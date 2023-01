Medicrops: Die Vision eines Pharmakonzerns mit Hanfprodukten

Börsengang mit Hanf Im Börsen-Rausch: Cannabis-Unternehmer will hoch hinaus - mit viel Rauch um nichts? Der Selfmade-Unternehmer Ivan Mestrangelo will einen neuartigen Pharmakonzern für Hanfprodukte bauen. So richtig will es bisher nicht gelingen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Wunderpflanze Cannabis: Medicrops will mit Hanfprodukten an die Börse. Bild: Mary Altaffer/AP

Alles begann vor fünf Jahren mit einem kaputten Fuss. Nach einer Operation habe er die heilende Wirkung des Hanfs entdeckt. Und damit die Vision entwickelt, ein «führender Player» auf dem Markt des medizinischen Cannabis zu werden.

Diese Erzählungen gab Ivan Mestrangelo kurz vor Weihnachten in einem grossen Interview in der «Neuen Zürcher Zeitung» zum Besten. Erschienen ist der Beitrag allerdings nicht im redaktionellen Teil, sondern als sogenannter «sponsored content» seiner Firma Medicrops, also als Werbebeitrag.

Der teure PR-Auftritt hat einen konkreten Zweck: Die Medicrops Holding braucht akut frisches Investorengeld. Bereits seit Ende Mai steht das Angebotsprospekt für eine Kapitalerhöhung, mit der gegen 50 Millionen Franken Neugeld in die Firma kommen soll. Doch die erste Platzierungsrunde ergab lediglich 3,7 Millionen Franken, die zweite noch 1,7 Millionen. In der dritten Runde, deren Abschluss kurzfristig um einen Monat auf Ende Dezember vorverlegt wurde, seien Aktien für rund 500'000 Franken gezeichnet worden, sagt Mestrangelo auf Anfrage.

Der vorliegende Abschluss per Ende September zeigt die hohe Verschuldung des Unternehmens. Der vorgezogene Abschluss der Finanzierungsrunde stehe jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Jahresabschluss, sondern hänge mit aktuellen «Verhandlungen mit möglichen Übernahmekandidaten» zusammen, sagt Mestrangelo.

Von Nordmazedonien nach Schwyz

In den fünf Jahren hat Mestrangelo seine Hanfstrategie mehrfach auf den Kopf gestellt. Zunächst stand eine grosse Cannabisproduktion im nordmazedonischen Ohrid auf dem Programm. Das Land sei gekauft, die staatliche Lizenz vorhanden. Bis zu 20 Tonnen jährlich sollten dort von einer Fläche von 22'000 Quadratmetern zu konkurrenzlos günstigen Konditionen geerntet werden, gab er 2021 kund. Das Projekt ist gestorben, die Umstände hätten sich doch nicht als so ideal erwiesen. Neben einem grösseren Abschreiber ist der Medicrops bloss das Brachland geblieben, das nun als «Produktionsreserve» gehalten wird.

Hanfanlage in Nordmazedonien: Heute nur noch Reserveland der Medicrops. Bild: zvg/bzBasel

Dann sollte es eine Produktionsanlage in Yverdon (VD) werden, für die eigens eine Tochterfirma gegründet wurde. Im März 2022 sei die Baueingabe erfolgt, im Frühjahr 2024 sollte sie betriebsbereit sein und jährlich 2,5 Tonnen getrocknete Cannabisblüten produzieren.

Auch dieser 32-Millionen-Franken-Plan ist aber bereits Geschichte; «geopolitische Risiken» und Kostensteigerung auf bis zu 50 Millionen Franken hätten zu einem Umdenken des ursprünglichen Geschäftsplans geführt. Statt in einem Neubau sollen nun mit einem anderen Planer neu im Kanton Schwyz an einem unbekannten Ort in einer bestehenden Gewerbeliegenschaft Produktionskapazitäten aufgebaut werden.

Bauprojekt Yverdon: geplant, aber nicht gebaut. Bild: zvg/bzBasel

Von «Rückschlägen» mag Mestrangelo nicht reden und schlägt vor, diese als «Neuausrichtungen» zu bezeichnen. Man wolle sich nun «auf jene Bereiche mit der höchsten Wertschöpfung» konzentrieren, heisst es in einem Investorenschreiben. Dazu gehörten etwa Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten oder Produktentwicklung und Vermarktung.

Aus dem Geschäftsbericht 2021 geht hervor, dass die grössten Ausgaben allerdings für Investorenpflege und Werbung aufgebracht wurden; bei einem Aufwand von 3,5 Millionen Franken flossen 2,7 Millionen Franken in die Bemühungen, sich bei Anlegern ins beste Licht zu rücken.

Ein Prospekt mit vielen Risiken und Nebenwirkungen

Die Beziehungspflege zu den Investoren hatte die Medicrops an eine Sintexx Holding ausgelagert, der praktischerweise Ivan Mestrangelo als einziger Verwaltungsrat angehört. Der erste Vertrag sah vor, dass die Sintexx von jedem gewonnenen Investorenfranken für die Medicrops 40 Prozent an Provision einbehalten kann. Diese Vereinbarung wurde gemäss dem vorliegenden Angebotsprospekt zunächst angepasst und schliesslich zu unbekannten Konditionen aufgelöst.

Der im Hinblick auf einen möglichen Börsengang von der SIX Exchange Regulation genehmigte Prospekt liest sich wie ein endloser Beipackzettel zu den Risiken und Nebenwirkungen eines neuen Heilmittels, die in der Kumulation den Erfolg des Start-up-Unternehmens in Frage stellen. Die Auflistung aller möglichen Risiken gehört zwar zum integralen Bestandteil solcher Angebotsprospekte, doch eher aussergewöhnlich ist die Bemerkung der PWC-Revisoren in ihrem Bericht zur Jahresrechnung: Es bestünde eine wesentliche Unsicherheit, «die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Medicrops Holding zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwirft».

Von solchen Zweifeln lässt sich Mestrangelo nicht verunsichern. Im fiktiven NZZ-Interview lässt er sich zitieren, seine Kollegen würden bestätigen, dass er über den Instinkt verfüge, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, über einen «unablässigen Willen», die gesteckten Ziele zu erreichen, und «über den Glauben, dass es immer einen Weg gibt».

Das goldene Versprechen: Eine Verfünffachung des Aktienwerts

Vor drei Jahren erzählte Mestrangelo den Tamedia-Zeitungen von einer schwierigen Jugend, die er gehabt habe. Dass er aber schon als 13-Jähriger Kraftsportnahrung aus Asien importiert und an Grosshändler weiterverkauft habe. Vor seinem 20. Geburtstag sei er Millionär gewesen, drei Jahre später jedoch so pleite, dass er wieder bei der Mutter einziehen musste. Dokumentiert ist 2015 die Gründung einer Handels-GmbH für Kraftnahrungsmittel, die er fünf Monate später wieder verkaufte, sowie 2017 die Gründung einer Bau-GmbH, die er ein gutes Jahr später abgab.

Dem Hanf ist Mestrangelo verhaftet geblieben. Nach Firmenangaben konnte er in den ersten Finanzierungsrunden für die Medicrops knapp 20 Millionen Franken einsammeln. Und die Durststrecke soll lediglich noch zwei Jahre dauern. Dann explodieren gemäss Businessplan Umsatz und Gewinn: 20 Millionen Franken Ebitda bei 50 Millionen Franken Umsatz im Jahr 2025 und 30 Millionen Franken Ebitda bei 60 Millionen Franken im Jahr darauf sollen es sein.

Der Preis pro Aktie werde sich in den nächsten drei Jahren von 6 auf 30 Franken verfünffachen. Es fehlen zwar noch die dazugehörigen Cannabisprodukte. Doch Mestrangelo meint im bezahlten NZZ-Interview unbeirrt: «Ausgangslage und Potenzial für medizinische THC-Präparate sind bestechend.»

