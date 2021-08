Die Schweizer Möbelbranche schafft viele neue Jobs

Branche boomt Die Kunden kaufen Möbel en masse – der Handel schafft viele neue Stellen Endliche ein neues Sofa oder eine neue Gartenlounge: Viele hübschen gerade ihr Zuhause auf. Die Möbelbranche profitiert, ihre Stellenausschreibungen sind lang. Roman Schenkel 30.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Online boomt zwar, aber auch die Filialen von Möbel Pfister ziehen viele Kunden an.

Sie gilt als Gewinnerin der Coronakrise, die Möbelbranche. Da die grossen Ferienreisen in den letzten 18 Monaten ausgefallen sind, blieb vielen Menschen mehr Geld in der Tasche. Und statt einer Reise in die USA gibt es nun ein neues Sofa oder ein neues Bett. Das Stichwort heisst «Cocooning», wie der Kokon, den Raupen um sich spinnen: Wer während der Pandemie viel mehr Zeit als üblich zu Hause verbringt, der will es wenigstens behaglich haben – so wie die Schmetterlingslarve im Kokon.

Mit positiven Folgen für die Möbelbranche: Nach zehn Jahren Schrumpfkur hat sie im Jahr 2020 erstmals wieder mehr zulegen können. Gemäss dem Marktforschungsinstitut Gfk sind die Umsätze der Branche trotz achtwöchigem Lockdown im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent auf 5,48 Milliarden Franken gestiegen.

Ausgeschriebene Stellen: Wer bietet mehr?

Und auch das erste Semester 2021 lief gut für die Möbelhändler – trotz der erneuten coronabedingten Schliessungen zu Beginn des Jahres. Zwar geben sich die Branchenkrösusse verschwiegen, was Geschäftszahlen anbelangt. Doch wie die Stimmung in der Branche ist, lässt sich auch an der Anzahl ausgeschriebener Stellen ablesen. Bei Conforama sind 13 Leute gesucht, die Coop-Tochter Livique zählt rund 30 offene Stellen, Lipo verzeichnet über 40 Stellenangebote, bei Ikea Schweiz sind es 70 Vakanzen und Möbel Pfister sucht gar über 100 neue Mitarbeitende.

Paul Holaschke, seit 2020 Chef von Möbel Pfister. PD

Um so viele Leute zu rekrutieren, hat Möbel Pfister gar eine Marketingkampagne gestartet. Fünf Wochen Ferien, Firmenrabatt von 20 Prozent oder Teilzeitarbeit werden in ganz- seitigen Zeitungsinseraten als Benefits angepriesen. «Wir profitieren aktuell davon, dass unsere Expansionsstrategie mit dem Wachstum des Marktes zusammenfällt», sagt Paul Holaschke, was die hohe Zahl an ausgeschriebenen Stellen erkläre. Der Österreicher führt das Unternehmen seit letztem Jahr.

Möbel Pfister hat sich neu positioniert

Der Bedarf an Heimeinrichtung sei mit Corona stark gestiegen, und der Trend halte nach wie vor an. Möbel-Pfister-Chef Holaschke sagt:

«Die Kunden geben wieder viel mehr Geld für Mobiliar aus.»

Gefragt seien insbesondere auch Gartenmöbel. Die hohe Dichte an Wohnungen mit Gartensitzplatz oder Garten treibe diese Entwicklung. Personal brauche es in jeder Abteilung.

Möbel Pfister wurde vor zwei Jahren vom österreichischen Riesen XXX Lutz übernommen. Nach der Übernahme gab es bereits Unkenrufe über das Ende der Traditionsmarke. Doch statt zu verschwinden, hat sich Möbel Pfister in den vergangenen 18 Monaten neu positioniert. «Wir wollen für viel mehr Menschen in der Schweiz relevant sein», sagt Holaschke. Gemäss eigenen Angaben ist das Unternehmen auf gutem Weg. Möbel Pfister verzeichne starkes Wachstum – «über dem Markt», betont der Chef.

Das Onlinegeschäft sei für einen «signifikanten» Anteil verantwortlich. Das Unternehmen sei im digitalen Bereich glücklicherweise schon vor Corona sehr weit gewesen. Lieferung und Montage oder Abholung in der Filiale seien sehr gefragt. Ausgebaut habe man die Onlineberatung. «Viele Kunden nutzen den Chat oder die Videotelefonie mit unseren Wohnberaterinnen.»

Gemäss Marktforschungs- institut Gfk haben die Läden, die einen Onlineshop betreiben, besonders stark profitiert im Krisenjahr. Und solche, die auf allgemeine Onlineverkäufe spezialisiert sind, wie etwa Digitec Galaxus oder brack.ch, hätten ihr Angebot im Bereich Home und Living weiter ausgebaut. Insgesamt ist der Anteil an Online- verkäufen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen: 2020 betrug er 15 Prozent der Gesamtverkäufe im Möbel- und Einrichtungsmarkt Schweiz. Und die Marktforscher rechnen damit, dass dieser Anteil im aktuellen Jahr nochmals ansteigt.

Zwar boomt online, doch Filialen mit hoher Frequenz

Wer aber denkt, die Filialen hätten ausgedient, der täuscht sich. «Auch unsere Filialen haben hohe Frequenzen», betont Paul Holaschke. Möbel Pfister wird im November in Affoltern am Albis eine neue 13000 Quadratmeter grosse Filiale eröffnen inklusive dem ersten Pfister-Restaurant. «Das soll ein wichtiger Frequenzbringer werden.»

Trotz positivem Trend: nicht überall herrscht Friede, Freude, Eierkuchen in der Schweizer Möbelindustrie: So profitieren vom Wachstum des Onlinegeschäfts auch ausländische Anbieter wie Home24 oder Westwing. Auch nimmt der Import von Möbeln aus dem Ausland zu. Gemäss Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung sind die Importe aus den Hauptproduktionsländern China, USA, Italien und Deutschland seit mehreren Jahren stark steigend. Insbesondere Büromöbel mit hohem Metallanteil – wie Stühle oder Rollcontainer - kommen gemäss einem Branchenreport zu einem hohen Anteil aus China.

Probleme bereiten den Möbelunternehmen höhere Transport- und Rohstoffkosten. Gut möglich, dass sie in Form von höheren Preisen auch an die Kunden weitergegeben werden. Bei Möbel Pfister zumindest sei das nicht der Fall. Das Unternehmen sei davon weniger betroffen. «Wegen unserer Wachstumsstrategie haben wir im vergangenen Jahr sehr viel Ware bestellt», sagt Holaschke. Zwei neue Lager mussten angemietet werden, die seien voll bis unters Dach. «Das hilft uns, zumindest für dieses Jahr den Preisdruck abzufedern.»