«Money Blog» Union Pacific mit Topzahlen: +186.7% in fünf Jahren

Marktstimmung: SMI über die Marke von 11 444 Punkten (Aktuell: 12 167) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: +0.51% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis Mitte 2022 tief -- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘934 US$)! Öl, schwingt sich nach unten (109.62 US$) – Die Papiere von Zürich Versicherung (Börsensymbol: ZURN SW) starten nochmals durch.

Firma: Union Pacific Corp. (Börsensymbol: UNP US) ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn und per Lastkraftwagen tätig ist. Diese beiden Kernbereiche werden von den Subunternehmen Union Pacific Railroad Company und Overnite Corporation (Fusion von Overnite Transportation Company und Motor Cargo Industries) geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften. (Quelle: www.finanzen.net)

US-Eisenbahnwert mit Topzahlen: +186.7% in 5 Jahren (Halten)

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel auch in Sachen Union Pacific Inc, obwohl der mit 174 Milliarden US$ evaluierte Titel eine mehr als sensationelle Performance über die letzten fünf Jahre erzielt hat. Ich bin ein bekennender Fan dieses Unternehmens, denn die Strategie überzeugt auf der ganzen Linie. Per 2023 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf ultratiefe 19.51 Punkte fallen, was unter dem historischen Durchschnitt von 18.82 liegt. Dies ist ein mehr als sensationeller Wert, welcher speziell den konservativen Investor auch in der Zukunft ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 19.941 Milliarden US-$ im 2016, so wird laut meinen Modellen ein Wert von 24.20 Milliarden US$ (Neuer Rekord) für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt. Die ausgeschüttete Dividende (1.83%) sollten Sie auf jährliches Basis reinvestieren. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index erzielen können. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens im amerikanischen Kontext rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines konservativen Investors. Zu Ihrer Erinnerung, Union Pacific konnte innerhalb von fünf Jahren um 186.7% in Lokalwährung an Wert zulegen. Der S&P 500 Index vermochte in der gleichen Zeitperiode nur um 109% vorwärts zu machen. Bei dieser Rendite fällt das Währungsrisiko nicht ins Gewicht für einen Schweizer Franken Anleger.

Sensationelle Performance über fünf Jahre – Massive Mehrrendite gegenüber dem S&P 500 Index (Wichtigster US Börsenindex). Das Papier ist auf aktuellem Niveau attraktiv bewertet. In Kombination mit gedeckten Calls mehr als empfehlenswert für einen Neueinsteiger.

