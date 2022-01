Börsen-Blog NextEra Energy – US-Energieproduzent mit «SCHWÄCHEN»: +215.3% in 5 Jahren Im Börsen-Blog «Money» porträtiert der Experte François Bloch jeden Tag eine schillernde oder eine schlingernde Aktie. Heute: NextEra Energy. François Bloch 19.01.2022, 14.25 Uhr

Markstimmung: SMI über die Marke von 11 444 Punkten (Aktuell: 12 534) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.56% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘795 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (78.75 US$) – Die Papiere von BNP (Börsensymbol: BNP FP) starten nochmals durch, aber nur mit gedeckten Calls!

Schlagzeilen: TotalEnergies (Börsensymbol: TOT FP): Nachladen!

Ahold Delhaize (Börsensymbol: AD NA): Nachladen!

Daimler (Börsensymbol: DAI GY): Nachladen!

Firma: NextEra Energy Inc. (Börsensymbol: NEE US) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company, die rund 5 Millionen US-Bürger im Bundesstaat Florida mit Elektrizität beliefert, sowie NextEra Energy Resources, die in den USA mit ihren Tochterunternehmen zu den größten Energieproduzenten auf Basis von Solar- und Windkraft zählt. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (Quelle: www.finanzen.net)

US-Energieproduzent mit «SCHWÄCHEN»: +215.3% in 5 Jahren (Halten)

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel bei NextEnergy Inc., obwohl der mit 163 Milliarden US$ bewertete Titel eine mehr als starke Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens aus den USA, welches in Sachen Energiegewinnung auf «sauberer» Basis die weltweite Nr.1 darstellt. Per 2022 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf 32.3 Punkte für diesen Titel fallen. Ausgezeichnet ist schon heute die Umsatzrendite, welche für das Geschäftsjahr 2020 einen Wert von 32.3% erreichen sollte, was für einen stark expandierenden Anbieter ein mehr als ausgezeichnetes Ergebnis darstellt. Berücksichtigen Sie dabei noch einen erwarteten Umsatz von 23.072 Milliarden US$ (Neuer Rekord) im 2023, dann verstehen Sie den Effekt der Steigerung der prozentualen Umsatzrendite, welche noch bei 29.4% im 2018 lag. Aufgrund einer Eigenkapitalrendite von 12.5%, laut meinen Vorhersagen im 2022, können Sie eine sehr ruhige Kugel auf absehbare Zeit schieben. Die ausgeschüttete Dividende (1.81%) im 2021 dürfen Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern sollten diese als natürliche Absicherung stehen lassen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem Dow Jones Index erreichen. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines sehr konservativen Investors. In den letzten fünf Jahren konnte das Papier an der NYSE um 215.3% an Wert zulegen, während der S&P 500 nur auf 121.9% im gleichen Zeitraum kommt.

Anlagestrategie: sensationelle Performance über fünf Jahre – Massive Mehrrendite gegenüber dem Dow Jones Index (Bekanntester Börsenindikator in den USA).

Fazit: Das Papier ist auf aktuellem Niveau sehr attraktiv bewertet. In Kombination mit gedeckten Calls mehr als empfehlenswert für einen Neueinsteiger.

