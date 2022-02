Bundesgericht: Schlappe für SBB wegen Dosto-Zügen von Bombardier

Bundesgerichtsurteil Entscheid gefällt: SBB kassieren Niederlage wegen steilen Rampen für Rollstuhlfahrende in Prestige-Zügen Das Bundesgericht tadelt die Bundesbahnen und das Bundesamt für Verkehr - und gibt «Inclusion Handicap» im Hauptpunkt der Anklage Recht. Die Organisation spricht von einem «Meilenstein für die Zukunft des öffentlichen Verkehrs». Die SBB mussten bereits nachbessern. Benjamin Weinmann 1 Kommentar 25.02.2022, 08.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stein des Anstosses: Die steilen Eingänge der SBB-Dosto-Züge von Hersteller Bombardier. Severin Bigler / MAN

Sie sind die Prestige-Flotte der SBB: Die Doppelstockzüge (kurz: Dosto) vom Hersteller Bombardier für Fernverbindungen. Doch die 1,9 Milliarden Franken teure Bestellung, für die der ehemalige und der heutige SBB Chef - Andreas Meyer und Vincent Ducrot - verantwortlich waren, entwickelte sich rasch zum Ärgernis. Nicht nur hatten die neuen, 62 Züge grosse Verspätung, sondern auch bauliche Mängel. Bis heute beklagen sich Passagiere und Kondukteure über das Schaukeln während der Fahrt, das zuweilen sogar zu Übelkeit führt.

Ex-SBB-Chef ist für den teuersten Einkauf in der Geschichte der Bundesbahnen verantwortlich. SBB

Vor allem aber führte der Milliarden-Kauf zu einem Rechtsstreit. Inclusion Handicap, der Dachverband der Schweizer Behindertenorganisationen klagte im Januar 2018 gegen die SBB. Der Vorwurf: Die Züge seien diskriminierend gegenüber Menschen mit einer Behinderung und damit gesetzeswidrig. Mehrere Punkte wurden kritisiert. Der Hauptvorwurf betrifft die Einstiegsrampen. Diese seien für Menschen mit Rollstuhl zu steil. Die Gefahr bestehe, dass die Person das Gleichgewicht verliere, nach hinten kippe und den Kopf aufschlagen könnte.

Bundesverwaltungsgericht gab SBB Recht

SBB, Bombardier und das Bundesamt für Verkehr sahen es anders, wiesen jegliche Vorwürfe von sich mit dem Hauptargument, die neuen Züge würden die gültigen EU-Normen mit einer Neigung der Rampen von maximal 15 Prozent erfüllen, was Inclusion Handicap anders beurteilt. Demnach seien zahlreiche Rampen steiler. Das Bundesverwaltungsgericht kam Ende 2018 jedoch zum Schluss, dass die Frage der Rampenneigung nicht geklärt war. Es verpflichtete das BAV, die Rampen zu prüfen und sicherzustellen, dass es pro Zug mindestens eine Rampe gibt mit weniger als 15 Prozent Neigung. Mehr nicht. Zudem auferlegte das Gericht Inclusion Handicap eine Parteientschädigung von 252'000 Franken, die sie an die SBB und Bombardier zu entrichten hätte. Eine Niederlage für die Klägerin.

Caroline Hess-Klein von Inclusion Handicap spricht von einem «Meilenstein» in Bezug auf das Bundesgerichtsurteil. zvg

Die Non-Profit-Organisation zog das Urteil 2019 an das Bundesgericht weiter. Dieses hat nun einen Entscheid gefällt, den Inclusion Handicap in den beiden wesentlichsten Punkten als Sieg feiert. «Es hat das Recht von Menschen mit Behinderungen auf autonome Benutzung des ÖV anerkannt und unsere Beschwerde in Bezug auf den Ein- und Ausstiegsbereich gutgeheissen», sagt Caroline Hess-Klein, Leiterin der Abteilung Gleichstellung. Zudem wird die Höhe der Parteientschädigung verringert. «Damit wurde das Verbandsbeschwerderecht gestärkt», sagt Hess-Klein.

Schlappe für das Bundesamt für Verkehr

Muss auf Geheiss des Bundesgerichts über die Bücher: Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamts für Verkehr. Sandra Ardizzone / AGR

In seiner Urteilserklärung gibt sich das Bundesgericht zurückhaltend. Ihm sei es selbst nicht möglich, sich ein abschliessendes Bild bezüglich der Rampen-Situation zu machen. Sprich: Es scheint nach wie vor unklar, ob alle Rampen die 15 Prozent-Grenze unter- oder allenfalls übertreffen. Deshalb seien weitere Abklärungen «unausweichlich» durch eine neutrale Expertenstelle. Das Gericht spricht von einer teilweisen Gutheissung der Beschwerde und nimmt das BAV in die Pflicht. Dieses solle die Ein- und Ausstiegsbereiche der Dosto-Züge nochmals überprüfen. Jenes Amt also, welches die Züge einst als rechtskonform beurteilte. Eine Ohrfeige an die Adresse des Bundes und des Bundeverwaltungsgerichts.

Allerdings, selbst wenn die 15-Prozent-Vorgabe erfüllt ist, sind die SBB und das BAV möglicherweise nicht aus dem Schneider. Das Bundesgericht lässt durchblicken, dass selbst bei Einhaltung aller Normen geprüft werden muss, ob die Rampen im Alltag tatsächlich der autonomen Benutzung des öffentlichen Verkehrs für Menschen mit Behinderung gerecht werden - oder gegen das Diskriminierungsverbot der Bundesverfassung verstossen wird. Heisst: Normen sind gut und recht, aber entscheidend ist das Resultat in der Praxis. Für das Bundesverwaltungsgericht war hingegen die Einhaltung der Normen zentral.

Müssen die SBB Züge umbauen?

Inwiefern die SBB ihre Dosto-Züge, welche die nächsten Jahrzehnte in Betrieb sein werden, nun behindertengerecht umbauen werden, wisse sie nicht, sagt Hess-Klein. Man werde genau schauen, dass die SBB und das BAV die Vorgaben des Gerichts ernst nehmen, und bei der Messung der Rampenneigung auch die Rolle der Perron-Kante berücksichtigen würden, damit die Züge autonom benutzbar seien. Ein rollstuhlgängiger Eingang pro Zug reiche zudem nicht aus.

«Vor allem aber ist das Urteil ein starkes Zeichen für die Zukunft, ein Meilenstein im öffentlichen Verkehr», sagt Hess-Klein. Sie hoffe, dass künftig Transportunternehmen und Behörden von Anfang an stärker an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen denken und diese in ihre Planung miteinbeziehen würden. Tatsächlich sind die SBB und andere Betriebe des öffentlichen Verkehrs bei den Umbauten von Haltestellen, um sie behindertengerecht zu gestalten, massiv im Verzug.

Noch immer sind zahlreiche SBB-Bahnhöfe gegenüber Menschen mit Behinderungen diskriminierend. Der Bundesbetrieb ist gegenüber den behördlichen Vorgaben und seinen eigenen Zielen massiv im Verzug. Gaetan Bally / KEYSTONE

Wichtiges Kontrollinstrument

Zentral sei auch, dass die Parteientschädigung aufgehoben worden sei, sagt Hess-Klein. So kam das Bundesgericht zum Schluss, dass Inclusion Handicap mit seinem Verbandsbeschwerderecht auch öffentliche Interessen wahrnimmt. Entsprechend gelte es zu verhindern, dass prohibitiv wirkende Parteientschädigungen sich negativ darauf auswirkten. Das Bundesverwaltungsgericht muss nun die Vergütungen nach unten korrigieren. «Das ganze Verfahren hat gezeigt, wie wichtig das Verbandsbeschwerderecht als Kontrollinstrument ist», sagt Hess-Klein. «Wo auch immer nötig werden wir auch in Zukunft die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf gerichtlichem Weg einfordern.»

Allerdings ist es kein Sieg auf der ganzen Linie. Insgesamt hatte Inclusion Handicap neun Beschwerdepunkte vor dem Bundesgericht geltend gemacht. Die restlichen sieben wurden abgewiesen. Dabei ging es unter anderem um eine bessere Beleuchtung und Markierungen sowie mehr Handläufe und akustische Signale für Menschen mit Seh- und Hörbehinderung. «Insofern bleiben die Dosto-Züge für viele Menschen mit Behinderungen nur erschwert zugänglich», was wir sehr bedauern, sagt Hess-Klein.

Die SBB hingegen sehen auf Anfrage keinen Handlungsbedarf: «Alle Rampen im Ein- und Ausstiegsbereich des Fernverkehrs-Doppelstockzuges weisen bereits heute eine maximale Neigung von 15 Prozent auf», sagt Sprecherin Jeannine Egi. Damit erfülle man die Auflage des Bundesgerichtsurteils, welche man sich von einer unabhängigen Untersuchung habe bestätigen lassen. Allerdings: Dies war zuvor nicht überall der Fall. Denn: «Wo nötig, haben wir die Rampen angepasst.» Zudem habe man sichergestellt, dass auch bei allen neu ausgelieferten Dosto-Zügen die geforderte Rampenneigung konsequent eingehalten wird.

Und beim Bundesamt für Verkehr heisst es auf Anfrage, dass man das Urteil nun analysieren und die Aufträge des Gerichts umsetzen werde.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen