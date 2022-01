Branchenreport Erstmals über 1000 Firmen im Crypto Valley 6000 Personen arbeiten in den Unternehmen im Schweizer Crypto Valley. Zug ist nach wie vor dominierend. 25.01.2022, 09.00 Uhr

Eine Crypto-Valley-Konferenz in Zug. Bild: Dominik Wunderli (25. Juni 2019)

In der Schweiz gibt es immer mehr Jungfirmen, die sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigen. Das zeigt eine Auswertung der Zuger Risikokapitalfirma Crypto Valley Venture Capital (CV VC). Demnach zählt das Crypto Valley erstmals über 1000 Firmen (1128), die insgesamt 6002 Personen beschäftigen. Hinzu kommen 14 sogenannte Unicorns, also Firmen und Start-ups mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar. Total weisen die im Crypto Valley angesiedelten Firmen eine Bewertung von 611,8 Milliarden Dollar auf; sie und haben in Finanzierungsrunden insgesamt über 3 Milliarden Dollar Kapital eingesammelt. Diese Daten gehen aus dem aktuellen «CV VC Top 50 Report» hervor, der seit 2018 publiziert wird.