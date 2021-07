Stellplatz einfach finden: Luzerner lancieren «Airbnb» für Camper

Buchungsplattform Stellplätze mit einem Klick finden: Zwei Luzerner lancieren «Airbnb» für Camper Camping boomt, auch dank Corona. Stellplätze sind heiss begehrt, jedoch nicht immer einfach zu finden. Eine App will nun Abhilfe schaffen. Andreas Lorenz-Meyer 22.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kennen das Problem fehlender Übernachtungsmöglichkeiten als passionierte Camper selbst gut: Parkn’Sleep-Gründer Daniel Jäger und Lukas Imhof. Bild: PD

Einfach losfahren und das Freiheitsgefühl geniessen – das ist vielen nach all den Beschränkungen der letzten Monate ein Bedürfnis. Wenig überraschend gehört daher der Wohnmobiltourismus zu den Wirtschaftszweigen, die von Corona profitiert haben. So sind etwa die Logiernächte des Touring Clubs Schweiz gegenüber dem Vor-Pandemiejahr 2019 um rund 200 Prozent gestiegen.

Nur ist nicht genug Platz für alle da. Fahren Camper ein Gebiet ohne Reservierung an, treffen sie oft auf volle Campingplätze und finden auch ausserhalb keinen legalen Stellplatz. In der Folge parkieren und übernachten nicht wenige irgendwo ohne Erlaubnis.

Das Wildcampen ist für viele Gemeinden zum Problem geworden, aber nun gibt es eine digitale Lösung: die Luzerner Web-App Parkn’Sleep, eine Art «Airbnb» für Camper. Wohnmobilisten können damit bei einem offiziellen Stellplatz ausserhalb von Campingplätzen spontan ein- und auschecken. Die Verfügbarkeiten werden live angezeigt. Für die Camper ist alles gratis, sie bezahlen nur Übernachtungspreis und Kurtaxe.

«Grosser Zulauf» nach nur wenigen Wochen

Die Anbieter, private Stellplatzbetreiber oder Gemeinden, geben 15 Prozent des Übernachtungspreises an das Start-up. Dafür bekommen sie aber auch viel zurück, findet Parkn’Sleep-Mitgründer Lukas Imhof:

«Der elementare Bestandteil unserer App ist ein Tourismuskonzept, das Camper, Anbieter und Gemeinden zusammenbringt.»

Die Anbieter hätten erstmals die Möglichkeit, unkompliziert und ohne Buchungsaufwand die Übernachtungsgebühren und Kurtaxen von Wohnmobilisten einzuziehen. Die Kurtaxe fliesst dabei direkt von der Plattform an die Gemeinden, egal ob der Stellplatz von der Gemeinde selbst oder von einem privaten Anbieter betrieben wird. Vergleichbar ist das Konzept mit jenem der Onlineplattform Nomady aus Einsiedeln.

Die App von Parkn’Sleep ist seit Anfang Juni in Betrieb, und Imhof freut sich über den «grossen Zulauf». Nach drei Wochen waren bereits 38 Stellplätze aufgeschaltet. 8 von Gemeinden, der Rest von privaten Anbietern. Es gab über 300 Buchungen.

Blick in die Webapp: Noch sind die verfügbaren Stellplätze überschaubar – doch die Zahl der Anbieter wächst beständig. Screenshot: Parkn'Sleep

Im Einsatz ist Parkn’Sleep unter anderem in Schattdorf, Kanton Uri. Die Gemeinde hat einen zentral gelegenen Stellplatz für Wohnmobile eingerichtet, der sich gut als Zwischenstopp vor dem Gotthard eignet. «Die App ist ein Glücksfall», sagt Sara Fedier-Göldi von der Tourismuskommission:

«Sie ermöglicht uns, den Stellplatz nur für Fahrzeuge freizuschalten, die eine Toilette an Bord haben.»

Schattdorf könne so ohne zusätzliche Infrastruktur mitten im Dorf Felder für Wohnmobile anbieten – und zudem den Problemen des Wildcampens entgegenwirken. Letztes Jahr mussten «zur Prävention von unliebsamen Hinterlassenschaften in der Natur» überall mobile Toiletten hingestellt werden, was mit Mietkosten und Personalaufwand verbunden war.

Die Digitalisierung des hiesigen Camping-Marktes sorgt also für mehr Ordnung. Doch nicht nur das, denn Stellplätze ausserhalb von Campingplätzen bieten auch erhebliche Wertschöpfungschancen. In Deutschland etwa gingen gemäss einer Studie im Jahr 2019 umgerechnet 1,85 Milliarden Franken Umsatz allein auf Wohnmobilisten zurück, die ausserhalb von Campingplätzen parkierten.

Potenzial der Camper wurde bisher unterschätzt

Ähnliches schwebt Lukas Imhof für die Schweiz vor: «Camper fahren Ski, gehen wandern oder machen Wellness. Sie gehören zur selben kaufkräftigen Zielgruppe wie Hotelgäste. Das wird hierzulande bislang unterschätzt.» Parkn’Sleep könne die Touristen trotz überfüllter Campingplätze in ein Zielgebiet holen, indem es sie zu freien Stellplätzen ausserhalb lenkt.

Sara Fedier-Göldi sieht ebenfalls genug Potenzial. Sie leitet das Urner Projekt TempCamp, bei dem zu den 5 Campingplätzen im Kanton 12 temporäre Stellplätze dazukommen. Diese sind bei gocamping.ch aufgeschaltet. Das Projekt zeige, dass Stellplätze ein nennenswerter Wirtschaftsfaktor sind. «Wir haben damit in der Region eine Wertschöpfung im sechsstelligen Bereich erwirtschaftet», sagt Fedier-Göldi. Die Digitalisierung spiele beim Fitmachen des Camping-Marktes in jedem Fall eine Rolle. «Wir können davon in vielerlei Hinsicht profitieren. Einerseits dank einer Minimierung des Aufwands durch Apps wie Parkn’Sleep, andererseits durch die gute Vernetzung der Wohnmobilisten via soziale Medien. Es gilt für uns, diese Kanäle ebenfalls aktiv zu nützen.»

Der Touring Club Schweiz, Betreiber von 24 Campingplätzen, ist bei der neuen Stellplatz-App aus Luzern als Partner mit dabei. Mediensprecherin Sarah Wahlen sieht Parkn’Sleep als Ergänzung zum eigenen Angebot: «Wir wollen unsere Mitglieder und Camper auch ausserhalb unserer Plätze begleiten, das Touring vereinfachen und klare Spielregeln für alle schaffen.»

2200 Campingplätze in Europa online buchbar

Bei vielen TCS-Plätzen gibt es bezüglich Onlinebuchungsmöglichkeiten noch Luft nach oben, bisher sind nur wenige über soziale Medien oder Onlineportale buchbar. Die App Parkn’Sleep bringt für Wahlen zwei Hauptvorteile: «Sie nimmt den Platzbetreibern Arbeit ab, sodass sie mehr Zeit in die qualitative Gästebetreuung und die Platzbewirtschaftung investieren können.» Und noch wichtiger:

«Für Camper schafft sie mehr Sicherheit in der Ferienplanung.»

Als wichtiges Digitalisierungsziel hat sich der TCS die Verfügbarkeitsprüfung von Stellplätzen auf Campingplätzen und in Gemeinden in der Schweiz sowie im Ausland gesetzt. Auf pincamp.ch sind derzeit über 2200 Campingplätze in Europa online buchbar, davon knapp 30 in der Schweiz.

Lukas Imhof sieht den Nutzen der Digitalisierung für den Camping-Markt so: «Sie schafft die Grundsubstanz für Plattformen, Reiseinformationen und Transaktionen, aber auch für Sicherheit und Verlässlichkeit.» Überschätzt werden dürfe die Technik aber nicht. «Wir können damit Camper auf Plätze bringen, Zahlungen ausführen, eine Community aufbauen und Gastgebern eine Einkommensquelle verschaffen. Aber ob auf dem Stellplatz schlussendlich der Stromanschluss funktioniert oder die Gastgeber nett sind, können wir nicht beeinflussen.»