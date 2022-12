Swisscom: So viel verdient der Bundesvertreter im Verwaltungsrat

Bundesbetrieb Lukrativ und locker: 288'000 Franken verdient der Bundesvertreter der Swisscom – und so viele Sitzungen besuchte er dafür Bundesrätin Simonetta Sommaruga wollte Swisscom-Verwaltungsrat Renzo Simoni auswechseln und einen Weggefährten einsetzen. Der Posten gehört zu den attraktivsten, die der Bundesrat direkt zu vergeben hat. Patrik Müller Jetzt kommentieren 20.12.2022, 17.28 Uhr

Er verdient mehr als halb so viel wie sie: Bundesrätin Sommaruga, Swisscom-Verwaltungsrat Simoni. Bilder: Keystone

Am Mittwoch nimmt Simonetta Sommaruga zum letzten Mal an einer Bundesratssitzung teil. Im Vorfeld gab es Wirbel um eine Personalie, welche die Kommunikationsministerin kurz vor ihrem Abgang regeln wollte: Die Sozialdemokratin teilte Renzo Simoni mit, dass er ab März 2023 nicht mehr als Bundesvertreter dem Swisscom-Verwaltungsrat angehören soll. Stattdessen wollte sie den Generalsekretär ihres Departements, Matthias Ramsauer, installieren. Davon sieht sie nun nach internem Widerstand ab.

Der Bundesvertreter im neunköpfigen Verwaltungsrat der Swisscom wird vom Bundesrat bestimmt. Es ist ein lukrativer Posten, der zeitliche Aufwand überschaubar. Die Swisscom legt die Zahlen offen: Renzo Simoni hat 2021 rund 288'000 Franken bekommen. 151'000 Franken in bar, 90'000 Franken in Aktien und weitere 47'000 Franken als Arbeitgeberbeiträge für Versicherungen. Der 61-Jährige möchte bis 2026 im Amt bleiben. Bis dahin würde er nochmals rund 1 Million Franken verdienen.

Er fehlte an keiner einzigen Sitzung

Simoni ist ein verlässlicher Teilnehmer von Sitzungen. Er verpasste im vergangenen Jahr keine einzige: 15 Sitzungen des Verwaltungsrats, 6 Sitzungen des Revisionsausschusses und 3 Sitzungen des Vergütungsausschusses hat er besucht. Macht insgesamt 24 Sitzungen. Das heisst, er hatte etwa jede zweite Woche eine Sitzung.

Der Bundesvertreter bekommt mehr Lohn als die Präsidenten der Verwaltungsräte von Post und SBB. Der Präsident der Swisscom hingegen, Michael Rechsteiner, ist unter den VR-Mitgliedern der bundesnahen Betriebe unangefochtener Spitzenreiter: 518'000 Franken bekam er für das Pensum, das auf 50 Prozent beziffert wird.

Rechsteiner wollte sich zum Wirbel um die Personalie nicht äussern. Das sei Sache des Bundesrats. Dort ist neben Sommaruga auch Noch-Finanzminister Ueli Maurer für die Swisscom zuständig. Gemäss bundesratsnahen Quellen ist er nicht für einen Wechsel des Bundesvertreters zu haben. Offenbar will er die Personalie seiner Nachfolgerin, Karin Keller-Sutter (FDP), und dem künftigen Kommunikationsminister Albert Rösti (SVP) überlassen. Entscheiden muss aber letztlich der Gesamtbundesrat. Dieser sei «not amused» über die Wirren, die alle sieben Regierungsmitglieder direkt mitbekommen haben, weil VR-Präsident Rechsteiner per Brief an jedes von ihnen gelangt ist.

