzkennzahlen vollzogen. Das aktuelle Kurs-/Gewinnverhältnis bei 54 Punkte, was mehr als sportlich ist, aber schon im 2023 wird diese Kennzahl auf 45 Punkte fallen, bevor im 2025 dieser Wert auf unter 33 fällt. Aus strategischen Gründen, würde ich momentan keine neuen Aktien erwerben.

In Sachen Dividendenausschüttung, würde ich diese hingegen weiterhin Ansammeln und alle drei Jahre in neue Papiere reinvestieren. Die Wachstumsaussichten des Peptid Königs sind mehr als ausgezeichnet, aber blinder Aktionismus, wäre in diesem Fall ein schlechter Ratgeber. Ich gehe davon aus, dass die mit 5.8 Milliarden Franken bewerteten Papiere, weiterhin auch von einem konservativen Anleger gehalten werden können.

Das Management macht in meinen Augen einen ausgezeichneten Job, was mich bestärkt weiterhin für Sie auf diese Karte zu setzen. Hintergrund meines Bekenntnisses zur Bachem Holding: Die Umsatzrendite wird im kommenden Jahr die stattliche Marke von 24.1% übersteigen, was ein starkes Stück im aktuellen Marktumfeld ist. Falls Sie mehr als 300 Aktien von Bachem aufweisen, sollten Sie Dividende auf jährlicher Basis in neue Papiere reinvestieren. Als Anhaltspunkt: Die Schweizer Börse gewann in den letzten 5 Jahre nur 22.7% versus 180% mit Bachem.

Anlagestrategie: Halten und geniessen auf absehbare Zeit. Weiterhin ausgezeichnet für den konservativen Investor. Kaufverbot aufgrund der extrem sportlichen Bewertung.

Fazit: Eine mehr als beeindruckende Anlagerendite auf längere Frist. Haltedauer bis 2024 mindestens.

