Börsenhype Gamestop: Die Grossen machten Kasse mit der Revolution der Kleinen Hinter der angeblich neuartigen Schlacht um den amerikanischen Videospiel-Händler Gamestop steckt altbekannte Gier. Niklaus Vontobel 06.02.2021, 05.00 Uhr

Staunen an der Börse: Einmal mehr herrscht irrationaler Überschwang Courtney Crow / AP New York Stock Exchange

Diese Woche schien eine Börsengeschichte zu schreiben, wie man sie noch nicht gelesen hat. Die wohl beste Beschreibung fand sich im «Wall Street Journal»: Es war so, als würde eine Horde von Stubenhockern auf einmal Bier und Chips aus der Hand legen, ihre Bäuche aus der Fernsehcouch hieven – und dann Lionel Messi umgrätschen und die gesamte Verteidigung von Barcelona ausdribbeln.

Der prominenteste dieser Stubenhocker ist ein Amerikaner namens Keith Gill. Er zog mit gleichgesinnten Kleinanleger in die Schlacht um die Aktie des serbelnden Videospiel-Händlers Gamestop. Unter dem Pseudonym «deep fucking value» puschte er die Aktie so gut er konnte auf der Socialmedia-Plattform Reddit, im Chatroom Wallstreetbets. Und das Gleiche tat er auf seinem Youtube-Kanal als «Roaring Kitty».

Gesicht einer historischen Börsenwoche: Keith Gill, alias «Roaring Kitty» Youtube

Auf der anderen Seite in dieser Schlacht standen die Hedgefonds, die angeblichen Schuldigen an der Finanzkrise von 2008. Gill und Konsorten wollten es ihnen heimzahlen, indem sie die Aktie von Gamestop nach oben drückten.

Ein berühmter Hedgefonds hatte auf einen sinkenden Kurs gewettet. Gill und Kollegen inszenierten sich als heroische Kleinanleger, die es mit der bösen Finanzelite aufnehmen. David gegen Goliath.

Die eloquenteste Beschreibung ist über hundert Jahre alt

Diese Überhöhung des eigenen Tuns zeigte jedoch: in dieser Woche wiederholten sich alte Muster, wie sie jeder Börsenhype hervorbringt. Darum findet sich deren vielleicht eloquenteste Beschreibung im Buch «Das Geld», das der französische Schriftsteller Emile Zola vor über hundert Jahren schrieb.

«Lassen Sie ein Traumbild am Horizont grell aufflammen, versprechen Sie mit einem Sou einen Gewinn von hundert, dann bieten Sie all jenen Schlafmützen die Jagd nach dem Unmöglichen an, dann geht der Wettlauf los, dann werden die Anstrengungen verzehnfacht.»

Die Jagd nach dem Unmöglich schien zu gelingen. Gill und Konsorten puschten sich: Aktie kaufen; halten, auch wenn sie steigt; bis sie «to the moon» geht, wie sie auf Wallstreetbets sagen. Der Kurs schnellte auf ein Tageshoch von 483 Dollar. Gill meldete millionenschwere Gewinne. Ein Hedgefonds musste seine Wette schliesslich aufgeben und erlitt herbe Verluste. Goliath war besiegt.

In Wahrheit wurde eine andere alte Geschichte neu geschrieben. Auf die (Finanz)-Götter verachtende Hybris folgt der Sturz des Helden und die Verfolgung durch die Rachegöttin Nemesis. Auch dafür steht am Ende dieser kuriosen Börsenwoche wieder Keith Gill.

Eine US-Aufsichtsbehörde untersucht, ob er sich Regelverstösse hat zu Schulden kommen lassen. Gill war inmitten des Hypes eigentlich hauptberuflich bei einer Versicherungsfirma angestellt: als Ausbildner für vernünftigen Umgang mit Geld. Sein Arbeitgeber wusste nichts von Gills Auftritten auf Youtube als «Roaring Kitty». Sonst hätte er ihn aufgefordert, zu stoppen oder hätte ihn entlassen.

«Deepfuckingvalue» muss im US-Kongress erscheinen

Von Gills digitaler Berühmtheit wusste auch die Finra nichts – ein Branchenclub der Finanzberater, der gemeinsame Standards hochhalten will. Gill ist dort als Berater zugelassen und untersteht deren Regeln. Und er wird bald im US-Kongress vor dem Finanzkomitee erklären müssen, was es auf sich hat mit «deepfuckingvalue».

Noch ein Nachspiel hat diese Börsenwoche. Die US-Börsenaufsicht SEC wird im Chatroom Wallstreetbets nach Betrügern suchen. Diese könnten Fehlinformationen gestreut haben, um den Hype zu befeuern und daraus Gewinn zu schlagen.

Vom angeblichen Triumph der Kleinanleger bleibt nicht viel übrig. Anfang der Woche stand in der Finanzpresse: «Das war die Woche, in der ein Haufen von Amateur-Händlern die Besten der Wall Street wie Idioten aussehen liess.» Später wurde bekannt: Zu den grössten Gewinnern gehörte ausgerechnet Morgan Stanley. Die Investmentbank, fester Bestandteil der Finanzelite, hatte auf steigende Gamestop-Aktien gewettet. Auch ein Hedgefonds hatte mitgemischt und rund 700 Millionen Dollar verdient.

Wenn man von allen Kuriositäten abstrahiert, hat sich diese Woche ein bekannter Vorgang abgespielt. Es ging nicht um «Gut gegen Böse». Sondern nur darum: Wer verdient Geld? Wer lässt sich ablenken vom Gerede vom «Aufstand der Kleinaktionäre» und steht am Ende mit einem Verlust da, wenn die Gamestop-Aktie wieder fällt?

Am Anfang hatten einige Hedegefonds darauf gewettet, dass die Aktie von Gamestop weiter sinken würde. Dafür hatten sie sich die Aktie von Banken ausgeliehen und am Markt verkauft. Wäre der Kurs wie erwartet gefallen, hätten sie die Aktie billiger zurückgekauft, den Banken wieder zurückgegeben – und einen schönen Gewinn gemacht. Dieses so genannte Leerverkaufen schien eine sichere Wette, weil es mit Gamestop seit Langem nur immer weiter abwärts zu ging.

Gegen Ende der Woche war das Wehklagen auf Wallstreetbets gross

Und die Rechnung wäre wohl aufgegangen, wenn nicht ein paar smarte Kleinanleger auf Wallstreetbets genauer hingeschaut hätten. Sie erkannten, dass sich die leerverkaufenden Hedgefonds verwundbar gemacht hatten.

Denn die Game-stop-Aktie war recht günstig zu haben, es gab nicht Unmengen davon und dank der neuen Handelsplattform Robinhood konnte gebührenfrei gekauft werden. Also konnte schon eine Horde von Kleinanleger einen «Short squeeze» durchdrücken – ein Trick, der früher den Grossen vorbehalten war.

Wurde zum Spielball von Spekulanten: US-Videospiel-Händler Gamestop John Minchillo / AP

Dafür kauften die Kleinanleger die Aktie, drückten so den Kurs hoch – und dann fing der Spass erst an. Denn die leerverkaufenden Hedgefonds mussten die Gamestop-Aktie gegen ihren Willen selbst kaufen, um grössere Verluste zu vermeiden. So drückten sie den Kurs selbst noch weiter in die Höhe.

Es war ein vorübergehender Triumph der Kleinanleger. Später zeigte sich: Einige Hedgefonds hatten noch mehr Kasse gemacht, als die erfolgreichen unter den Kleinanleger. Und als die Aktie wieder fiel, setzte auf Wallstreetbets das Wehklagen ein. Ist es echt, haben einige Kleinanleger viel Geld verloren.