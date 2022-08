Börsen-Blog «Money»: Home Depot weiter im Hoch

Börsen-Blog «Home Depot» brilliert weiter: Mehr als 130 Prozent im Plus innert fünf Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: The Home Depot Inc. François Bloch 23.08.2022, 16.33 Uhr

Marktstimmung: SMI unter dem Niveau von 11'444 (Aktuell: 10'986) – Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: +0.22% – Zinsen sind in den USA: noch extrem tief bis Mitte 2022 – Gold über der Marke von 1560 US-Dollar pro Unze (Aktuell: 1739 US-Dollar) – Öl schwingt sich nach unten (Aktuell: 92.44 US-Dollar) – AstraZeneca (Börsensymbol: AZN LN) mit starker Aufwärtsbewegung nach oben (Nachladen) – Gedeckte Calls: Gebot der Stunde.

Schlagzeilen AKER BP ASA (Börsensymbol: AKRBP NO): Startet durch (Extra Nachladen)

Albemale (Börsensymbol: ALB US) auf Rekordkurs: Top Zahlen

TotalEnergies (Börsensymbol: TTE FP): Heisse Spekulation nach oben (Nachladen)

Home Depot mit starker Rendite: +131.7 % in 5 Jahren (Halten)

Firmenportrait: The Home Depot Inc. ist ein Baumarktunternehmen, welches eine Reihe amerikanischer Hand- und Heimwerkermärkte unter dem Namen «The Home Depot» betreibt. Mit über 2280 Selbstbedienungsläden in den USA und mehreren Niederlassungen in Kanada, Puerto Rico, den Virgin Islands und Guam sowie Mexiko ist der Konzern auf dem nord- und südamerikanischen Markt präsent. Das Warenangebot richtet sich sowohl an Heimwerker als auch Baufirmen und Handwerker. Neben einem reichen Sortiment an Baumaterial und Zubehör ergänzen Gartenutensilien und Pflanzen das Angebot. Das Unternehmen gilt als weltweit größtes Baumarktunternehmen. (Quelle: www.finanzen.net)

Fundamentaler Bewertungsabschlag: -17.2 %

Anlagevorschlag: Verkaufen Sie weiterhin nicht vorzeitig den US Giganten Home Depot (Börsensymbol: HD US), welcher im aktuellen US Konjunkturumfeld nochmals richtig durchstarten wird, jetzt wo die Zinsen tief bleiben. Der 321 Milliarden US$ Gigant wird die Anleger auch noch in der Zukunft richtig begeistern können. Das leicht sportliche Kurs-/Gewinnverhältnis von aktuell 22.70 Punkten sollte Sie nicht davon abhalten, weitere Positionen zu erstehen. Zu den Pluspunkten dieses Höhenfliegers zählt auch die substantielle Dividendenrendite von 2.07 %, welche Sie alle zwei Jahre in neue Papiere reinvestieren sollten.

Im kommenden Jahr, sollte laut meinen Berechnungen der Gewinn pro Aktie sich um 10.22 % erhöhen. Damit verstehen Sie nun, weshalb ich nun keine Sorgen wegen des entsprechenden Kurs-/Gewinnverhältnisses habe, welche ich eingangs erwähnt habe. Ich nenne dieses Papier einen «Langläufer», weil er Macht seiner Position immer eine Leaderstellung in seinem Sektor einnehmen wird. Daher werden Sie nie extreme Sprünge nach oben bei diesem Wert sehen, sondern eine stetige Entwicklung mit neuen Höchstständen. Das Papier hat in Lokalwährung über die letzten fünf Jahre um 131.7 % an Wert zugelegt. Dies ist umso bemerkenswerter, weil der S&P 500 Index nur ein Kursplus von 81.6 % in der gleichen Periode erzielen konnte.

Investmentstrategie: Halten der Aktie ohne Absicherung

Anlagestrategie: Titel besitzt immer noch eine sehr starke Aufwärtstendenz auf absehbarer Zeit, trotz sehr guten Performance schon im 2021.

Fazit: Weiterhin Top für den konservativen Investor auf die nächsten 36 Monate.

